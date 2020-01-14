Россияне забыли забрать 700 тыс. документов на недвижимость

Лидерами по числу невостребованных документов оказались Челябинская и Ленинградская области, а в Ингушетии не остался незабранным ни один запрошенный экземпляр

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

По итогам 2019 года граждане России подали более 24 млн заявлений о проведении учетно-регистрационных действий и выдаче сведений о недвижимости, 700 тыс. таких документов оказались невостребованными, говорится в поступившем в РБК сообщении Федеральной кадастровой палаты.

«По итогам оказания услуг более 700 тыс. «забытых» в МФЦ документов на недвижимость переданы в архив Кадастровой палаты в 2019 году», — рассказали в ведомстве.

Больше всего документов не забрали в Челябинской (133,4 тыс. экземпляров) и Ленинградской (101 тыс.) областях, а также в Пермском крае (93,3 тыс.), Татарстане (82,3 тыс.) и Бурятии (70,7 тыс.). Доля документов, «забытых» в московских МФЦ, составляет 2,7% (45,4 тыс.), в Санкт-Петербурге — 3,9% (65,3 тыс.).

Меньше всего документов осталось невостребованными заявителями в Республике Алтай (несколько десятков), Магаданской области, Чукотском автономном округе (меньше 50) и Пензенской области (чуть больше 500). А жители Ингушетии вообще не забыли не одного документа.

Наиболее непопулярными оказались документы для сделок с недвижимостью (договоры купли-продажи, дарения, мены, аренды, акты передачи и т.п.). Большинство экземпляров принадлежат продавцам недвижимости. Такие документы составляют 100% архива в Карелиии и Чувашии. В Тульской, Владимирской и Тамбовской областях, а также Коми и Хабаровском крае их доля достигает 70%, в Ставропольском крае — более 80%.