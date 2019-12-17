Минздрав не смог обойти родительский контроль

Ведомство Вероники Скворцовой предложило меры для решения проблем больных муковисцидозом

На фоне нехватки антибиотиков для терапии муковисцидоза Минздрав разработал «дорожную карту» по улучшению положения страдающих этой болезнью. Планируется пересмотр клинических рекомендаций и оперативная реакция на жалобы больных

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Минздрав разработал «дорожную карту», которая содержит комплекс мер по улучшению положения больных муковисцидозом, рассчитанный на период до конца 2020 года. С документом ознакомился РБК, его подлинность подтвердили в пресс-службе ведомства.

Что такое муковисцидоз Муковисцидоз — наследственное генетическое заболевание, обусловленное мутацией гена CFTR и характеризующееся поражениями дыхательных путей, кишечника, печени, поджелудочной железы и репродуктивной системы. Болезнь входит в программу «12 нозологий», в рамках которой Минздрав собирает от регионов заявки для последующего приобретения наиболее затратных препаратов для лечения генетических и онкологических заболеваний. Пациенты с муковисцидозом обеспечиваются по этой программе муколитическим препаратом дорназа альфа. Для полноценного лечения необходимы муколитики, ферменты, бронхолитики, а также антибиотики. По данным Минздрава, в России зафиксировано более 3,9 тыс. случаев заболевания, в том числе около 900 среди взрослых пациентов.

По словам источника РБК в Минздраве, «дорожная карта» по муковисцидозу не стояла в планах ведомства и была разработана в качестве оперативного реагирования на сложившуюся в стране ситуацию с лекарствами для пациентов.

Почему потребовалась «дорожная карта»

В конце ноября в профильных сообществах в соцсетях пользователями были опубликованы письма трех фармкомпаний — GSK, Teva и «Р-Фарм», где говорилось о прекращении производства, поставок или об отсутствии в свободном доступе трех антибиотиков для терапии при муковисцидозе. Речь шла о «Тиенаме» (имипенем плюс циластин), «Фортуме» (цефтазидим) и «Колистине» (колистеметат натрия).

На платформе Сhange.org родители детей, страдающих муковисцидозом, создали петицию, в которой требовали возвращения пропавших с рынка антибиотиков. Они указывали на невозможность замены оригинальных препаратов дженериками, чьи побочные действия не до конца изучены. На 15 декабря под петицией подписались более 235 тыс. человек.

В начале декабря директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина на брифинге заявила, что министерство ведет переговоры с производителями трех необходимых пациентам антибиотиков. Позднее представитель компания GSK, производителя «Фортума», заявил о внеплановом производстве и поставке в Россию лекарства по итогам договоренностей с Минздравом.

Представитель компании «Teva Россия», импортера «Колистина», пояснил, что препарат «не планировал уходить с рынка», и объяснил задержку в поставках изменениями нормативной документации компании-производителя.

Что должен сделать Минздрав

«Дорожная карта» содержит предложения по реагированию на заявления пациентов, актуализированию клинических рекомендаций у детей, а также по созданию таких рекомендаций для взрослых.

Клинические рекомендации — это свод документов, который разрабатывается под конкретное заболевание и содержит информацию для врача по диагностике, лечению и профилактике заболевания. Они утверждаются Минздравом и должны обновляться каждые три года.

По словам руководителя научно-клинического отдела муковисцидоза Медико-генетического научного центра им. Н.П.Бочкова Елены Кондратьевой, приглашенной наряду с другими экспертами для составления клинических рекомендаций по муковисцидозу, существующие рекомендации 2016 года требовали «серьезной доработки», в частности дополнений о необходимости лечебного питания, разделения антибиотиков для лечения разных видов инфекций, использования пациентами индивидуальных ингаляторов и так далее.

«Дорожная карта» Минздрава содержит четыре ключевых положения.

До конца 2019 года Минздрав разработает регламент реагирования на сигналы о недоброкачественных и фальсифицированных лекарствах.

Как сообщил РБК глава Росздравнадзора Михаил Мурашко, его ведомство пересмотрит порядок получения данных по фармаконадзору. «Лекарства кроме основного действующего вещества содержат и вспомогательные. У пациентов могут возникать нежелательные реакции именно на вспомогательные вещества; в этом случае надо понять, идет ли речь о том, чтобы заменить препарат, или о том, что производитель некорректно его произвел», — пояснил чиновник, добавив, что ведомство обратит внимание на жалобы пациентов.

В первом квартале 2020 года Минздрав должен разработать клинические рекомендации по муковисцидозу у взрослых и актуализировать рекомендации по заболеванию у детей.

Елена Максимкина добавила, что в обновленных рекомендациях будет уточнена лекарственная форма препаратов. «К примеру, ферменты должны выбираться для лечения пациента на основе доказательных данных, кроме этого должна быть выбрана максимально эффективная форма ферментов», — сказала она.

Как пояснила Кондратьева, не подходящие пациентам лекарственные формы ферментов приводят зачастую к побочным нежелательным явлениям. «Детям приходится использовать несколько капсул ферментов за один прием пищи, и важно не допустить, чтобы препараты, не прошедшие клинических исследований при муковисцидозе, не выиграли тендеров при закупках, тем более таблетированные, которые использовались несколько десятков лет назад без клинического эффекта», — объяснила она.

В первом квартале Минздрав доработает риск-ориентированный список препаратов для проведения контроля качества. В то же время Минздрав планирует провести дополнительные сравнительные испытания оригинальных препаратов и дженериков и ускорить внедрение маркировки лекарственных препаратов.

Пациентские организации представили в Росздравнадзор, рассказал РБК Мурашко, список препаратов, на которые поступают жалобы. «Мы проанализируем этот список на предмет нежелательных реакций и в теории можем включить эти препараты в зону более частого контроля качества», — добавил он.

Минздрав и Росздравнадзор сформируют перечень взаимозаменяемых лекарственных препаратов для медицинского применения и опубликуют этот документ в третьем квартале 2020 года на официальном интернет-сайте Минздрава России.

Максимкина пояснила, что этот перечень будет содержать информацию, какой объем клинических исследований проводился по конкретному препарату. «Будут также прописаны ограничения взаимозаменяемости, если вспомогательные вещества препарата имеют какие-либо противопоказания. Это разработано для пациентов, чтобы можно было посмотреть, доказал препарат взаимозаменяемость или нет», — сказала она РБК.