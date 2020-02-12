Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Футурология
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,52 62,70 EUR Нал. 69,31 68,43 USD Бирж. 62,97 -0,41 EUR Бирж. 68,72 -0,49 USD ЦБ. 63,95 +0,18 EUR ЦБ. 69,77 -0,05 EUR/USD 1,09 -0,00 BTC/USD Бирж. 10368,00 +629,90 IMOEX 3098,69 +1,18% RTSI 1553,47 +0,90% Brent 55,10 +1,25% DJIA 29276,34 -0,00% Nasdaq 9638,94 +0,11%
Минэкономразвития перемежевало убытки
Лента новостей
Неизвестный устроил стрельбу по машинам в автосалоне в Москве 10:12, Общество Ethereum подорожал: почему рост криптовалюты продолжится 10:09, Крипто Контрабандные сигареты из Белоруссии нашли в большинстве регионов России 10:06, Бизнес «Сент-Луис» заявил о сердечном приступе у потерявшего сознание хоккеиста 10:05, Спорт Sankei сообщила о плане Японии уничтожать ракеты КНДР самоподрывом 10:04, Политика За и против: почему штрафы ГИБДД необходимо разумно повышать 09:56, Авто СМИ узнали о просьбе Сечина к Путину поменять критерии KPI в госкомпаниях 09:53, Экономика Появилось видео выписки последнего переболевшего коронавирусом в России 09:44, Общество Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России 09:28, Политика Появилось видео травмы лучшего бомбардира «Тампа-Бэй» Кучерова 09:22, Спорт Во Владивостоке младшеклассники напали на девятилетнюю школьницу 09:19, Общество В переходе станции метро «Парк Победы» нашли брошенного младенца 09:15, Общество Эскроу-счета в долевом строительстве. Первая судебная практика 09:05, PRO Китайский коронавирус. Самое актуальное на 12 февраля 08:59, Общество СМИ спрогнозировали победу Сандерса на праймериз демпартии в Нью-Гэмпшире 08:44, Политика Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Тампа-Бэй» 08:41, Спорт Эксперты назвали типы сайтов с самыми крупными бесконтактными платежами 08:31, Общество Матч НХЛ не завершили из-за потери сознания хоккеистом «Сент-Луиса» 08:07, Спорт Картину классика поп-арта Дэвида Хокни продали за $30 млн 08:04, Общество Рынок труда-2020: как бизнесу не остаться без нужных кадров 07:57, PRO Что случилось за ночь. Главные новости РБК 07:55, Общество Посольство сообщило об отсутствии заболевших россиян на Diamond Princess 07:49, Общество На Украине предложили продать землю компаниям из США для защиты от России 06:53, Политика Роспотребнадзор предупредил об опасности употребления снюса 06:40, Общество В России выздоровел второй пациент с коронавирусом 06:30, Общество Полиция во Владивостоке начала поиск разбившего две иномарки водителя 06:13, Общество Запуск спутника «Метеор-М» с космодрома Восточный отложили до 2021 года 06:12, Технологии и медиа Число российских регионов с дефицитом бюджета удвоилось 06:00, Экономика
Газета
Минэкономразвития перемежевало убытки
Газета № 008 (3175) (1202) Бизнес,
0
Минэкономразвития перемежевало убытки
Подготовлены новые правила выплаты компенсаций за нарушение прав собственности на недвижимость
Минэкономразвития подготовило новые правила компенсации убытков владельцам недвижимости, которые коснутся как застройщиков, так и фермеров. Практику применения текущих правил юристы назвали «ужасной» для собственников
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Минэкономразвития разработало новые правила возмещения убытков правообладателям недвижимости. Соответствующий проект постановления размещен на федеральном портале нормативных правовых актов, его публичное обсуждение продлится до 28 февраля. Документ разработан, чтобы исполнить поручения правительства от ноября 2019 года, а также ноября и декабря 2018 года, говорится в сопроводительных материалах.

Собственники недвижимости и сейчас могут рассчитывать на возмещение убытков — это право закреплено в Земельном кодексе РФ в статьях 57 и 57.1, последняя была принята в 2018-м. Но на практике из-за отсутствия четких правил получить компенсацию было непросто, констатируют опрошенные РБК юристы. Речь идет о возмещении убытков при ухудшении качества земель, ограничении прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков и правообладателей объектов, расположенных на этих участках, а также при изменении зон с особым использованием земель.

