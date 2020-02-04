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Газета
Мал транзит, да дорог
Газета № 002 (3169) (0402) Бизнес,
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Мал транзит, да дорог
«Газпром» в январе существенно сократил прокачку через Украину
В январе 2020 года «Газпром» уменьшил транзит газа в Европу через украинскую газотранспортную систему почти на 70%, до 2,65 млрд куб. м. Но по условиям контракта компании пришлось заплатить за резервирование мощностей вдвое больше
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Поставки российского газа через Украину в Европу в январе 2020 года снизились втрое по сравнению с уровнем первого месяца 2019 года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд куб. м. Это следует из данных «Газпрома» о «фактических потоках газа», которые обновляются ежедневно.

Согласно оперативным данным, которые приводит на своей странице в Facebook глава украинской газотранспортной компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон, транзит газа «Газпрома» в Европу через территорию Украины в январе составил 2,55 млрд куб. м.

Разница между данными «Газпрома» и Макогона может быть связана с тем, что российская компания учитывает не только транзит через Украину в Европу, но и поставки в самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики (на саму Украину российская компания не поставляет газ с конца 2015 года): эти партии отдельно не выделяются в ежедневной статистике «Газпрома», но, исходя из данных компании и слов Макогона, в ЛНР и ДНР было в январе 2020-го поставлено 100 млн куб. м. За девять месяцев 2019 года поставки российского газа в ДНР и ЛНР составили 1,782 млрд куб. м, или около 200 млн куб. м в месяц.

Снизились в январе на 34% по сравнению с январем 2019-го и общие поставки «Газпрома» в Европу (не только через Украину) — с 17,3 млрд  до 11,4 млрд куб. м, отмечает старший директор рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. По его данным, транзит российского газа сократился не только через Украину (минус 67,1%), но и по газопроводу Ямал — Европа (минус 20%, мощность трубы — около 33 млрд куб. м в год), который идет через территорию Белоруссии и Польши. Но по «Северному потоку-1» (его мощность — 55 млрд куб. м в год), который проходит по дну Балтийского моря из России в Германию, поставки, наоборот, выросли на 10%, добавляет Маринченко.

Тем не менее в первый день февраля «Газпром» увеличил суточную прокачку газа в Европу через Украину в 2,2 раза — с 48,6 млн куб. м 31 января до 109,3 млн куб. м газа 1 февраля, сообщила компания.

Почему снизились поставки газа

Россия — не единственный экспортер, который вынужденно снизил объемы поставок газа в Европу в январе, отмечает консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова. Например, на 65% упали трубопроводные поставки газа из Алжира, напоминает она.

Опрошенные РБК эксперты выделяют несколько возможных причин снижения поставок газа:

  • Как отмечает Колбикова, на фоне снижения поставок газа объем импортированного Европой сжиженного природного газа (СПГ) вырос почти на 3 млрд куб. м и составил в январе около 12,6 млрд куб. м (плюс 31% к январю прошлого года). «Дифференциал спотовых котировок к ценам по нефтяной индексации (к ним привязано большинство поставок трубопроводного газа) продолжил увеличиваться: если в январе 2019 года он составлял $4,3/1 млн британских термических единиц (МБТЕ), то сейчас речь идет уже о $6,1/МБТЕ (то есть на споте оказалось дешевле покупать газ, чем по долгосрочным контрактам. — РБК). Это является основным стимулом роста спотовой торговли СПГ», — сказала она.
  • Директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин объясняет снижение прокачки газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) и трубопровод Ямал — Европа теплой европейской зимой, высоким уровнем отбора газа из подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе, а также переориентацией части поставок на новый морской газопровод «Турецкий поток» (31,5 млрд куб. м в год), запущенный в начале января 2020 года. Этот год будет сложным для «Газпрома», поскольку цены на газ сейчас находятся на крайне низком для зимы уровне — ниже $150 за 1 тыс. куб. м, конкуренция с СПГ за долю рынка будет продолжаться, а высокая степень заполненности ПХГ может сказаться на объемах экспорта в целом по году, добавляет Маринченко.

«Газпром» с лета 2019 года готовился к возможной остановке транзита через Украину после завершения 31 декабря десятилетнего контракта, поэтому компания больше закачивала газ в ПХГ в Европе. Однако перед новым годом, 30 декабря 2019-го, все-таки удалось договориться с Украиной о новом пятилетнем контракте на транзит российского газа: минимальные годовые объемы — 65 млрд куб. м на 2020 год и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах.

Сколько Киев получил за транзит в январе

Несмотря на то что «Газпром» снизил транзит через Украину в январе, по условиям нового контракта компания оплатила поставки из расчета 5,518 млрд куб. м, утверждает Макогон. «Оплаченные мощности использованы на 46%», — отметил он.

«Газпром», прокачав в январе менее 2,7 млрд куб. м газа через территорию Украины, вынужден оплачивать весь заявленный к транзиту объем по условию «качай или плати», что составляет порядка 10,8 млрд руб. в месяц (или около $175 млн), то есть переплатил более чем в два раза, подсчитала Колбикова. Всего за пять лет (2020–2024 годы) действия нового контракта Украина получит за транзит российского газа минимум $7 млрд, тариф вырос на 2% по сравнению с 2019 годом, но возможно применение повышенного тарифа в случае роста поставок.

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По условиям нового контракта с Киевом «Газпром» должен ежемесячно оплачивать транзит 178 млн куб. м газа в сутки вне зависимости от объема реальной прокачки газа (исходя из данных, в январе 2020 года прокачивал в среднем ежедневно лишь 89 млн куб. м), подтверждает Маринченко. Исходя из базового тарифа, указанного в контракте ($2,66 за 1 тыс. куб. м на 100 км при поставке 65 млрд куб. м в 2020 году), в январе «Газпром» заплатил Украине за реальный объем транзита $6 за 1 тыс. куб. м на 100 км, добавил Корчемкин. «Это является платой за обеспечение бесперебойного снабжения европейских потребителей газом», — комментирует Колбикова.

При этом, по данным VYGON Consulting, плата за транзит в январе 2020 года на 5 млрд руб. ниже, чем за транзит в январе 2019 года: тогда суточные поставки составили 269 млн куб. м газа (общая плата — около 16 млрд руб.).

РБК направил запросы в «Газпром», «Нафтогаз» и «Оператору газотранспортной системы Украины».

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: Украина , транзит газа , «Газпром»
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