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«Холоп» побил рекорд советской сборной
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Газета
«Холоп» побил рекорд советской сборной
Газета № 003 (3170) (0502) Технологии и медиа,
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«Холоп» побил рекорд советской сборной
Комедия Клима Шипенко стала самым кассовым отечественным фильмом
Комедия «Холоп» поставила новый рекорд среди отечественных фильмов, заработав 2,9438 млрд руб. в российском прокате. Предыдущим лидером была спортивная драма «Движение вверх», вышедшая в прокат в 2017 году
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Комедия «Холоп» режиссера Клима Шипенко, стартовавшая в прокате 26 декабря 2019 года, заработала 2,9438 млрд руб., свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) на 4 февраля. 

Это рекордные кассовые сборы для отечественного фильма за всю новейшую историю России, следует из данных ЕАИС. Предыдущим лидером кинопроката среди российских лент была спортивная драма «Движение вверх» о победе сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Она вышла в прокат 27 декабря 2017 года и за три месяца собрала, по информации ЕАИС, 2,9435 млрд руб. Чтобы достичь этой отметки, «Холопу» понадобилось два месяца.

Больше «Холопа» с 2004 года, когда ведется подсчет российского бокс-офиса, сумел заработать только голливудский «Аватар», который вышел в прокат в 2009 году и собрал более 3,6 млрд руб., следует из данных «Бюллетеня кинопрокатчика» (в ЕАИС данных по этому фильму нет).

Комедию о психологическом эксперименте, который ставит отец «мажора» Гриши (главного героя играет Милош Бикович), чтобы перевоспитать сына, сняла продюсерская компания Yellow, Black & White (создатель сериалов «Кухня», «Отель «Элеон») совместно с «Газпром-Медиа» и при участии телеканала «Россия 1». Производственный бюджет картины составил 160 млн руб., из них 60 млн руб. создатели получили от Фонда кино (35 млн руб. безвозмездно и 25 млн руб. на возвратной основе). Сколько было потрачено на продвижение фильма, его дистрибьютор «Централ Партнершип» (принадлежит «Газпром-Медиа») не раскрывает. Таким образом, картина окупилась уже в первый уик-энд проката, заработав 305,8 млн руб.

Что нужно, чтобы фильм окупился в прокате

Чтобы фильм стал коммерчески успешным еще на стадии кинопроката, его кассовые сборы должны быть приблизительно в два раза больше, чем производственный бюджет. Дело в том, что около половины бокс-офиса по итогу проката забирают себе кинотеатры, еще около 10–15% сборов достается дистрибьютору. В итоге продюсеры получают только 40–42% от тех денег, что их картина заработала на показах в кинотеатрах.

Продюсер также зарабатывает на продаже прав на ТВ и просмотре фильма в онлайн-кинотеатрах.

Основным конкурентам «Холопа», которые также стартовали в кинотеатрах на новогодних праздниках, пока не удалось окупиться в прокате: фильм «Вторжение» заработал 958,8 млн руб. при производственном бюджете 900 млн руб (из них 400 млн руб. создатели получили безвозмездно от Фонда кино), «Союз спасения» — 711,4 млн руб. при производственном бюджете 980 млн руб. (400 млн руб. картина также безвозвратно получила от Фонда кино).

РБК направил запросы в Yellow, Black & White, «Централ Партнершип» и на «Россию 1».

Почему комедия стала лидером проката

Успех «Холопу» обеспечил в первую очередь «сарафан» — явление, когда зрители начинают оставлять положительные отзывы о картине и советовать ее посмотреть, в результате чего к традиционной кинотеатральной аудитории (приблизительно 4 млн человек) подключаются те, кто ходит в кино редко, объясняет гендиректор «Киноэкспертизы» Олег Иванов. По его мнению, на старте шанс стать лидером был у всех трех отечественных картин, вышедших в прокат в эти новогодние праздники, — «Вторжения» Федора Бондарчука о нападении инопланетян на Москву и «Союза спасения» Андрея Кравчука о восстании декабристов 1825 года. Но именно «Холоп», считает Иванов, совпал с настроением зрителя: «Фильм в легком жанре, при этом не примитивный, оказался выигрышнее для новогоднего проката».

