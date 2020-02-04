Карантин добрался до витрин

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Три вопроса об отказе российских торговых сетей от китайских продуктов
Ретейлеры из-за коронавируса начали по собственной инициативе ограничивать поставки из Китая продуктов, в основном овощей и фруктов. В случае запрета в европейской части России их легко заместить, а Дальний Восток может пострадать
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Об отказе от закупки китайских продуктов из-за нового коронавируса в понедельник, 3 февраля, объявил продуктовый ретейлер «Магнит». Торговая сеть приостановила закупки овощей и фруктов из Китая и начала завозить эти товары из других стран, полностью заместив китайский импорт, пояснили в компании. Ограничила закупки продуктов из Китая, в частности моркови и перца, и крупнейшая в Восточной Сибири торговая сеть «Командор», сообщил РБК ее представитель.

В «Пятерочках», «Перекрестках» и «Карусели» из китайских продовольственных продуктов продаются преимущественно имбирь и чеснок, уточнили в пресс-службе управляющей этими сетями X5 Retail Group. Сложностей с логистикой группа пока не наблюдает, но «ищет возможности поставок из других стран, чтобы заменить товары из Китая аналогичными по качеству и ценам».

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Ретейлеры отказываются от китайских продуктов по собственной инициативе: официального запрета на ввоз в Россию китайской сельхозпродукции российские власти пока не вводили. С 30 января 2020 года действует только запрет Россельхознадзора на экзотических и декоративных животных из Китая.

«Лента», по словам ее представителя, не планирует отказываться от китайской продукции. Представители «Ашана» и «Дикси» на запрос не ответили.

Как много овощей и фруктов из Китая продают сети

Доля китайских овощей и фруктов в ассортименте «Магнита» небольшая — лишь 3% от всех поставок в этой категории, уточняет представитель ретейлера. По данным «Магнита», в 2019 году на поставленные из Китая помидоры, перец, мандарины, виноград и помело пришлось около 0,9% оборота всей сети. Финансовые результаты по итогам 2019 года «Магнит» еще не публиковал, общий объем продаж за девять месяцев прошлого года достигал 975,9 млрд руб.

В сетях X5 Retail Group также китайских товаров немного: по словам представителя группы, на долю прямого импорта из Китая всех товаров, как продовольственных, так и непродовольственных, приходится «существенно меньше 1%» от всех продаваемых в сетях товаров. Продажи X5 Retail Group за девять месяцев 2019 года составили 1,2 трлн руб.

В сети «Командор» долю китайской продукции в общем объеме поставок не уточнили.

Какие продукты Китай поставляет в Россию

Китай входит в пятерку крупнейших поставщиков продовольствия по нескольким категориям продуктов, это в первую очередь овощи, цитрусовые и морепродукты, говорит исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

По овощам Китай занимает первое место: по данным Руспродсоюза, за 11 месяцев 2019 года Россия завезла более 453 тыс. т китайских овощей на $370 млн. Китай входит в тройку лидеров по поставкам в Россию томатов, огурцов, баклажанов и яблок, добавляет партнер консалтинговой группы «НЭО Центр» Инна Гольфанд. Кроме того, Китай, как подсчитал РБК на основе данных Федеральной таможенной службы, в прошлом году поставил в Россию 69% всего импортного чеснока (или 33,7 тыс. т), а также 28% репчатого лука и лука-шалота (всего 54,4 тыс. т).

За 11 месяцев 2019 года из Китая в Россию были завезены 256 тыс. т фруктов на $267 млн. Больше половины импорта приходится на цитрусовые: за весь прошлый год из Китая, который был четвертым по объему поставок среди всех стран, их было ввезено 146,9 тыс. т, свидетельствуют расчеты РБК.

В третьей продуктовой категории — рыба и морепродукты — Китай уступает только Фарерским островам, отмечает Востриков. По его данным, в январе—ноябре 2019 года Россия импортировала из Китая 90 тыс. т рыбы и морепродуктов на $243 млн. 

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Можно ли заместить китайские продукты

Выпадающие объемы китайских продуктов могут быть заменены продукцией из других стран, указывает Востриков. По его словам, фрукты вместо Китая можно привозить из Эквадора, Турции и Марокко. «Магнит», по словам его представителя, переориентировался на фрукты и овощи из Марокко, Израиля и Турции, а также увеличил закупки у российских сельхозпроизводителей. «Командор» перераспределяет заказы, которые шли из Китая, на Израиль, Иран, Молдавию и Сербию, уточнил представитель ретейлера.

Изменения в закупках и логистике не окажут заметного влияния на стоимость фруктов и овощей на полке, уверяют в «Магните».

Россия импортирует из Китая сельхозпродукцию более чем на $1 млрд, резюмирует директор центра компетенций в агропромышленном комплексе российского офиса KPMG Илья Строкин. С точки зрения денежного эквивалента это большой объем, но главный вопрос заключается в том, как эта продукция географически распределяется по России, указывает эксперт.

В случае ограничения импорта китайских продуктов однозначно пострадает Дальний Восток, заместить там поставки из Китая будет достаточно сложно, считает Илья Строкин. Гольфанд также говорит о том, что больше всего при введении ограничений на поставки свежих продуктов пострадают районы Дальнего Востока. Ограничение может привести к росту цен, поскольку импорт из других стран зачастую гораздо дороже из-за схемы логистики, многие продукты придется завозить самолетом, и это обойдется дороже, предупреждает Инна Гольфанд.

Автор: Елена Сухорукова.
При участии: Анна Левинская.
Теги: продукты , китай , коронавирус
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