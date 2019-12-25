«Газ-Альянс» подвинулся на путях

Компания Сергея Курченко лишилась монополии на вывоз донецкого угля

Компания Сергея Курченко утратила статус единственного поставщика угля из Донбасса, который получила в марте 2018 года. С ноября 2019 года вывозить уголь разрешили и другим трейдерам

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Угольные шахты самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получили право продавать уголь не только компании «Газ-Альянс», подконтрольной бизнесмену Сергею Курченко. Об этом РБК рассказали два источника, близких к угольным компаниям Донбасса, и подтвердили угольный трейдер и федеральный чиновник.

Такую возможность угольщики получили с 1 ноября 2019 года, сообщили собеседники РБК. По данным одного из источников, им разрешили поставлять уголь другим трейдерским компаниям, но «на условиях не хуже, чем у компании Курченко».

В марте 2018 года стало известно, что «Газ-Альянс» назначили единственным поставщиком угля с территорий ДНР и ЛНР. Угольные трейдеры тогда пожаловались российскому президенту Владимиру Путину, директору ФСБ Александру Бортникову, а также генпрокурору Юрию Чайке и министру экономического развития Максиму Орешкину. В совместном обращении трейдеров говорилось, что 14 марта 2018 года Минэкономразвития направило телеграмму «дочке» РЖД — «РЖД Логистике», в которой сообщалось о запрете вывозить уголь из ДНР и ЛНР для всех компаний, за исключением «Газ-Альянса». Трейдеры, зарегистрированные в Ростовской области и Крыму, предупреждали об убытках из-за простоя вагонов с углем.

РБК направил запросы в Минэкономразвития и РЖД о снятии запрета на вывоз угля, а также угольным трейдерам «Угольные технологии», «Угольный альянс», «Стройинвест» и «Углесбыт», которые жаловались на монополию компании Курченко. С Курченко и «Газ-Альянсом» связаться не удалось.

Как поставки угля и стали оказались у Курченко

В марте 2017 года в ответ на транспортную блокаду Донбасса со стороны Киева власти ДНР и ЛНР ввели на украинских предприятиях в Донбассе внешнее управление. Крупные угольные шахты и металлургические заводы, которые ранее принадлежали компаниям ДТЭК и «Метинвест» Рината Ахметова, перешли под управление холдинга «Внешторгсервис». Партнером этого холдинга выступает компания «Газ-Альянс», которая отвечает за сбыт угля и металла. Обе компании подконтрольны бизнесмену Сергею Курченко, который после отставки бывшего президента Украины Виктора Януковича в 2014 году уехал в Россию. Киев считает экспорт угля, добываемого на территории этих республик, незаконным.

По данным украинских властей, из Донбасса ежегодно вывозят 2,8 млн т угля на $288 млн через неконтролируемый Украиной участок границы с Россией рядом с Ростовской областью. Часть угля поставляется на предприятия Ростовской области, остальное идет на экспорт в другие страны.

По данным двух источников, близких к угольным трейдерам, «Внешторгсервис» закупал уголь у шахт Донбасса примерно на 100 руб. за тонну выше его себестоимости (официально не раскрывается), а продавал по рыночным ценам — $90–100 за тонну антрацита. Но к лету 2019 года у компании Курченко накопились долги. Ассоциация промышленников и недропользователей ЛНР в июле пожаловалась местному правительству на задолженность «Внешторгсервиса» за поставленный уголь, из-за чего рабочие не получали зарплату и угрожали забастовками.

Долг «Внешторгсервиса» перед шахтами Донбасса, по данным источников РБК, составлял около 8 млрд руб., а в целом бюджету и госпредприятиям ДНР и ЛНР компания задолжала около 25 млрд руб. «Внешторгсервис» сейчас потребляет около 80–120 тыс. т угля в месяц при плане не менее 400 тыс. т угля в месяц, говорил один из собеседников РБК. Но в ноябре холдинг провел реструктуризацию долгов, в результате которой выплаты по ним начнутся через два года с оплатой равными долями в течение четырех лет. Начисления процентов по долгу не предусмотрено. РБК направил запрос во «Внешторгсервис».