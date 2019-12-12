Четверо проверят совместимость в 5G

Как сотовые операторы планируют получить частоты для связи пятого поколения без аукциона

На первом аукционе для развития мобильной связи 5G будет разыграно значительно меньше частот, чем изначально планировалось. Крупнейшие операторы создают совместную компанию по развитию 5G и рассчитывают получить ресурс без торгов

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МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и «Ростелеком» в среду, 11 декабря, объявили, что подписали соглашение о намерениях для развития мобильной связи пятого поколения (5G). Его цель — проработка вариантов объединения усилий для создания 5G в приоритетных частотных диапазонах, где отмечается острый дефицит спектра, включая возможность создания совместного предприятия с равными акционерными долями каждого оператора, отмечается в поступившем в РБК совместном сообщении операторов.

Если СП будет создано, оно займется исследованиями электромагнитной совместимости, освобождением спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России, а также в иных возможных диапазонах, пригодных для создания сетей 5G. В сообщении сказано, что совместное предприятие не будет являться телеком-оператором. «Деятельность СП будет направлена на расчистку частотного ресурса, достаточного для построения участниками собственных сетей 5G. Четыре оператора смогут совместно на равных условиях использовать выделенный СП радиочастотный спектр», — говорится в нем.

Реализация положений соглашения о намерениях и создание СП потребуют согласования сторонами юридически обязывающих документов и получения корпоративных и регуляторных одобрений.

Почему СП не будет участвовать в ближайшем аукционе

На ближайшем заседании, 24 декабря, Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, который занимается распределением этого ресурса в России) планирует выставить на аукцион меньше частот для развития мобильной связи пятого поколения (5G), чем изначально предполагалось. На торги попадет только ресурс 25,25–25,5 ГГц и 25,5–25,9 ГГц — по два лота для каждого региона, рассказал РБК собеседник на телекоммуникационном рынке.

Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков подтвердил эту информацию РБК. По его словам, в ближайшее время на торги выставят только региональные лоты, по федеральному лоту было обращение операторов, в котором они попросили отложить рассмотрение выставления всего ресурса.

В октябре замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов говорил, что ГКРЧ до конца года планировала выставить на аукцион частоты 24,5–29,5 ГГц для развития 5G. Предполагалась, что на торги попадут четыре общероссийских лота и два региональных. Каждый лот будет размером 400 МГц. Но детали на тот момент находились в процессе обсуждения, отмечал он.

«Безусловно, Минкомсвязь поддерживает создание СП «большой четверкой», хотя и очень жаль, что операторы шли к нему так долго. Мы предлагали сделать это еще год назад. Если бы «четверка» была порасторопнее, все решения по выделению частот под 5G сейчас были бы уже приняты», — заявил Новиков.

Власти уже несколько лет говорят, что считают целесообразным объединение операторов в той или иной форме для развития 5G, но среди операторов до сих пор не было согласия о том, каким должно быть это объединение. «МегаФон» и «Ростелеком» поддерживали идею создания инфраструктурного оператора, который получит частоты, построит единую сеть 5G по всей стране, а другие компании смогут работать на ней по модели виртуального оператора мобильной связи (mobile virtual network operator, MVNO). В МТС и «ВымпелКоме» выступали за сохранение конкуренции между операторами.

Ранее «МегаФон» и «Ростелеком» создали совместное предприятие для развития 5G — ООО «Новые цифровые решения». Как пояснил РБК его гендиректор Вадим Семенов, будет проработан вопрос вхождения операторов в совместное предприятие с равными долями участия. «Стороны договорились рассматривать «Новые цифровые решения» в качестве базового варианта для СП. Именно совместному предприятию целесообразно выделять дефицитный радиочастотный спектр в приоритетных диапазонах, который все участники будут использовать совместно на равных условиях», — сообщил он.

Кто будет претендовать на региональные лоты

Партнер AC&M Consulting Антон Погребинский напомнил, что в России есть только один региональный оператор, который присутствует сразу в нескольких субъектах страны, — это группа «Мотив». Остальные работают в отдельных регионах: ТМТ — в Татарстане, «Вайнах Телеком» — в Чечне, а также четыре крымских компании. «Возможно, кто-то из федеральных операторов попробует собрать региональные лоты», — предположил Погребинский.

Ранее Deloitte в свое отчете указала, что к концу 2020 года более ста компаний по всему миру, не являющихся операторами связи, приступят к тестированию собственных сетей 5G, вложив в совокупности несколько сотен миллионов долларов в привлечение необходимого персонала и закупку оборудования. Как пояснил РБК партнер и руководитель направления по работе с операторами связи в СНГ Deloitte Антон Шульга, многим корпоративным клиентам крайне важно иметь закрытый контур ИТ-инфраструктуры. «Скорее всего, первопроходцами будут производственные комплексы, логистические операторы, а также крупные транспортные узлы (порты, аэропорты)», — отметил эксперт.

Гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов допустил «неожиданные сценарии», но считает, что в первую очередь на частоты будут претендовать существующие мобильные операторы.

Что получит «четверка»

«Создание совместного предприятия позволит сохранить статус-кво на рынке, среди федеральных операторов не будет аутсайдеров по развитию 5G», — отметил Анкилов. По его мнению, в перспективе это позволит строить совместные сети, что важно с учетом того, что 5G потребует больших, чем в предыдущих поколениях, затрат, поскольку одна базовая станция будет иметь меньший радиус покрытия. По словам Погребинского, основным плюсом выбранной «четверкой» модели будет экономия на капитальных затратах, поскольку операторы будут частично объединять усилия.

Ранее Минкомсвязь оценила, что, если операторы будут строить сети преимущественно самостоятельно, общие затраты, например, в Москве составят 157,6 млрд руб. к 2024 году, а если будет единая инфраструктура радиосети, к которой будут подключаться другие операторы, — 55,4 млрд руб.

Минусом выбранной модели Погребинский назвал то, что у операторов будут одинаковые сети 5G, в этой части они утратят конкурентные преимущества. Кроме того, из-за того, что у объединения много участников, им будет сложно договориться о деталях сотрудничества. «У разных операторов разные подходы к развитию инфраструктуры. Например, «ВымпелКом» готов отдавать обслуживание сетей на аутсорсинг, а МТС — нет», — отметил Антон Погребинский. «Вопрос, смогут ли операторы договориться в такой конструкции и учитывать интересы друг друга остается открытым», — согласен Константин Анкилов.