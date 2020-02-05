Инвестиционный кодекс потерял инфраструктурные статьи

Минфин внес свои коррективы в законопроект о поощрении капиталовложений

Концессии и ГЧП будут проходить оценку эффективности в правительстве, а гарантии государства под них будут распространяться лишь на 20 лет. Такую альтернативу предложил Минфин, исключив эти форматы из инвестиционного кодекса

Андрей Иванов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Минфин исключил предприятия на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессий, широко используемые при реализации инфраструктурных проектов, из-под действия законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Это следует из последней версии законопроекта, подготовленной ко второму чтению в Госдуме (дата обсуждения пока не назначена). РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердил источник, знакомый с его содержанием.

Накануне замглавы Минфина Андрей Иванов заявил на специальном совещании в Общественной палате, что в законопроект планируется внести существенные поправки, например исключить из него господдержку, писали «Известия». В Минфине изданию пояснили, что из законопроекта также исключат соглашения ГЧП и концессии, но отметили, что в действующие законы, посвященные этим форматам, будут внесены поправки: они будут касаться контроля и учета обязательств государства перед инвесторами. Представитель Минфина не ответил на запрос РБК на момент публикации.

РБК разбирался, как Минфин теперь предлагает регулировать концессии и ГЧП.

Как Минфин решил регулировать концессии

Как следует из пакета документов к регулированию СЗПК, Минфин предлагает:

ввести оценку эффективности проектов ГЧП и концессий со стороны правительства. Но как именно будет проводиться эта оценка, в сопроводительных документах приложения не сказано. Как указывает руководитель InfraONE Research Александра Галактионова, проанализировавшая по просьбе РБК предложения Минфина, объективность оценки эффективности таких проектов зависит от качества выбранной методики. По проектам ГЧП, например, у этой методики есть значительные недочеты, и если ее же будут использовать для концессий — это помешает запуску проектов, отмечает эксперт;

срок действия обязательств государства по принятию мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций при ухудшении положения инвестора в связи с изменением законодательства, ограничат 20 годами (сейчас он распространяется на весь срок действия концессионного соглашения). Согласно InfraOne, сейчас около 60% всех инфраструктурных проектов в России (на сумму более чем 1 трлн руб.) заключены на срок от 20 до 35 лет;

Минфин предложил дополнить законодательство о ГЧП и концессиях ведением единого реестра для учета финансовых обязательств государства по таким соглашениям на уровне правительства. Но на публичный реестр могут обратить внимание рейтинговые агентства, включив его в состав госдолга, что ухудшит кредитные рейтинги России, предупреждает Галактионова;

в случае наступления обстоятельств, не связанных с нарушением соглашения, но оказывающих влияние на исполнение концессионером своих обязательств, например обнаружение археологических объектов, акции протеста и т.п., государство покроет инвестору не более 10% от капзатрат. Сейчас в соглашениях о ГЧП и концессиях нет лимита покрытия расходов по особым обстоятельствам, объем возмещения определяется по согласованию сторон.

Такие изменения существенно усложнят инвесторам процесс заключения соглашений и затормозят развитие инфраструктуры, заключает Галактионова. Иванов объяснял такое пристальное внимание Минфина к ГЧП и концессиям тем, что сейчас забалансовые обязательства бюджета по таким проектам уже достигают 3 трлн руб., а их увеличение может привести к невыполнению государством своих обязательств.

Представители двух основных участников рынка концессий — Сбербанка и Газпромбанка — отказались от комментариев.

Законопроект о СЗПК, который называют инвестиционным кодексом, был принят Госдумой в первом чтении 10 декабря 2019 года. Тогда же Андрей Белоусов, который был помощником президента, а с 21 января стал первым вице-премьером, сказал, что документ будет доработан. По его словам, проект «достаточно многоаспектный и сырой, его принятие в том виде, в котором он есть сейчас, вряд ли возможно». Об этом же говорил и министр экономического развития Максим Орешкин, выступая 17 декабря в Совете Федерации: он призвал тщательно доработать документ ко второму чтению, чтобы избежать вреда для эффективно действующих механизмов. Президент Владимир Путин в январе 2020 года рекомендовал Госдуме и правительству обеспечить принятие пакета законопроектов о СЗПК до 30 апреля.

Зачем нужен закон о СЗПК Цель СЗПК — получить инвестиции в экономику России в размере не менее 30 трлн руб., объяснил Андрей Иванов. «Мы планируем заключать 100–150 соглашений о защите капиталовложений ежегодно на 7–10 трлн руб. Заключать соглашения инвесторы могут с уполномоченным от Российской Федерации или ее субъекта лицом вплоть до 2030 года», — говорил он. Законопроект в действующей редакции предусматривает трехлетний переходный период для инвесторов в случае изменения законодательства, разрешает правительству заключать инвестиционные соглашения с российскими компаниями с иностранным и государственным участием.

Почему концессии исключили из СЗПК

Из законопроекта о СЗПК исключили проекты ГЧП и концессии после критики документа со стороны главы Сбербанка Германа Грефа и Минтранса. В ноябре 2019 года первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов написал письмо тогдашнему вице-премьеру Максиму Акимову, а в декабре Греф обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, сообщали «Ведомости». В законопроекте есть «прогрессивные положения», например неизменность налогов для инвесторов, трактовка в их пользу всех противоречий в регулировании, отметил глава Сбербанка. Но документ не делает различий между частными инвестпроектами, окупаемыми за счет коммерческой выручки, и инфраструктурными, создаваемыми по заказу государства, которые в итоге остаются в его собственности. Транспортные проекты, которые реализуются по концессии, полностью попадают под законопроект, но их риски сложно спрогнозировать, как и заранее обосновать расходы, чего требовал законопроект Минфина.

Глава РСПП Александр Шохин также выступил за исключение подобных соглашений из-под действия СЗПК, предупредив, что принятие закона может привести к остановке реализации 200 проектов.