«Газпром» не отпускает контракты без сопровождающих

Газовый концерн усилил контроль за всеми своими контрагентами

«Газпром» ввел банковское сопровождение для всех контрактов с подрядчиками и поставщиками. Это позволит отследить, куда расходуется почти 1 трлн руб. в год. Контроль будут осуществлять, в частности, Газпромбанк и банк «Россия»

Фото: Евгений Разумный / «Ведомости» / ТАСС

«Газпром» с 2020 года ввел банковское сопровождение контрактов со всеми российскими контрагентами, которых выбирает по итогам закупок, сообщил организатор закупок ООО «ППТК» (принадлежит «Газпрому»). Речь идет о договорах подряда и поставках оборудования. Ежегодно «Газпром» тратит на стройку и ремонт большую часть своей инвестпрограммы — почти по 1 трлн руб.

Монополия стала вводить сопровождение еще в 2017 году, заключив договор с Газпромбанком. Сначала речь шла о точечных закупках оборудования «на десятки миллиардов рублей», и тогда у «Газпрома» появились данные, сколько стоит оборудование для его проектов на заводе, вспоминает источник РБК, близкий к компании. В 2019 году банк начал отслеживать и договоры с некоторыми подрядчиками.

Но основные победители тендеров «Газпрома» — «Стройтранснефтегаз» Геннадия Тимченко и Алексея Митюшова (акции в ЗПИФе) и «Стройгазмонтаж» (до ноября 2019 года принадлежал Аркадию Ротенбергу) — никогда не отчитывались о том, кого и за сколько нанимают на субподряд, утверждают два источника, близких к этим компаниям.

С 2020 года «Газпром» будет контролировать все траты, в том числе нового единого подрядчика — «Газстройпром», который должен консолидировать крупнейших игроков на рынке.

Как работает банковское сопровождение Все участники строек и других контрактов «Газпрома» получают деньги от компании или победителя тендера только на спецсчета в уполномоченном банке и не могут получить деньги, пока не закончат проект. Банк отслеживает все движения средств по цепочке и блокирует «нецелевые расходы», список которых заранее оговорен: это вывод средств через займы и кредиты, благотворительные взносы, покупка акций и векселей, взносы в уставные капиталы, перечисление денег физическим лицам (кроме зарплат и командировочных расходов) и др. Если банк получил заявку на другие спорные платежи, он обращается в «Газпром» за согласованием. Но есть исключения: «Газпром» не будет отслеживать операции с госорганами, предприятиями ЖКХ и производителями оборудования. По данным ППТК, «Газпром» также не следит за мелкими исполнителями, чьи услуги стоят меньше 3% цены договора. Но источник в «Газстройпроме» отмечает, что «Газпром» проверяет и небольшие контракты, минимальная отсечка по ним пока не сформирована: «Две недели назад было 1 млн руб., а сейчас — 3 млн руб.».

Кто присмотрит за 1 трлн руб.

«Газпром» не ограничивает число банков для контроля за инвестициями. «Мы открыты для предложений», — заверил РБК его представитель. Но сопровождение газовых контрактов уже начал Газпромбанк (у монополии 46% его акций). «Мы первыми заключили договор на услугу (...) и, естественно, приложим все усилия, чтобы сохранить лидерство в этой области», — сообщил РБК представитель банка.

Другой сопровождающий контрактов — банк «Россия», знает источник РБК, близкий к группе «Газпром». Сотрудничество уже отражено в отчете банка за 2018 год: сопровождение контрактов заказала минимум одна из «дочек» «Газпром межрегионгаза». Но, вероятнее всего, доля «России» [в услугах банковского сопровождения] будет небольшой — у банка сейчас только несколько проектов с «Газпром межрегионгазом», говорит другой источник РБК, близкий к «Газпрому».

«Россия» — банк Юрия Ковальчука и топ-менеджеров банка (банк не раскрывает схему акционеров на сайте ЦБ), в банке держат деньги, например, президент Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров. «Россия» исторически близка к «Газпром межрегионгазу»: в 2010 году к банку присоединилась «дочка» «Межрегионгаза», с тех пор Кирилл Селезнев (возглавлял «Газпром межрегионгаз» до весны 2019 года) входит в совет директоров «России». У компании открыты в банке счета, есть зарплатные проекты.

К контролю за стройками «Газпрома» хочет присоединиться и Сбербанк, который финансирует многих подрядчиков монополии, рассказали РБК два человека, близких к обеим сторонам. «У одного банка вряд ли хватит ресурсов для обслуживания всех контрактов, да и непонятно, как отдавать сопровождение в Газпромбанке, если кредиторы у подрядчика другие», — рассуждает один из собеседников. Но, по его словам, пока Сбербанк «только ищет» газовые проекты, на которых «можно попилотировать сопровождение».

