Володин допустил перенос обсуждения поправок к Конституции

Второе чтение в Госдуме по законопроекту президента Владимира Путина о внесении изменений в Конституцию может быть перенесено на конец февраля или начало марта. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Ранее рассмотрение законопроекта во втором чтении было намечено на 11 февраля.

По словам Володина, сейчас поступает множество поправок к первой версии документа и перенос необходим для принятия «проработанного качественного решения». Он пояснил, что изменения в Основной закон необходимо обсудить с экспертами и представителями гражданского общества, а также «услышать» предложения всех заинтересованных сторон.

Решение о переносе обсуждения законопроекта во втором чтении примет Совет Федерации 3 февраля, уточнил спикер нижней палаты.

23 января Госдума единогласно приняла законопроект о поправках к Конституции в первом чтении. 20 января в нижнюю палату его внес Путин. Президент предложил закрепить в Конституции роль и статус Госсовета, передать Госдуме право назначения премьера и членов правительства, закрепить индексацию пенсий, а также запретить иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом для судей, депутатов, сенаторов, глав правительства и министров.