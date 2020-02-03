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Газета
Изменения в Основной закон получили социологическую базу
Газета № 001 (3168) (0302)
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Изменения в Основной закон получили социологическую базу
ВЦИОМ изучил отношение населения к президентским поправкам в Конституцию
Почти 80% россиян считают предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию важными. Наибольшее одобрение вызвали инициативы по индексации пенсий и фиксации МРОТ не ниже прожиточного минимума, показал опрос ВЦИОМ
Владимир Путин (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к предложенным Владимиром Путиным поправкам в Конституцию (итоги есть в распоряжении РБК).

Респондентам задавали вопрос, как они относятся к внесению тех или иных изменений в Конституцию и предлагали выбрать один из вариантов ответа: «скорее положительно», «скорее отрицательно», «скорее безразлично» и «затрудняюсь ответить».

Всероссийский телефонный опрос проводился 24 января, выборка составила 1600 респондентов.

Наибольшее одобрение получили инициативы социального характера. О скорее положительном отношении к предложениям закрепить в Конституции обязательную регулярную индексацию пенсий, пособий и иных социальных выплат заявил 91% граждан (1% сказал о скорее отрицательном отношении), инициативу зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума скорее положительно оценили 90% (скорее отрицательно — 5%).

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Далее по уровню поддержки следует предложение увеличить ценз оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет — 87% (скорее отрицательно относятся 5%), наделить Конституционный суд функцией проверки законопроектов по запросу главы государства на предмет соответствия Основному закону — 81% (о скорее отрицательном отношении сказали 4%), запретить иностранное гражданство и вид на жительство в другом государстве для губернаторов, членов правительства, госслужащих, судей, депутатов Госдумы, сенаторов и муниципальных служащих — 68% (скорее отрицательное отношение выразили 14%).

Право президента назначать руководителей силовых структур и прокуроров регионов после консультаций с Советом Федерации скорее положительно оценили 66% (скорее отрицательно — 12%), возможное исключение из Основного закона слова «подряд» применительно к срокам полномочий президента также заслужило положительную оценку 66% граждан (15% сообщили о скорее отрицательном отношении).

63% россиян скорее положительно отнеслись к возможности установить приоритет российской Конституции над международными договорами (14% — скорее отрицательно), 62% — к расширению полномочий Совета Федерации (10% — скорее отрицательно), 61% — к предложению дать Госдуме право утверждать председателя правительства, вице-премьеров и министров (10% — скорее отрицательно).

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Также респондентам задали вопрос, являются ли для них лично возможные изменения в Конституции скорее важными или скорее неважными. 79% опрошенных сказали, что изменения скорее важны, 16% — что скорее не важны. Затруднились ответить 5%.

Предложения главы государства считают важными большинство опрошенных во всех возрастных группах и во всех типах населенных пунктов. Если говорить о возрастных группах, то максимум — 81% — зафиксирован в трех из них — 35–44 года, 45–59 лет и среди людей старше 60 лет. В возрастной категории 25–34 года о важности предложенных изменений сказали 79%, в категории 18–24 года — 61%. При этом среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет зафиксирован самый высокий показатель тех, кто полагает, что предложенные изменения являются скорее неважными, — 35%.

Среди жителей городов-миллионников о важности президентских предложений заявили 86%; среди жителей населенных пунктов, где проживают до 100 тыс. человек, — 81%, среди жителей городов с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек — 80%. Далее следуют жители городов с населением от 500 тыс. до 950 тыс. человек и сельские жители — по 78%, а также Москва с Санкт-Петербургом — о том, что считают инициативы главы государства скорее важными для себя лично, заявили 72%.

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Меньше всего тех, кто назвал предложения по изменениям в Конституции скорее неважными, среди жителей городов-миллионников (10%), больше всего — среди москвичей и петербуржцев (24%).

Владимир Путин выступил с предложением внести поправки в Конституцию во время послания Федеральному собранию 15 января. В этот же день российский президент подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию. 20 января он внес законопроект с предложениями о поправках, который Госдума приняла в первом чтении уже через три дня. Второе чтение было запланировано на 11 февраля, однако его могут перенести на конец февраля — начало марта в связи с большим количеством поступающих поправок, заявил на прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин. Решение будет принято на заседании Совета нижней палаты парламента 3 февраля.
30 января Путин заявил, что подписание или неподписание им закона об изменениях в Конституции будет зависеть от результатов общероссийского голосования. Наиболее вероятной датой источники РБК называли 12 апреля. Однако позже стала обсуждаться возможность проведения голосования в будний день, который власти могут объявить выходным.

Основным драйвером такого высокого уровня поддержки являются предложения социального характера — закрепить в Основном законе обязательную регулярную индексацию пенсий и пособий и зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума, считает глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. Эти поправки положительно оценивают 90% граждан, отмечает он.

Высокие оценки также у инициативы дать президенту право отправлять в Конституционный суд принятые парламентом законопроекты на предмет проверки их конституционности, говорит Костин. «Это свидетельствует о популярности Путина», — считает он, добавляя, что поддержка подавляющего большинства других инициатив, которые не касаются полномочий президента, ниже на 20–30%.

«Если кампания по информированию граждан о Всероссийском голосовании будет строиться в основном на социальных предложениях президента, то и явка, и голосование «за», я думаю, будут зафиксированы на очень высоких значениях», — заключает эксперт.

Социальные поправки близки людям так же, как понятны и близки предложения ввести ценз оседлости для кандидатов в президенты и запретить чиновникам иметь иностранное гражданство и вид на жительство, говорит политолог Алексей Макаркин. Чиновничество не любят, и гражданам нравится, что их ограничивают, а что касается ценза оседлости для кандидатов в президенты, то у многих присутствует иррациональный страх, что «вот сейчас кого-то из-за границы пришлют», рассуждает эксперт.

Эти поправки «тянут» за собой остальные, отсюда и такое большое число тех, кто говорит о важности предложенных изменений, полагает Макаркин. Второй фактор, который повлиял на уровень поддержки предложенных изменений, — это выражение лояльности, продолжает политолог. «Даже если люди не совсем понимают, зачем нужно перераспределять полномочия между органами власти, они исходят из того, что раз президент все это внес, значит, ему виднее. Тем более что среди предложений нет таких, которые были бы неприятны людям, — наподобие повышения пенсионного возраста», — резюмирует эксперт.

Автор: Наталья Галимова.
Теги: ВЦИОМ , опрос , Конституция
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