Встреча всухую

Как сочинские переговоры лидеров России и Белоруссии скажутся на процессе экономической интеграции двух стран

Президенты России и Белоруссии посвятили целый день переговорам об энергетике, но в итоге к согласию не пришли — Минск не получит скидок ни на газ, ни на нефть. Из-за этого полностью замораживаются и интеграционные процессы

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Как прошла встреча президентов в Сочи

Переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко начались утром 7 февраля в Сочи и шли весь день. Сначала президенты России и Белоруссии общались один на один, к вечеру к ним из Москвы прилетела российская правительственная делегация, и встреча продолжилась в расширенном составе. Один раз президенты прервали переговоры для игры в хоккей. Но в итоге Лукашенко уехал из России без финального заявления для прессы — сказать ему было нечего.

О главных итогах встречи рассказал заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. Россия продолжит в 2020 году поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, то есть по $127 за 1 тыс. куб. м, сообщил он (на самом деле об этом стороны договорились еще в конце прошлого года).

Также, сказал Козак, Россия не сможет предоставить Белоруссии скидки на нефть. «Поставки нефти в Белоруссию продолжатся на коммерческих условиях», — уточнил он. Чтобы предоставить запрошенные Минском скидки, Россия должна ввести государственное регулирование нефтяного рынка, добавил он, отметив, что Россия не может пойти на это. «Мы не можем постоянно менять правила игры, мы поставим в непонятное положение наши нефтяные компании», — пояснил Козак, пообещав, что Москва будет способствовать достижению коммерческих договоренностей между белорусскими потребителями и российскими нефтяными компаниями.

В воскресенье вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что теперь белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по мировым ценам.

Как писал накануне переговоров РБК, отсутствие двустороннего контракта на поставки нефти оставалось главным препятствием для подписания плана интеграции двух государств. Собеседники РБК, знакомые с ходом переговоров с российской стороны, утверждали, что решение энергетического вопроса находится в привязке к согласованию плана интеграции. Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан еще в 1999 году, но с тех пор полноценно он так и не заработал. Теперь Москва твердо намерена заставить работать его положения, и без гарантий того, что Минск будет выполнять план интеграции, поставлять в Белоруссию нефть и газ со скидкой не собирается, объяснял источник РБК.

Тот факт, что Лукашенко и Белоруссия остаются без льгот на покупку газа и нефти, означает, что диалог по интеграции Минску становится неинтересен, отметил в разговоре с РБК белорусский политический аналитик, основатель Sense Analytics Артем Шрайбман, и «все эти «дорожные карты» можно убирать в стол». «С точки зрения Беларуси — это скорее победа, потому что исчезают риски потери суверенитета. А что касается белорусской экономики, то это может ее даже оздоровить. Потому что зависимость от дешевых российских энергоресурсов очень многие белорусские экономисты сравнивают с зависимостью наркотической. В этом смысле плавный отказ от объекта зависимости обычно идет на пользу и может подтолкнуть власть к рыночным реформам, диверсификации внешней торговли и внешней политики», — говорит Шрайбман. «Отношения будут прагматичнее, это уже факт», — резюмировал эксперт.

Почему не удается договориться о ценах

Договориться о цене на нефть не удается потому, что Минск крайне недоволен проводящимся в России с 2019 года налоговым маневром, который заключается в постепенной и полной замене экспортной пошлины пропорционально увеличенным налогам на добычу полезных ископаемых. Исторически Россия продавала Белоруссии нефть без этой пошлины — в декабре 2018 года она, например, составляла $135,1 на тонну. При условии сохранения этой льготы Белоруссия согласилась на вступление в ЕАЭС в 2015 году. Поэтому Минск настаивает на компенсации за налоговый маневр. В 2019 году Белоруссия оценила свои потери от него в $330 млн. К 2024 году, по собственным оценкам, Минск потеряет до $11 млрд.

В конце прошлого года РБК писал, что сторонам удалось концептуально договориться о том, как Москва компенсирует Минску потери от отмены экспортной пошлины — за счет введения обратного акциза для белорусских НПЗ. Фактически Россия согласилась их субсидировать. Проблема этого решения в том, что оно заработает только после унификации налоговых законодательств, а их разработка займет минимум два года. Кроме того, единый Налоговый кодекс должен разрабатываться в рамках интеграционного процесса, по которому у сторон также до сих пор нет согласия.

Единый Налоговый кодекс заработает не раньше 2022 года, говорил в начале декабря прошлого года посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко, поэтому Минск требует, чтобы, пока разрабатываются и вводятся единые налоговые правила, Россия компенсировала издержки за счет изменения ценообразования на нефть.

С начала 2020 года, после истечения срока прежнего контракта, Россия в четыре раза урезала поставки нефти в Белоруссию. В январе ее в соседнюю республику поставляли только компании группы «Сафмар» Михаила Гуцериева в объеме 500 тыс. т. По словам представителя группы, в феврале «Сафмар» продаст Белоруссии еще около 450 тыс. т нефти. При этом по межправительственному соглашению 2017 года до 2024-го Россия должна поставлять Белоруссии 24 млн т нефти каждый год, то есть по 2 млн т нефти в месяц.

Такой объем нефти Минск получал в 2017–2019 годах. При этом из них только 18 млн т Белоруссия перерабатывала сама, а оставшиеся 6 млн «перетамаживала», получая в бюджет экспортные пошлины от продажи российской нефти. Схема «перетаможки» нефти была придумана в 2017 году после очередного энергетического конфликта между странами для компенсации цен на газ для Белоруссии.

В конце прошлого года Лукашенко поручил правительству найти альтернативные способы поставок нефти в страну. В конце января Белорусская нефтяная компания купила 80 тыс. т нефти с норвежского месторождения Johan Sverdrup, ее доставили через литовский порт Клайпеда. При этом Минск купил эту нефть не дешевле $500 за тонну (около $68 за баррель), то есть выше мировой цены, отметил в разговоре с РБК трейдер крупной нефтяной компании.