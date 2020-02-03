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Недвижимость впервые с 2009 года внесла отрицательный вклад в рост ВВП

Добавленная стоимость в сфере операций с недвижимым имуществом сократилась на 0,6% в 2019 году, следует из данных Росстата. Отрицательный вклад сделок с недвижимостью в общую динамику ВВП зафиксирован впервые с 2009 года
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Росстат зафиксировал сокращение сектора операций с недвижимостью — на 0,6% в реальном выражении в 2019 году, следует из данных о производстве ВВП за минувший год. Негативная динамика в этой отрасли зафиксирована впервые с 2009 года, видно из данных Росстата.

  • В 2019 году сфера операций с недвижимостью сгенерировала более 9,3 трлн руб. добавленной стоимости.
  • Вклад сектора в ВВП составляет 9,4% — это четвертое место после добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств и торговли.
  • В последний раз, когда деловая активность в секторе снизилась (в 2009 году), операции с недвижимостью сократились на 4,5%. В 2018 году этот сектор продемонстрировал рост на 3,1%.
  • Без учета операций с недвижимостью ВВП в 2019 году вырос бы на 1,5%, то есть отрицательный вклад сектора можно оценить в 0,2 п.п.

Снижение по операциям с недвижимым имуществом произошло «за счет сдачи в аренду нежилой недвижимости», уточнили в Росстате. «Это первая оценка, некоторые данные косвенные, поэтому еще будем уточнять», — сказал журналистам руководитель Росстата Павел Малков. В состав сектора, по номенклатуре Росстата, также входят покупка и продажа собственной жилой недвижимости, земельных участков, деятельность риэлторских агентств, управление эксплуатацией жилого фонда.

Именно в сфере операций с недвижимостью сосредоточена самая высокая доля неформальной экономической активности в России. На ее долю приходятся теневые операции размером 5,9% ВВП (за 2018 год), или почти половина всей неформальной экономики в России, следует из данных Росстата.

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В целом Росстат оценил рост ВВП по итогам 2019 года в 1,3%, что совпало с официальным прогнозом правительства. Объем ВВП 2019 года в текущих рыночных ценах составил 109,4 трлн руб. (годом ранее — 104,4 трлн руб.).

В 2018 году рост ВВП составил 2,5%, в 2017 году — 1,8%, в 2016 году — 0,3%.

Второй год подряд быстрее всех росла финансово-страховая отрасль — рост на 9,7% в реальном выражении в 2019 году после 9,1% годом ранее. На ее долю приходится 4,3% российского ВВП.

Наибольший вклад в рост объема ВВП в 2019 году в разрезе отраслей оказало увеличение добавленной стоимости добывающих производств — на 2,7%. Среди них наибольший рост продемонстрировала добыча природного газа и газового конденсата — на 10,6%, цветных металлов — на 9,2%.

Прирост обрабатывающих производств в годовом выражении составил 1,6%. В том числе производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий выросло на 2,7%, химических веществ и химических продуктов — на 2,7%, готовых металлических изделий — на 8,7%, а лекарственных средств — на 18,6%.

Авторы: Юлия Старостина, Иван Ткачёв
Теги: Росстат, ВВП России, недвижимость
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