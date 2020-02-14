Анатолий Артамонов область сдал

Владимир Путин принял отставку губернатора-долгожителя

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку. Он был одним из последних политических долгожителей среди глав регионов. Врио губернатора назначен мэр Обнинска Владислав Шапша

Владислав Шапша (Фото: shapsha.ru)

Президент Владимир Путин принял в четверг отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, занимавшего этот пост с 2000 года. Врио губернатора стал 47-летний мэр Обнинска и уроженец этого города Владислав Шапша.

Артамонов оставался одним из немногих глав регионов — политических долгожителей. Дольше него, с 1993 года, свой пост занимает только губернатор Белгородской области Евгений Савченко. В тройке лидеров по этому показателю также глава Ульяновской области Сергей Морозов, возглавивший регион в 2004 году. Полномочия Артамонова истекали в сентябре нынешнего года, он дорабатывал свой пятый срок.

О том, что Артамонов не пойдет на новый срок, источники РБК сообщали еще в июле 2019 года. Губернатор Калужской области на хорошем счету в администрации президента, но его почти 20-летнее пребывание во главе региона сказывается на отношении людей — ощущается психологическая усталость граждан, пояснял близкий к Кремлю собеседник. Это понимает и сам Артамонов, подчеркивал он.

После отставки с поста губернатора Артамонов станет членом Совета Федерации и возглавит в верхней палате парламента комитет по бюджету, рассказывали источники РБК в декабре. Сам Артамонов в четверг сказал ТАСС, что согласится стать сенатором, если ему поступит такое предложение. Шапша, в свою очередь, подтвердил агентству, что намерен это сделать.

Кто такой Владислав Шапша

Шапша всю жизнь проработал в регионе: был замдиректора Обнинского городского центра занятости, консультантом заместителя губернатора, исполнительным директором областной газеты «Знамя». В 2006 году Шапша начал работать в администрации Обнинска, был также председателем городской территориальной избирательной комиссии. Администрацию Обнинска он возглавил в 2015 году.

Врио губернатора является слушателем третьего потока программы кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС.

Несмотря на то, что карьера Шапши всегда была связана с Калужской областью, назвать его в полной мере креатурой бывшего губернатора вряд ли возможно, говорит собеседник РБК, знакомый с ситуацией в регионе. Артамонов рассчитывал, что его преемником станет первый заместитель губернатора Владимир Мазур, до приезда в Калугу в 2019 году занимавший пост мэра Тобольска, добавляет источник РБК. О том, что бывший губернатор ходатайствовал за Мазура, ранее также говорили два близких к Кремлю источника РБК.

Другие кандидаты на регион Возглавить Калужскую область предлагали бывшему вице-премьеру Максиму Акимову, который раньше работал заместителем Артамонова, рассказывали близкие к администрации президента и правительству собеседники РБК. Но Акимов отказался, в настоящее время он гендиректор «Почты России». На пост главы Калужской области также рассматривался бывший министр науки и высшего образования Михаил Котюков, сказал РБК еще один близкий к Кремлю источник. Однако Котюков, по его словам, не согласился. На руководство регионом также мог претендовать депутат Госдумы, бывший мэр Обнинска и заместитель Артамонова Александр Авдеев, говорит собеседник, знакомый с ситуацией в регионе. Он называет Авдеева «креатурой братьев Ковальчуков». «Но Артамонов был категорически против назначения Авдеева», — добавляет собеседник РБК.

Почему выбор пал на мэра Обнинска

Ставший врио губернатора Шапша — это, скорее всего, компромиссный вариант, продолжает знакомый с ситуацией в регионе источник. Как бывший глава наукограда, который специализируется на ядерной физике и атомной энергетике, он устраивает и Ковальчуков, и Артамонова, добавляет он. «Артамонов хорошо относился к Шапше, иначе тот не проработал бы в качестве главы Обнинска пять лет», — рассуждает собеседник РБК, поясняя, что бывший губернатор «любил тасовать кадровую колоду».

Сам Артамонов заявил ТАСС, что лично рекомендовал Шапшу себе на смену.

«Шапша немного выбивается из общего ряда назначенцев последних двух-трех лет, — отмечает политолог Виталий Иванов. — Большинство из них были варягами, а Шапша не только не варяг, он даже не «возвращенец», то есть не выходец из региона, который вернулся, чтобы его возглавить». Назначение нетипичное, но вопросов не вызывает — Шапша прошел несколько административных ступеней, руководил вторым по региональным меркам городом, пользовался там авторитетом, подчеркивает эксперт.

Назначение малоизвестного регионального чиновника на место главы Калужской области объяснимо, считает политолог Ростислав Туровский. «Как и в случае с Пермью, крупные и даже среднего уровня федеральные фигуры не хотят уезжать в регионы губернаторами, — поясняет он. — Практика отправки в регионы федеральных чиновников себя исчерпала: люди не видят там перспективы так же, как не видят перспективы счастливого возвращения из них».

Назначение Шапши — это своего рода продвижение перспективных кадров по вертикали, продолжает политолог: «Обнинск — второй по значимости населенный пункт Калужской области и даже что-то вроде его второй столицы, если учесть его статус атомного города и прямые отношения с центром в этой связи».

Кроме того, часть карьеры бывшего губернатора связана именно с Обнинском — Артамонов работал там в 1990-е годы, отмечает эксперт. «Это значит, что Шапша, несомненно, лоялен своему предшественнику и одновременно «Росатому», — резюмирует Туровский.