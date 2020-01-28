Новый баланс: как поправки в Конституцию повлияют на иерархию власти

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 62,83 (+0,49) Quote, 12:09
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 69,23 (+0,45) Quote, 12:09
У прилетевшей из Китая в Петербург стюардессы не нашли коронавируса Общество, 22:04 Грузия потребовала у России €10 млн за высылку своих граждан в 2006 году Политика, 21:55 «Динамо» обыграло «Торпедо» и вышло в плей-офф КХЛ Спорт, 21:50 Трамп предложил демилитаризацию Палестины в рамках «сделки века» Политика, 21:46 В США допустили возобновление Северной Кореей ракетных испытаний Политика, 21:44 Трамп показал возможные границы Израиля и Палестины после «сделки века» Политика, 21:38 Глава ХАМАС выступил против ближневосточной «сделки века» Политика, 21:33 МИД оценил «сделку века» Трампа по Ближнему Востоку Политика, 21:20 СМИ опубликовали видео доставки пациента с подозрением на коронавирус Общество, 21:17 Новый баланс: как поправки в Конституцию повлияют на иерархию власти Мнение, 21:10 Нетаньяху назвал ближневосточную «сделку века» реалистичным путем к миру Политика, 21:03 СКА объявил о назначении Брагина на пост старшего тренера Спорт, 20:55 Зампреда Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ Политика, 20:52 В Крыму оценили новые персональные санкции ЕС Политика, 20:50
Мнение ,  
0 
Илья Шаблинский

Новый баланс: как поправки в Конституцию повлияют на иерархию власти

Президентские поправки в Конституцию вносят в сложившуюся систему разделения властей новый элемент — Государственный совет, появление которого создает риск разбалансировки функций власти
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Внесение президентом пакета поправок в Конституцию стало любопытным эпизодом российской истории, вполне отражающим особенности сложившего у нас за последние 20 лет политического режима.

Поправки в трех корзинах

Поправки к основному закону легко распределяются по трем корзинам. В первую можно поместить те, что, в сущности, ничего не меняют в нашей политической реальности. Они либо являются воспроизведением, полным или с дополнениями, норм, уже предусмотренных законами, либо вносят в эту реальность вполне косметические изменения, вроде утверждения Думой министров, не относящихся к силовым, то есть ключевым в российских условиях, и консультаций с Советом Федерации по поводу последних.

Вторая корзина — поправки, усиливающие зависимость высших судов от администрации президента. Судьи, вероятно, должны стать еще более уязвимыми: их можно будет уволить по инициативе главы государства, а формально по решению Совета Федерации.

Но, судя по всему, запущен был процесс правки Конституции ради другого — создания нового института. В третьей корзине для законодателей и остальных граждан припасен особый подарок, о смысле и характере которого пока трудно судить, — Государственный совет. В том, как об этом органе говорил председатель комитета Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сквозило определенное уважение к монархической традиции, в рамках которой подобный орган с совещательными функциями, Государственный совет, созданный императором в 1810 году, действовал в ХIХ — начале ХХ века. Но ничего определенного по поводу его места и роли в первой четверти ХХI века сказано не было.

Думается, все остальные поправки должны стимулировать голосование именно за эту новеллу.

Дублер президента

Характерно, что во время принятия проекта поправок в первом чтении сколько-нибудь серьезной дискуссии по поводу смысла и места Госсовета в системе разделения властей в Думе не наблюдалось. Обсуждение заняло менее двух часов, после чего 432 депутата проголосовали «за». Голосов «против» и воздержавшихся не было.

А ведь это весьма серьезный шаг — вносить в сложившуюся и предусмотренную Конституцией систему разделения властей новый элемент. Ч. 1 ст. 11 действующей Конституции установлено, что государственную власть в Российской Федерации осуществляют президент, Федеральное собрание (Совет Федерации и Государственная дума), правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации. Эта статья находится во второй главе Основного закона и относится к числу защищенных, которые могут быть изменены только по решению Конституционного собрания, закон о котором так и не принят. Это, впрочем, не значит, что государство не может заниматься строительством новых структур, нацеленных на выполнение новых задач. Но роль каждого из названных органов власти, пока они упомянуты в конституционной норме, не может быть изменена или ослаблена до степени подмены их другими органами, формируемыми уже на других принципах. Ст. 11 идет в Конституции сразу за статьей, устанавливающей принцип разделения властей, а значит, перечисленные органы образуют систему, которую недопустимо разрушать.

Да, в российских условиях разделение властей было постепенно подменено иерархией, на вершине которой находится глава государства. Но если мы все же говорим о конституционном праве и роли ст. 11, то хотя бы формально будущий Государственный совет не должен ей противоречить, не должен менять установленную Конституцией систему разделения властей.

И до сих пор, пока он остается сугубо совещательным органом при президенте, он и не нарушает никаких принципов.

Вопрос в том, что теперь Совет согласно тексту поправки наделяется полномочиями, которыми по ст. 80 Конституции наделен президент. В частности, Госсовет должен будет обеспечивать согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти, а также определять основные направления внутренней и внешней политики. Это, конечно, очень общие слова: механизм выполнения этих функций может быть разным. Но все равно возникает вопрос: нужно ли понимать, что эти полномочия должны быть изъяты у президента? Ведь никакого дублирования тут быть не может. Очевидно, что таким образом Госсовет вклинивается в систему органов, которая предусмотрена ст. 11.

Можно догадаться, что, если и пока президентом и главой Госсовета (нынешнего, совещательного, а равно и нового — с президентскими полномочиями) будет оставаться Владимир Путин, никакого дисбаланса страна и не почувствует. Но если в какой-то момент президентом окажется другое лицо, не произойдет ли разведение функций и субъектов власти? Например, мы вполне можем допустить, что нынешний президент займет место главы Госсовета, а его преемник, сохраняя статус главы государства, займет место лишь одного из членов данного органа, пусть даже очень почетное.

Есть эксперты, которые указывают на преимущества такой системы, так как она допускает уменьшение концентрации власти в одних руках. Но, на мой взгляд, здесь гораздо больше ассоциаций с некоторыми восточными странами. На первом плане — пример Нурсултана Назарбаева, сохранившего за собой после ухода с президентской должности пост председателя Совета безопасности Казахстана. Можно вспомнить и китайского лидера Дэн Сяопина, сохранявшего за собой до 83-летнего возраста пост председателя Центрального военного совета. Оба названных лидера вошли в историю в качестве творцов весьма успешных экономических реформ, давших толчок быстрому развитию своих стран.

Мы все помним об этом. Как и о том, что стремление держаться за власть мертвой хваткой и желание пользоваться ею до самой последней черты — практика, известная с давних пор. Со времен создания первого государства.

Кому-то, возможно, симпатична такая практика. Мне не очень.

Об авторах
Илья Шаблинский, профессор факультета права Высшей школы экономики
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, Конституция России, Госдума, президент, Госсовет
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter