Взнос не дорос

Почти у 40% желающих взять ипотечный кредит нет средств на первоначальную выплату

Согласно опросу, только 62% будущих ипотечников готовы копить деньги на первоначальный взнос. Причем треть из них хранят наличные дома. Остальные рассчитывают на продажу имущества, материнский капитал или новые кредиты

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38% россиян, желающих взять ипотеку, не имеют свободных средств для первого взноса по такому кредиту, следует из проведенного Райффайзенбанком опроса тех, кто собирается купить недвижимость в течение ближайшего года (результаты есть у РБК). Собирать деньги на первоначальный взнос они планируют следующими способами (одним или несколькими): 23% будущих заемщиков рассчитывают получить средства под залог старого жилья, 20% опрошенных планируют потратить на первый взнос по ипотеке материнский капитал, 13% — готовятся продать имущество, а 10% — взять на эти цели потребительский кредит.

Согласно опросу, 62% будущих заемщиков самостоятельно скопили или продолжают копить деньги на первоначальный взнос.

Опрос охватил более 2 тыс. человек из 17 крупных городов России, включая Москву и Санкт-Петербург. Среднестатистический респондент — человек 26–35 лет с доходом 30–60 тыс. руб. в месяц и хотя бы одним ребенком. Погрешность результатов опроса не более 5%. Среди опрошенных не было ни одного человека, кто мог купить желаемую недвижимость, заплатив всю сумму сразу, говорят в Райффайзенбанке.

Как россияне копят на ипотеку

В среднем россияне копят на первоначальный взнос по ипотеке от двух до четырех лет. Согласно опросу, только 6% респондентов могут справиться с этим меньше чем за год, 17% потенциальных заемщиков способны набрать нужную сумму за год, а 29% опрошенных формируют первоначальный взнос в течение пяти лет.

35% из тех, кто готов накопить нужную сумму, откладывают какие-то деньги на первоначальный взнос каждый месяц. «Подобное поведение более характерно для женщин, чем мужчин. Мужчины же более склоны к риску: они в два раза чаще женщин инвестируют накопленные средства», — говорят аналитики Райффайзенбанка.

Большинство опрошенных копят деньги на первоначальный взнос на вкладах. Почти треть от тех, кто сберегает, просто хранят наличные дома, менее 7% инвестируют свои сбережения до того, как накопится подходящая сумма.

«Женщины чаще полагаются на наследство или помощь родителей, при этом мужчины предпочитают получать деньги под залог имеющейся недвижимости», — указывают аналитики Райффайзенбанка. Они также обращают внимание, что 12% желающих купить недвижимость планируют брать не ипотеку, а потребительский кредит. Треть таких клиентов считают кредит наличными «более понятным».

ЦБ против низкого первого взноса по ипотеке С 2018 года ЦБ ужесточил для банков правила выдачи ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, введя повышенные коэффициенты риска по ипотеке со взносом до 10% и от 10 до 20%. Для первой категории ссуд надбавка при учете необходимого банку капитала составляет 300%, для второй — 200%. Вероятность дефолта по ипотеке с низким первоначальным взносом (10–20%) в полтора-два раза выше, чем в случае со взносом 20–40% от суммы кредита, аргументировал Банк России. По оценкам ЦБ, принятые меры уже снизили интерес банков к работе с клиентами, которые не накопили достаточную сумму на первоначальный взнос. В третьем квартале 2019 года доля выданных кредитов с низким первоначальным взносом составила 36 против 43% на конец 2018 года. Усилия регулятора не удержали банки от предложения таких продуктов, утверждает старший кредитный эксперт Moody's Ольга Ульянова. «Ипотечный рынок очень конкурентный, а стагнация доходов не позволяет заемщикам аккумулировать значительные первоначальные инвестиции в жилье», — поясняет она. РБК направил запрос в 15 банков — лидеров в сегменте ипотеки, большинство из них не раскрыли уровень среднего первоначального взноса по своим ипотечным продуктам. В банке «Открытие» показатель составляет 20–25%, в Московском кредитном банке — 28%, в Альфа-банке — 25–30%, в Сбербанке — 29%, в Абсолют Банке — 33–35%, в Промсвязьбанке — 35%, в Райффайзенбанке — 36%, в банке «Санкт-Петербург» — 40%, сообщили представители этих кредитных организаций.

94% опрошенных Райффайзенбанком признают, что при выборе ипотечного банка в первую очередь будут смотреть на предлагаемые ставки по кредитам. В декабре средневзвешенная ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум, упав до 9% годовых. Однако ипотечный портфель банков растет не так быстро, как годом ранее. За год он увеличился на 17,7%, до 7,47 трлн руб., следует из данных ЦБ. По сравнению с рекордным 2018 годом выдачи оказались меньше на 5,3% в денежном и на 13,6% в количественном выражении.

Провалы в динамике роста ипотечного портфеля ЦБ считает временными и ожидает ускорения роста в этом сегменте в 2020 году. По прогнозу регулятора, это произойдет «из-за реализации отложенного спроса на жилье».

Отложенный спрос не станет взрывным

В 2020 году рост выдачи ипотеки будет умеренным — 10–15% в годовом выражении, считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина: «Поддержку рынку окажет снижение процентных ставок, однако слабый платежеспособный спрос и рост цен на жилье будут ограничивать развитие рынка. Кроме того, давление на рынок может оказать введение расчета ПДН [показателя долговой нагрузки заемщика] для ипотечных ссуд». В декабре ЦБ сообщил, что рассматривает возможность повышения коэффициентов риска по ссудам, которые выдаются слишком закредитованным клиентам.

Год начался не так активно, как хотелось бы, говорит замруководителя бизнеса ипотечного кредитования банка «Санкт-Петербург» Антон Комаров. Но он полагает, что спрос может вырасти из-за новых мер господдержки. Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил начать выплачивать материнский капитал на первенца, а не только на второго ребенка, как сейчас.

С учетом тренда на снижение ипотечных ставок в 2020 году выдачи ипотеки могут достигнуть 3 трлн руб., считает директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Он ожидает, что стимул рынку придаст рефинансирование. «По нашим прогнозам, к концу года доля рефинансирования в новых выдачах может достигнуть 10–12%, вернувшись на уровень 2018 года», — говорит эксперт. По оценкам банка «Дом.РФ», в этом году доля рефинансирования может достичь 30–40% общего объема выдач.