Экономика
Недвижимость впервые с 2009 года внесла отрицательный вклад в рост ВВП

Правообладатели земельных участков могут понести убытки в самых разных ситуациях. В частности, власти без согласования с собственником земли могут изменить ее целевое назначение или установить сервитут на участок. Ограничения использования земли могут затрагивать многих пользователей одновременно, что приводит к сотням споров. Среди подобных примеров: расширение санитарных зон трубопроводов и установление охранных зон «Есенинских мест» в Рязанской области, запрет на постройки в которых коснулся почти 40 жилых деревень.

Как планируется определять ущерб

Как следует из проекта новых правил, на возмещение убытков могут рассчитывать все правообладатели недвижимости, права которых нарушены. То есть это как собственники, так и арендаторы объектов, а также «обладатели иных прав на недвижимость».

Размер убытков, согласно документу, складывается из размера реального ущерба и размера упущенной выгоды. Для оценки убытков будут привлекать оценщиков недвижимости, а также изучать бухгалтерскую отчетность и другие документы. При этом возместить убытки собственникам и арендаторам могут как деньгами, так и недвижимостью. Отдельно установлены правила оценки сельскохозяйственных насаждений, которые были повреждены или уничтожены.

Среди случаев, когда можно рассчитывать на возмещение убытков, перечислены следующие.

  • Рыночная стоимость недвижимости уменьшилась.
  • Недвижимость нельзя использовать из-за изменения разрешенного вида использования. В этом случае оплачивается стоимость обустройства на новом месте. Но если участок или другая недвижимость не использовались или были выставлены на продажу (соответствующие объявления были размещены в СМИ или интернете), убытки не возмещаются.
  • Договор пользования недвижимостью пришлось расторгнуть из-за невозможности его исполнения в силу ограничения прав.
  • Пользователю помещения пришлось изменить место проживания. В этом случае оплачиваются расходы на аренду другого жилья «до приобретения в собственность другого жилого помещения», а также расходы на переезд, поиск другого жилья, оформление прав на него и т.п.
  • На участках или в помещениях нельзя больше работать, в этом случае необходимо оплатить правообладателю «вынужденный простой» работников.
  • Качество земли ухудшилось (речь в первую очередь идет о сельхозземлях). В этом случае можно рассчитывать на компенсацию расходов на рекультивацию земли, а если она невозможна, то на полную компенсацию стоимости участка. При этом должна быть выплачена компенсация за остановку работ и за снижение плодородия, если оно произошло.

Кроме того, правообладатели должны получить выплаты при изъятии участков, а также могут рассчитывать на компенсацию расходов за начатое строительство или капремонт, которые не были завершены из-за ограничения прав собственников. Расходы на снос зданий и сооружений в этом случае также возместят.

Почему важно принятие новых правил

Документ разработан, чтобы заменить действующие правила возмещения убытков, которые утверждены постановлением правительства № 262 от 7 мая 2003 года, указывает адвокат юридической службы «Амулекс» Дмитрий Томко. По его словам, проект учитывает сложившуюся правоприменительную практику и не приведет к ее изменению.

Общество
Россияне забыли забрать 700 тыс. документов на недвижимость

«В настоящее время есть постановление правительства 2003 года, но практика его применения просто ужасная для правообладателей», — парирует руководитель практики по недвижимости и инвестициям юридической компании «Качкин и Партнеры» Дмитрий Некрестьянов. В пример он приводит случай, когда суд отказал в компенсации убытков собственнику участка сельхозназначения для дачного строительства, который попал в зону охраны магистрального трубопровода. «Обоснованием стало то, что раз сажать картошку можно, то функционал у участка остался и убытков нет», — указывает Некрестьянов.

Важными в новых правилах являются расширение и детализация состава и порядка определения убытков, подробное регулирование соглашений, заключаемых в связи с причинением убытков, и так далее, отмечает консультант юридической компании O2 Consulting Георгий Мурзакаев. Например, в действующих сейчас правилах возмещения убытков указано, что правообладателю недвижимости необходимо возместить стоимость переезда на новое место из-за вынужденного изменения мест проживания, но никакой детализации убытков в правилах 2003 года нет.

Проект Минэкономразвития — это попытка более подробно описать то, что и как подлежит расчету, подтверждает Некрестьянов. По его словам, в документе помимо очевидно разумных и правильных норм, например об убытках иных правообладателей, не являющихся собственниками, есть и очевидные противоречия. «При всей прогрессивности данного проекта (его реально давно ждали) он требует очень тщательной доработки с точки зрения юридической терминологии, которая пока используется некорректно», — резюмирует юрист.

Автор: Надежда Федорова.
Теги: Недвижимость
Материалы по теме
Чиновники предложили изымать земли за мусор и нескошенную траву Бизнес
В Росреестре предложили создать государственный аналог «Яндекс.Карт» Технологии и медиа
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter