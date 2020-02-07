Министерства спорят об иностранных процентах

Предложения Минпромторга о госзакупках не дошли до правительства из-за разногласий с Минфином, Минэкономразвития и ФАС

Минпромторг подготовил поправки к закону о госзакупках и должен был направить их в правительство, но не сделал этого из-за разногласий с Минфином и ФАС. Предложения жестко ограничивают участие иностранцев в закупках для госнужд

Вице-премьер Юрий Борисов (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Минпромторг по поручению вице-премьера Юрия Борисова подготовил поправки к закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (копия есть у РБК). Документ до сих пор не направлен в правительство из-за разногласий с Минфином, Минэкономразвития и ФАС, сообщили источник РБК в правительстве и источник в одном из ведомств.

Получение подготовленных Минпромторгом предложений подтвердили РБК в Минэкономразвития и ФАС. В аппарате Борисова, Минпромторге и Минфине от комментариев отказались.

Что предлагает Минпромторг Правительство будет утверждать минимальную долю и порядок госзакупок отечественных товаров и услуг от общего годового объема и сферы закупок.

Заказчик будет ежегодно обязан выполнять установленную для него минимальную долю закупок, для чего сможет установить в документах о закупке ограничения в отношении иностранных товаров.

Заказчик должен будет продлевать срок подачи заявок на участие в закупке и признавать закупку несостоявшейся, если на участие в ней не подано ни одной заявки с предложением товаров или услуг российского происхождения. Он будет вправе закупать товар или услуги иностранного происхождения, только если по итогам продления опять не будет подано ни одной российской.

Правительство сможет устанавливать особенности формирования максимальной цены контракта и цены контракта с единственным поставщиком на основе характеристик отечественных товаров.

По итогам года заказчик будет обязан составить отчет об объеме закупок товаров и услуг российского происхождения.

В случае невыполнения минимальной доли отечественных закупок заказчик будет обязан разместить обоснование невозможности ее достижения.

Заказчик при описании закупки должен будет указывать характеристики под товары и услуги российского происхождения.

В пояснительной записке к документу указано, что предлагаемые изменения направлены на поддержку российских товаропроизводителей и предполагают изменение сложившейся практики госзакупок на основе использования характеристик иностранной продукции, что «негативным образом отражается» на отечественных производителях. Еще одна цель — решение вопросов диверсификации оборонных предприятий, чтобы стимулировать выпуск ими высокотехнологичной гражданской продукции. Согласно поручению президента, к 2025 году доля гражданской продукции на предприятиях ОПК должна достигать 30% от общего производства, а к 2030-му — 50%.

В конце 2019 года после требования президента Владимира Путина представить «четкие, понятные и внятные предложения по расширению участия предприятий оборонки в реализации нацпроектов» Борисов предложил законодательно обязать госзаказчиков приобретать у российских поставщиков не менее 50% объема продукции, в том числе закупаемой в рамках выполнения работ, а также ввести квотирование закупок отечественных товаров.

В связи с этим Минфин и ФАС предложили меры по обеспечению госзакупок отечественной продукции в рамках национальных проектов и программ, писал РБК. Среди предложений: расширить список товаров, при закупке которых установлен запрет допуска иностранной продукции; запретить установление дополнительных характеристик товаров и услуг; перейти с принципа «третий лишний» (если есть два предложения от российских производителей, то заявка на поставку иностранных товаров исключается) на «второй лишний» (исключается иностранная заявка при наличии хотя бы одной российской); установить дополнительные преференции по цене.

Однако Борисов назвал подготовленные Минфином и ФАС инициативы недостаточными и по итогам совещания от 23 января поручил Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития и ФАС до 1 февраля внести в правительство поправки к законам о закупках госорганов (44-ФЗ) и госкомпаний (223-ФЗ).

Из-за чего спорят ведомства

К 1 февраля предложения Минпромторга еще не поступили в аппарат правительства. 4 февраля директор департамента ОПК правительства Николай Архипов с пометкой «вручить немедленно» направил в Минпромторг, ФАС, Минфин и Минэкономразвития письмо (копия есть у РБК), в котором попросил «принять исчерпывающие меры по обеспечению внесения указанных законопроектов в установленном порядке». Он указал, что на 6 февраля предварительно запланировано совещание на указанную тему с участием первого вице-премьера Андрея Белоусова и вице-премьера Борисова. По состоянию на вечер 6 февраля предложения так и не были внесены, а совещание перенеслось на неопределенный срок, сказал РБК источник в правительстве.

