Недвижимость впервые с 2009 года внесла отрицательный вклад в рост ВВП

Добавленная стоимость в сфере операций с недвижимым имуществом сократилась на 0,6% в 2019 году, следует из данных Росстата. Отрицательный вклад сделок с недвижимостью в общую динамику ВВП зафиксирован впервые с 2009 года

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Росстат зафиксировал сокращение сектора операций с недвижимостью — на 0,6% в реальном выражении в 2019 году, следует из данных о производстве ВВП за минувший год. Негативная динамика в этой отрасли зафиксирована впервые с 2009 года, видно из данных Росстата.

В 2019 году сфера операций с недвижимостью сгенерировала более 9,3 трлн руб. добавленной стоимости.

трлн руб. добавленной стоимости. Вклад сектора в ВВП составляет 9,4 % — это четвертое место после добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств и торговли.

% — это четвертое место после добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств и торговли. В последний раз, когда деловая активность в секторе снизилась (в 2009 году), операции с недвижимостью сократились на 4,5 %. В 2018 году этот сектор продемонстрировал рост на 3,1 %.

%. В 2018 году этот сектор продемонстрировал рост на %. Без учета операций с недвижимостью ВВП в 2019 году вырос бы на 1,5%, то есть отрицательный вклад сектора можно оценить в 0,2 п.п.

Снижение по операциям с недвижимым имуществом произошло «за счет сдачи в аренду нежилой недвижимости», уточнили в Росстате. «Это первая оценка, некоторые данные косвенные, поэтому еще будем уточнять», — сказал журналистам руководитель Росстата Павел Малков. В состав сектора, по номенклатуре Росстата, также входят покупка и продажа собственной жилой недвижимости, земельных участков, деятельность риэлторских агентств, управление эксплуатацией жилого фонда.

Именно в сфере операций с недвижимостью сосредоточена самая высокая доля неформальной экономической активности в России. На ее долю приходятся теневые операции размером 5,9% ВВП (за 2018 год), или почти половина всей неформальной экономики в России, следует из данных Росстата.