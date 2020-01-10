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«Газпром» перераспределил акции Газпромбанка между своими «дочками»

Газпром GAZP ₽253,04 -0,41% Купить

«Газпром» перераспределил долю в уставном капитале Газпромбанка между своими «дочками», в результате чего доля «Газпром Капитала» выросла на 16,25%. Это следует из сообщения компании, размещенном на сайте раскрытия корпоративной информации.

Согласно документу, дочерняя компания ПАО «Газпрома» — «Газпром Капитал» — владела более 174 382 240 голосующих акций другой «дочки» — Газпромбанка, что составляло 29,764% голосов. После того, как «Газпром» перераспределил акции между ними, количество акций, которыми владеет «Газпром Капитал» в Газпромбанке, выросло до 269 620 335 штук, что составляет 46,019% голосов.

«Газпром Капитал» может использовать соответствующее количество голосов, приходящихся на голосующие акции, с 30 декабря 2019 года, говорится в документе.

РБК направил запрос в Газпромбанк.

В конце декабря глава Газпромбанка Андрей Акимов рассказал, что инвесторы (в основном российские) приобрели квазиказначейский пакет акций «Газпрома» объемом 6,6%. При этом сам банк купил небольшую долю монополии.

Теги: «Газпром», Газпромбанк, доля
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