Больше всего замечаний к предложенному законопроекту возникло у Минфина, рассказал РБК источник, знакомый с ходом межведомственного согласования. Это подтвердил источник РБК в правительстве, отметив, что с ФАС «в целом консенсус существует». «С ФАС есть несогласие лишь по некоторым деталям, а вот с Минфином — все сложнее. С ними вообще никак не удается договориться, противоречий море», — пояснил он.

Еще один собеседник РБК, участник процесса согласования поправок, говорит, что между ведомствами «в принципе нет диалога». «Нет содержательной дискуссии, нет нормальных обсуждений, все друг друга не слышат», — жалуется он.

ФАС концептуально поддерживает законопроекты министерства, но к ним есть ряд существенных замечаний, заявил РБК заместитель руководителя службы Михаил Евраев. В частности, отдельные заказчики могут столкнуться с большими сложностями по исполнению требования о достижении минимальной доли закупок российской продукции, отмечает он. «Поэтому ФАС предлагает устанавливать такую обязанность не к каждому заказчику (школе, больнице), а в целом для министерств, субъектов и муниципальных образований», — сказал Евраев.

Предоставленное заказчикам право обоснования невозможности достижения минимальной доли закупок российских товаров может стать легальным механизмом обхода импортозамещения, подчеркнул замглавы ФАС. «Кроме того, в законопроекте требуется уточнить, какие именно «ограничения» смогут устанавливать заказчики. А формулировка о том, что заказчик вправе установить ограничения, может привести к коррупционным проявлениям. Заказчик либо должен быть обязан устанавливать такие ограничения, либо нет», — указал он.

Дополнительно к инициативам Минпромторга ФАС предлагает рассмотреть и другие меры поддержки отечественных производителей:

распространить ценовую преференцию на все отечественные товары (работы, услуги) с изменением механизма ее применения;

формировать начальную (максимальную) цену контракта на основании в том числе стоимости российской продукции;

провести мониторинг закупок российских товаров на основании данных Единой информационной системы.

В Минэкономразвития РБК сообщили, что предложенные Минпромторгом меры в целом будут положительно влиять на загрузку российских предприятий, стимулировать занятость, развитие технологий, а также на экономику в целом. При этом, как и с любой мерой господдержки, не должен создаваться дисбаланс в обеспечении добросовестной конкуренции при торгах, чтобы заказчики могли закупать требуемого качества отечественную продукцию, подчеркнули в министерстве.

«Нельзя допустить ситуацию, когда ввиду ограничения на минимальную долю российской продукции, а также отсутствия у российских производителей продукции необходимого качества в результате пострадает заказчик», — пояснил представитель МЭР. К реализации предлагаемых изменений необходимо подходить взвешенно и внедрять на отраслевых рынках, на которых имеется достаточное число российских компаний, производящих конкурентоспособную продукцию, подытожил он.

В чем минусы законопроекта Минпромторга

Директор Института анализа предприятий и рынков ВШЭ Андрей Яковлев назвал предложенные Минпромторгом поправки «чисто техническими». «По сути, Минпромторг фиксирует ровно то, о чем попросил Борисов, — право правительства утверждать минимальную долю закупок товаров российского происхождения», — пояснил он. Яковлев удивился, что поправки поручено подготовить Минпромторгу, хотя отвечают за этот закон Минфин и ФАС.

«На основе чего и по каким критериям будут определяться минимальные доли российских товаров для отдельных секторов или отраслей — совершенно непонятно», — комментирует Яковлев предложения ведомства. «Надо расставлять приоритеты, а для этого нужен содержательный анализ, который, судя по всему, так и не был проведен. Необходимо понять, что нам нужно, для чего, с кем готовы работать, а с кем — нет», — говорит он.

Политика Борисов — РБК: «Предписания по закупке отечественного оборудования будут»

Предложения Минпромторга содержат множество ограничений для иностранцев, то есть они «смогут предлагать свои товары с трудом», отмечает профессор Института госслужбы и управления РАНХиГС Людмила Пронина. По ее мнению, таким образом нарушается заложенная в законе 44-ФЗ норма о конкуренции. «Концептуально законопроект подразумевает, что российские товары и оборудование лучше и что ничего страшного не будет, если мы иностранцев не допустим», — отметила она, указав, что такая позиция может привести к отставанию российской промышленности.