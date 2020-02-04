Карантин добрался до витрин

Три вопроса об отказе российских торговых сетей от китайских продуктов

Ретейлеры из-за коронавируса начали по собственной инициативе ограничивать поставки из Китая продуктов, в основном овощей и фруктов. В случае запрета в европейской части России их легко заместить, а Дальний Восток может пострадать

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Об отказе от закупки китайских продуктов из-за нового коронавируса в понедельник, 3 февраля, объявил продуктовый ретейлер «Магнит». Торговая сеть приостановила закупки овощей и фруктов из Китая и начала завозить эти товары из других стран, полностью заместив китайский импорт, пояснили в компании. Ограничила закупки продуктов из Китая, в частности моркови и перца, и крупнейшая в Восточной Сибири торговая сеть «Командор», сообщил РБК ее представитель.

В «Пятерочках», «Перекрестках» и «Карусели» из китайских продовольственных продуктов продаются преимущественно имбирь и чеснок, уточнили в пресс-службе управляющей этими сетями X5 Retail Group. Сложностей с логистикой группа пока не наблюдает, но «ищет возможности поставок из других стран, чтобы заменить товары из Китая аналогичными по качеству и ценам».

Ретейлеры отказываются от китайских продуктов по собственной инициативе: официального запрета на ввоз в Россию китайской сельхозпродукции российские власти пока не вводили. С 30 января 2020 года действует только запрет Россельхознадзора на экзотических и декоративных животных из Китая.

«Лента», по словам ее представителя, не планирует отказываться от китайской продукции. Представители «Ашана» и «Дикси» на запрос не ответили.

Как много овощей и фруктов из Китая продают сети Доля китайских овощей и фруктов в ассортименте «Магнита» небольшая — лишь 3% от всех поставок в этой категории, уточняет представитель ретейлера. По данным «Магнита», в 2019 году на поставленные из Китая помидоры, перец, мандарины, виноград и помело пришлось около 0,9% оборота всей сети. Финансовые результаты по итогам 2019 года «Магнит» еще не публиковал, общий объем продаж за девять месяцев прошлого года достигал 975,9 млрд руб. В сетях X5 Retail Group также китайских товаров немного: по словам представителя группы, на долю прямого импорта из Китая всех товаров, как продовольственных, так и непродовольственных, приходится «существенно меньше 1%» от всех продаваемых в сетях товаров. Продажи X5 Retail Group за девять месяцев 2019 года составили 1,2 трлн руб. В сети «Командор» долю китайской продукции в общем объеме поставок не уточнили.

Какие продукты Китай поставляет в Россию

Китай входит в пятерку крупнейших поставщиков продовольствия по нескольким категориям продуктов, это в первую очередь овощи, цитрусовые и морепродукты, говорит исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

По овощам Китай занимает первое место: по данным Руспродсоюза, за 11 месяцев 2019 года Россия завезла более 453 тыс. т китайских овощей на $370 млн. Китай входит в тройку лидеров по поставкам в Россию томатов, огурцов, баклажанов и яблок, добавляет партнер консалтинговой группы «НЭО Центр» Инна Гольфанд. Кроме того, Китай, как подсчитал РБК на основе данных Федеральной таможенной службы, в прошлом году поставил в Россию 69% всего импортного чеснока (или 33,7 тыс. т), а также 28% репчатого лука и лука-шалота (всего 54,4 тыс. т).

За 11 месяцев 2019 года из Китая в Россию были завезены 256 тыс. т фруктов на $267 млн. Больше половины импорта приходится на цитрусовые: за весь прошлый год из Китая, который был четвертым по объему поставок среди всех стран, их было ввезено 146,9 тыс. т, свидетельствуют расчеты РБК.

В третьей продуктовой категории — рыба и морепродукты — Китай уступает только Фарерским островам, отмечает Востриков. По его данным, в январе—ноябре 2019 года Россия импортировала из Китая 90 тыс. т рыбы и морепродуктов на $243 млн.

Можно ли заместить китайские продукты

Выпадающие объемы китайских продуктов могут быть заменены продукцией из других стран, указывает Востриков. По его словам, фрукты вместо Китая можно привозить из Эквадора, Турции и Марокко. «Магнит», по словам его представителя, переориентировался на фрукты и овощи из Марокко, Израиля и Турции, а также увеличил закупки у российских сельхозпроизводителей. «Командор» перераспределяет заказы, которые шли из Китая, на Израиль, Иран, Молдавию и Сербию, уточнил представитель ретейлера.

Изменения в закупках и логистике не окажут заметного влияния на стоимость фруктов и овощей на полке, уверяют в «Магните».

Россия импортирует из Китая сельхозпродукцию более чем на $1 млрд, резюмирует директор центра компетенций в агропромышленном комплексе российского офиса KPMG Илья Строкин. С точки зрения денежного эквивалента это большой объем, но главный вопрос заключается в том, как эта продукция географически распределяется по России, указывает эксперт.

В случае ограничения импорта китайских продуктов однозначно пострадает Дальний Восток, заместить там поставки из Китая будет достаточно сложно, считает Илья Строкин. Гольфанд также говорит о том, что больше всего при введении ограничений на поставки свежих продуктов пострадают районы Дальнего Востока. Ограничение может привести к росту цен, поскольку импорт из других стран зачастую гораздо дороже из-за схемы логистики, многие продукты придется завозить самолетом, и это обойдется дороже, предупреждает Инна Гольфанд.