На портале «Кинопоиск» зрители оценили «Холопа» в 7,1 балла из десяти возможных (свое мнение высказали почти 31 тыс. пользователей), «Союз спасения» — в 6,4 балла (18 тыс.), «Вторжение» — в 5,8 балла (14 тыс. пользователей).

Кроме того, у «Холопа» не было сильных конкурентов из Голливуда, которые притянули бы к себе внимание зрителей, а комедия-конкурент «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2» стартовала 12 декабря 2019 года и к началу новогодней битвы интерес зрителей к ней уже снизился, добавляет независимый аналитик Сергей Лавров.

На кассовые сборы «Холопа» повлияло и то, что создатели комедии успешно защитили свою картину от нелегального копирования. Фильм трудно найти в интернете в хорошем качестве, поскольку он еще не появился в онлайн-кинотеатрах и у пиратов не было возможности скопировать его и выложить в Сеть, что вынуждает зрителей идти в кинотеатр и смотреть «Холопа» там, указывает Лавров.

«Преодолеть рекорд комедии помог, как ни парадоксально, и предыдущий лидер отечественного проката — «Движение вверх», — полагает Иванов. Успешные отечественные картины помогают друг другу, поскольку показывают зрителю, что российское кино достойно внимания, а режиссерам — что зрители ждут таких картин, уточняет эксперт.

При этом по числу зрителей лидером все еще остается «Движение вверх», напоминает Лавров. По итогу проката в 2017 году спортивную драму посмотрели 11,9 млн, «Холопа» — 11,092 млн человек. Такую разницу в соответствии сборов и зрителей эксперт объясняет стоимостью билетов: по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», средняя цена билета на киносеанс «Движения вверх» равнялась 247 руб., а на «Холопа» — выше на 9%, в среднем 269 руб.

Каким еще картинам удавалось заработать в России более 2 млрд руб.

Всего в новейшей истории отечественного кинопроката (с 2004 года) планку в 2 млрд руб. удалось преодолеть лишь восьми картинам, в том числе трем российским. Среди иностранных — экранизация комиксов «Марвел» «Мстители. Финал», ремейк мультфильма «Король Лев», фантастический боевик «Аватар».

Помимо «Движения вверх» и «Холопа» больше 2 млрд руб. сумела заработать военная драма «Т-34» режиссера Алексея Сидорова, которая вышла в прокат 1 января 2019 года.

Все три картины-рекордсмена выходили в прокат на новогодних праздниках, когда интерес зрителей к кинотеатрам повышается. При этом у всех трех во время проката не было сильных конкурентов среди голливудских фильмов: во время проката «Движения вверх» в 2018 году Минкультуры перенесло премьеру второй части «Приключений Паддингтона» за день до планируемого старта, сами режиссеры тогда признавали в открытом письме Дмитрию Медведеву, что «раздвижки релизов» (так называют смещение даты премьер иностранных картин от дня старта российского национального фильма) помогли «достигнуть превосходных результатов по сборам и количеству зрителей» картине «Движение вверх».

В предновогоднем прокате следующего, 2019 года дату премьеры не поделили две картины с участием актера Александра Петрова: комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» и драма «Т-34». В итоге продюсеры и дистрибьюторы договорились самостоятельно, однако вопрос с выходом американского мультфильма «Гринч» решила выдача прокатных удостоверений (осуществляется Минкультуры): премьеру картины перенесли с 22 декабря на 13 декабря 2018 года.

Автор: Елизавета Ефимович.
Теги: рекорд , кино , Клим Шипенко , «Централ Партнершип»
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