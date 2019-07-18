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Бизнес ,  
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Тайчер покинул пост советника главы РЖД после претензий ФАС

Экс-глава Федеральной грузовой компании (ФГК) Алексей Тайчер больше не является советником на общественных началах гендиректора РЖД Олега Белозерова, сообщил «Коммерсантъ». Это подтвердил источник РБК в железнодорожной отрасли.

Ранее Тайчер решил создать железнодорожного оператора вместе с ВЭБ.РФ, для этого ему требовалось одобрение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на выкуп лизинговой компании «Трансфин-М» у НПФ «Благосостояние» за 35 млрд руб. Но ФАС отказалась одобрять его ходатайство, поставив условие — полностью устранить аффилированность с РЖД на уровне акционеров, руководства и хозяйственной деятельности.

Тайчер и его представитель не ответили на вопрос РБК, связан ли его уход с поста советника с требованиями регулятора. Глава ФАС Игорь Артемьев ранее в письме председателю правительства и министру финансов Антону Силуанову проинформировал, что свыше 50% вагонного парка контролируется государственными институтами развития и группой лиц, связанных с РЖД и «вместо явной естественной монополии формируется сеть организаций по типу картеля, координируемая менеджментом госструктур».

При этом ФАС обещала вернуться к рассмотрению ходатайства структур Тайчера и его партнеров после «подтверждения выхода из группы лиц с РЖД и проведения компанией независимой коммерческой политики». РБК направил запрос в ФАС.

«Трансфин-М» принадлежит 53 тыс. вагонов. Источники РБК рассказывали, что после покупки «Трансфин-М» Тайчер может создать железнодорожного оператора вместе с ВЭБ.РФ. У «дочки» госкорпорации — «ВЭБ-лизинга» — 42 тыс. вагонов, которые оцениваются в 78 млрд руб., говорил один из собеседников РБК. В случае объединения парков вагонов «Трансфин-М» и «ВЭБ-лизинг» новая компания могла бы приблизиться по размеру к крупнейшему частному железнодорожному оператору — Первой грузовой компании (ПГК, 111 тыс. вагонов) Владимира Лисина — и стать третьим оператором в России по объему вагонов после ФГК и ПГК.

Предполагалось, что в новой компании ВЭБ.РФ получит 49%, а Тайчер с партнерами — контроль. Недавно антимонопольная служба заблокировала другую сделку на железнодорожном рынке — она отклонила заявку Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на покупку оператора Brunswick Rail у Ильи Беляева, оцениваемого почти в 30 млрд руб. Тогда ведомство порекомендовало тратить бюджетные средства не на поглощение частных компаний и усиление доминирующего положения ГТЛК на рынке, а на закупку новых вагонов.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: РЖД
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