РБК направил запросы в десять крупнейших банков. Представитель Сбербанка заявил, что организация «активно развивает банковское сопровождение и обсуждает его реализацию с ключевыми клиентами». Представители ВТБ и Raiffeisenbank отказались от комментариев, остальные, включая банк «Россия», не ответили на запросы РБК.

Сколько заработают банки на сопровождении

Обычно банки зарабатывают на комиссии за сопровождение контрактов, поясняет старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин. Но Газпромбанк работает за символическую плату, «практически бесплатно», уверяет один из собеседников РБК.

Кроме комиссии банк получит дополнительные пассивы и, соответственно, сможет на них зарабатывать: подрядчики и поставщики будут держать остатки по контрактам на его счетах, говорит аналитик Fitch Антон Лопатин. На 1 января общий объем депозитов ГПБ был около 5,2 трлн руб., указывает он.

Газпромбанк сопровождает контракты «Газпрома» уже на 262,5 млрд руб. — эта цифра была опубликована на сайте электронной торговой площадки банка. После запроса РБК в пресс-службу банка эта информация с сайта была удалена. Текущая сумма больше, отмечает один из источников РБК. По информации другого собеседника, объем контрактов на сопровождение «приближается к 500 млрд руб.». Представители Газпромбанка и «Газпрома» отказались это комментировать.

Еще одна потенциальная статья доходов для банков — прибыль от кросс-продаж новым клиентам дополнительных услуг, говорит Тетерин. Аналитики затруднились подсчитать, сколько Газпромбанк может заработать на сопровождении, но, по словам Тетерина, «прибыль может вырасти на миллиарды».

Зачем «Газпрому» контроль за расходами Нецелевое расходование средств подрядчиками «Газпрома» и организация нелегальных схем с участием топ-менеджеров самой компании неоднократно приводили к судебным разбирательствам и уголовным делам. Например, в 2015 году «Газпром Инвест» принял у подрядчика газопровод до Приозерска длиной 125 км и стоимостью почти 2 млрд руб. Журналисты «Фонтанки» попыталась найти газопровод, но обнаружили только малую его часть (40 км), а вместо оставшейся части трубы — пустую просеку. Было возбуждено уголовное дело. В 2012 году менеджеры «Газпрома» использовали цепочку фирм-однодневок, чтобы в 12 раз (до 356 млн руб.) завысить стоимость оборудования фирмы Weatherford для проекта «Газпром Добыча Надым», а затем получить повышенный вычет по НДС, указывал в своем решении Арбитражный суд Москвы. Деньги выводились «переводом в офшорные юрисдикции или снятием наличных». Такие же схемы использовались при поставках оборудования из Франции, Австрии и Германии, указывал суд.

Сколько сэкономит «Газпром»

Газпромбанк и «Газпром» отказались сообщить РБК сумму нецелевых расходов, которую заблокировали к началу 2020 года. Но, например, в 2017–2018 годах банк получил заявки на перевод 24,5 млрд руб, а отклонил примерно 20% (на 5,5 млрд руб.). Основная причина: отсутствие или неполный комплект обосновывающих документов. При этом заявки на 545 млн руб. были признаны нецелевыми расходами. Это цифры из презентации Газпромбанка, которая размещалась на сайте электронной торговой площадки банка, но после запроса РБК исчезла. За последние полгода банк заблокировал переводы еще примерно на 1 млрд руб., говорит источник РБК, близкий к «Газпрому».

Введение контроля, как рассказывает один из собеседников РБК, позволило заблокировать, например, попытку перевода бонуса топ-менеджменту одного из подрядчиков сразу после получения первых средств от газовой монополии по подрядному контракту, еще задолго до завершения работ. Проблематичным оказалось согласование транзакций и для «Газстройпрома», утверждают два источника, близкие к «Газпрому» и подрядчику. «У нас все расходы целевые, — рассказывает источник в «Газстройпроме». — Но Газпромбанк не включил в свой специальный реестр компаний (те, которые могут перечислять средства на спецсчета) производственные и сервисные структуры «Газстройпрома», так что компания не может платить некоторым контрагентам». Как поясняет другой источник РБК, у «Газстройпрома» «слишком много компаний», структура взаимоотношений между которыми не до конца понятна ни «Газпрому», ни банку. «Газпром» мониторит своевременность перечисления денежных средств и пока не выявлял случаев нарушения установленных сроков», — прокомментировал РБК представитель монополии возможные проблемы подрядчиков.