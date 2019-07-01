Советник главы РЖД решил создать крупного железнодорожного оператора

«ВЭБ.РФ — финансовый институт развития, а не железнодорожный оператор, мы не собираемся заниматься операторским бизнесом, у нас нет такой компетенции, и мы не планируем ее наращивать. Есть рыночные игроки, которые имеют компетенцию в этом бизнесе и смогут построить крупную компанию, которая будет предоставлять качественные услуги потребителю», — сообщили РБК в пресс-службе ВЭБ.РФ. «В настоящее время ВЭБ.РФ обсуждает с участниками рынка различные способы использования своего парка вагонов в целях поиска оптимальной целевой структуры управления и акционерного владения. С течением времени мы уверены, что найдем решение, отвечающее поставленным перед институтом развития задачам», — сказал представитель госкорпорации. «Мы поддерживаем отношения со всеми значимыми участниками рынка, в том числе и с компанией «Трансфин-М», — добавил он. С Тайчером связаться не удалось.

Источник, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что идея объединения активов ВЭБа и «Трансфин-М» обсуждается около года, но конкретных договоренностей стороны пока не достигли. «Есть определенное понимание, в какой конфигурации возможен этот союз, но в условиях нестабильной рыночной конъюнктуры параметры могут быть пересмотрены еще не один раз», — добавил собеседник РБК.

Новое руководство ВЭБ.РФ во главе с Игорем Шуваловым недовольно управлением лизинговой «дочкой», писали «Ведомости»: у компании значительно сократился портфель контрактов, в 2015–2017 годах она получала убытки. Для повышения управляемости и оптимизации операционных расходов ВЭБ.РФ решил объединить лизинговый бизнес с самой госкорпорацией.

Источник в одном из железнодорожных операторов сообщил РБК, что объединение активов «ВЭБ-лизинга» и «Трансфин-М» является частью схемы по созданию крупнейшего оператора инновационных вагонов с повышенной нагрузкой на ось весом 25 т, что позволило бы максимизировать скидки на порожний пробег для них. Сейчас РЖД предоставляют скидки на порожний пробег инновационных вагонов, что делает их использование на 11–27% дешевле обычных. Бизнес-модель новой компании также предполагает последующий прогон объединенного парка через электронную торговую площадку (ЭТП), добавляет он: эти вагоны можно будет взять в аренду только через ЭТП. Эту площадку контролируют РЖД (51%) и компания «Интэллекс» (49%), конечные собственники которой неизвестны. По данным СПАРК, ее бенефициаром является Султан Аббасов, о других активах которого неизвестно.

Какие есть препятствия для нового игрока

Эту сделку еще должна одобрить Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «Сделка по приобретению «Трансфин-М» не одобрена ФАС в заявленном формате в связи с изучением возможного влияния приобретателя на координацию ценовой политики нескольких крупных операторов вагонов», — сказал РБК представитель службы. «Не только усиление влияния, но и сам факт присутствия менеджмента РЖД (Тайчера, который является советником главы РЖД. — РБК) на этом рынке вызывает вопросы, особенно в условиях снижения погрузки на сети», — подчеркнул он. Погрузка на сети РЖД в июне 2019 года снизилась на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 101,6 млн т. А операторы с июня начали снижать ставки на полувагоны.

По словам представителя ФАС, «схема участия» ВЭБ.РФ в объединенной компании-операторе будет изучена при поступлении ходатайства: «Пока неясно, кто финансирует сделку, кто несет риски падения цен и в чем положительные эффекты для экономики несет участие в этом государственном институте развития».

Алексей Тайчер (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Недавно ФАС отклонила заявку Государственной транспортной лизинговой компании на покупку еще одного железнодорожного оператора — Brunswick Rail Ильи Беляева, оцениваемого почти в 30 млрд руб. Тогда ведомство порекомендовало тратить бюджетные средства на закупку новых вагонов.

Бывший директор ФГК Алексей Тайчер в декабре 2018 года покинул пост главы Федеральной грузовой компании, стал курировать логистический блок в ранге советника генерального директора РЖД Олега Белозерова. В феврале 2019 года он вошел в совет «Трансфин-М» в качестве заместителя председателя. Тайчер также входит в советы директоров Государственной транспортной лизинговой компании, ФГК и «Трансконтейнера».

Ранее «ВЭБ-лизинг» сдавал почти 30 тыс. вагонов в лизинг компании «Рэйлтрансхолдинг» Сергея Шпака, однако та не платила за парк в 2017–2018 годах, и «ВЭБ-лизинг» изъял их и был вынужден сдавать в аренду, напомнил РБК гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. «ВЭБ всегда работал на рынке финансового лизинга; вынужденная работа на рынке аренды несет высокие риски. Ему нужен квалифицированный партнер, который возьмет на себя эти риски и будет управлять парком», — поясняет эксперт. По словам Бурмистрова, сейчас у операторов есть тенденция к консолидации: конъюнктура рынка ухудшается, особенно в секторе полувагонов, падает грузооборот, снижаются цены на уголь в Европе. «Лизинговая компания вынуждена с помощью эффективного партнера снижать риски дефолта. Для грузоотправителей крупный игрок интересен: такой оператор может больше инвестировать в свое развитие, предоставлять дополнительные услуги, в том числе в промышленной логистике и ИТ-технологиях по оптимизации вагонопотоков», — заключил эксперт.