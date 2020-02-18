Экономическим преступлениям готовят финансовые наказания

В Госсовете предложили декриминализировать ряд статей Уголовного кодекса

Госсовет предложил ввести наказание для следователей за необоснованные экономические уголовные дела, а для судей — за аресты по ним. Рабочая группа также предложила отменить уголовную ответственность за невыплату зарплаты

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Рабочая группа Госсовета во главе с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым подготовила предложения по частичной декриминализации законодательства об экономических преступлениях. Предложения содержатся в проекте перечня поручений президента по итогам заседания группы Госсовета по направлению «Промышленность». Копия документа есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, близкий к группе. Проект составлен по итогам заседания группы 12 февраля.

Госсовет создан в 2000 году указом президента как консультативный орган. Возглавляет Госсовет президент, туда также входят спикеры обеих палат парламента, главы регионов, представители правительства и полпредств. В составе Госсовета организованы 16 рабочих групп по разным сферами деятельности, в том числе «Здравоохранение», «Государственное и муниципальное управление» и «Промышленность». В январе 2020 года президент в обращении к парламенту предложил изменения в Конституцию, которые предполагают в том числе изменение статуса Госсовета и закрепление его в Основном законе.

Предложения по смягчению Уголовного кодекса

Среди предложенных рабочей группой президентских поручений для правительства — отмена статьи Уголовного кодекса «Невыплата зарплаты» (145.1 УК, предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет), а также исключение уголовной ответственности за неисполнение контрактов. «Следует точнее разграничивать гражданско-правовые споры и преступления в сфере экономики, особенно в случае с неисполнением контрактов «в силу факторов, не связанных с наличием умысла», поясняется в документе.



По данным судебного департамента при Верховном суде, в 2018 году за полную или частичную невыплату зарплаты были осуждены 260 человек, в первом полугодии 2019 года — 100 человек. Большинство из них были приговорены к штрафу, реальное или условное лишение свободы получили 16 человек. Большинство дошедших до суда дел о невыплате зарплаты были прекращены судом с назначением судебного штрафа (685 человек в 2018 году, 254 — в первом полугодии 2019-го).

Рабочая группа также предлагает разработать механизмы замены лишения свободы за экономические преступления на штрафы, кратные ущербу по делу.

Предусмотрено в числе инициатив и расширение полномочий прокуратуры по отношению к следствию и оперативно-разыскным органам, а также увеличение для прокуроров сроков рассмотрения и возможной отмены постановления о возбуждении дела. Сейчас прокурор, согласно УПК, может отменить постановление о возбуждении уголовного дела в течение суток, после того как получает материалы (хотя есть и исключения).

Верховному суду предлагается обобщить судебную практику по экономическим делам, которая поможет в согласовании этих предложений.

Авторы предложений рекомендуют ужесточить ответственность для следователей, возбуждающих «необоснованные» уголовные дела по экономическим преступлениям, и судей, назначающих по ним меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, рабочая группа предлагает уточнить ограничения на использование ст. 210 УК (создание организованного преступного сообщества) в отношении предпринимателей. Согласно концепции авторов следствие должно будет «доказать, что организация, компания изначально умышленно создавалась под незаконные цели». Вопрос ограничения использования статьи об организованном преступном сообществе против бизнесменов ранее поднимал президент. Владимир Путин отмечал, что под эту статью «можно подвести совет директоров любой организации». 13 февраля Госдума приняла в первом чтении соответствующий президентский законопроект.

Инициативы рабочей группы Госсовета появились в результате обсуждений с предпринимателями и направлены на то, чтобы «снизить давление на бизнес, сделать его не сверхрисковой деятельностью», заявили РБК в министерстве промышленности и науки Тульской области. Инициативы готовили в том числе «Ростех», Торгово-промышленная палата, РСПП, «Росатом», Роскосмос, Союз машиностроителей России, «Деловая Россия» и другие организации. В ближайшее время проект перечня будет направлен в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти для рассмотрения и согласования, затем в течение двух месяцев итоговая версия проекта будет направлена в администрацию президента, уточнили в министерстве.

«Самые острые вопросы»

В документ попали «самые острые вопросы», с которыми сталкивается предпринимательское сообщество, отмечает общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей, Александр Хуруджи. «Все предложения и формулировки мне понравились, мы узнаем в них кусочки документов, которые неоднократно вносились бизнес-омбудсменом Борисом Титовым в рамках докладов президенту. Эти же предложения мы повторяем в различных экспертных советах, например при Минэкономразвития». «Все это очень обнадеживает. Естественно, понимая, кто это озвучил, я думаю, что шансы на то, что это будет принято в итоге, высоки», — оптимистичен Хуруджи. Он считает, что также стоило бы добавить в перечень предложение выровнять практику по применению статьи о мошенничестве (ст. 159 УК), а также сделать залог основной мерой пресечения для фигурантов экономических дел.

За неправомерные действия следователей и судей и сейчас в законодательстве предусмотрена серьезная дисциплинарная и уголовная ответственность, напоминает зампредседателя коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев. «Ужесточительные меры в отношении следователей и судей, не соблюдающих данные предписания уголовного закона, по нашему мнению, здесь вряд ли помогут. Надо в целом менять законодательство, связанное с вопросами заключения под стражу и не только лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении экономических преступлений», — считает юрист.

Что касается исключения из УК статьи о невыплате зарплаты, то Шугаев напоминает, что она относится не к экономическим преступлениям, а к преступлениям против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Долги работодателей перед наемными работниками «имеют постоянную тенденцию к росту», говорит он: так, по данным Росстата, на 1 июля прошлого года они составляли 2,57 млрд руб., то есть на 862 млн руб. больше, чем на декабрь 2018 года. Предложение исключить уголовную ответственность за невыплату зарплаты не коррелирует с предложением президента прописать в Конституции индексацию пенсий, пособий и зарплат, заключает юрист.