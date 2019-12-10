ЦБ готов отступить еще на шаг

Bloomberg представил консенсус-прогноз по изменению ключевой ставки

Экономисты ждут от ЦБ пятого подряд снижения ключевой ставки — с 6,5 до 6,25% на последнем заседании 2019 года. Несмотря на инфляцию, снизившуюся ниже целевых 4%, не все эксперты считают такой шаг обоснованным

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Хотя ЦБ с июня уже четыре раза снизил ключевую ставку — с 7,75 до 6,5% годовых, большинство опрошенных РБК экспертов прогнозируют еще одно ее снижение на последнем заседании совета директоров Банка России в этом году. По их мнению, в пятницу, 13 декабря, ЦБ опустит ставку еще на 25 базисных пунктов — до 6,25% годовых. Это соответствует и консенсус-прогнозу опрошенных Bloomberg аналитиков: 20 из 27 прогнозируют снижение на 25 б.п., пятеро — паузу в снижении, двое — второе подряд снижение на 50 б.п.

Что ЦБ заявлял перед «неделей тишины»

Выступая в Госдуме в ноябре, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что видит потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). В начале декабря директор департамента ДКП Алексей Заботкин в интервью «РИА Новости» перечислил множество факторов, которые могут повлиять на решение совета директоров: статистические данные в целом укладываются в прогноз регулятора, острота внешних рисков снизилась, бюджетные расходы значительно ускорились, спрос со стороны госсектора восстанавливается, а динамика реальных доходов на фоне низкой инфляции улучшилась, поддержав потребительский спрос.

В то же время темпы роста розничного кредитного портфеля в октябре заметно снизились и продолжат снижаться в связи с началом расчета банками показателя долговой нагрузки (ПДН, введен с 1 октября) заемщика — это замедляет инфляцию, как и укрепление рубля в 2019 году, а также снижение инфляции в странах-партнерах, отметил Заботкин.

Изначально консенсус рынка указывал на неизменность ключевой ставки в декабре, однако около двух недель назад сполз на снижение на 25 б.п., напоминает главный аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. ЦБ накануне заседания никаких дополнительных сигналов о возможном грядущем решении не давал, а значит, ожидания рынка его устраивают и корректировать их он не считает нужным, рассуждает экономист.

В течение недели до заседания по ставке ЦБ традиционно не делает никаких заявлений о денежно-кредитной политике.

Какие аргументы за снижение

«ЦБ ясно указал на сохранение потенциала снижения, хотя, очевидно, уже небольшого», — отмечает Донец. По ее мнению, сейчас ничто не мешает ему снизить ставку еще на 25 б.п.: инфляция замедляется быстрее прогнозов, рубль стабилен, других важных ценовых рисков не просматривается, инфляционные ожидания населения продолжают снижаться.

В ноябре годовая инфляция замедлилась до 3,5 с 3,8% в октябре, инфляционные ожидания населения на 12 месяцев вперед упали до минимальных с апреля 2018 года 8,3%, а наблюдаемая потребителями инфляция снизилась с 9,4 до 8,7%.

К концу года инфляция может снизиться до 3–3,2% в годовом выражении, то есть ниже официального прогноза ЦБ в 3,2–3,7%, отмечает главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой. Он также считает, что регулятор опустит ставку до 6,25% на ближайшем заседании, однако допускает и паузу в снижении до начала 2020 года.

Снижения на 25 б.п. ждут и аналитики Citi. Осенью начался догоняющий рост госрасходов, экономический рост в третьем квартале ускорился до 1,7% в годовом выражении с 0,9% в первом полугодии 2019 года, на фоне низкой инфляции растут реальные зарплаты и доходы населения, пишут они.

«Лишь неожиданный внешний негатив в ближайшую неделю, например жесткая риторика ФРС, внешнеполитическое давление с саммита в Париже или из конгресса США (в среду сенатский комитет под руководством республиканцев будет обсуждать перспективы санкционного законопроекта DASKA), могут вынудить ЦБ взять паузу в сокращении ставок», — считает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

В то же время осторожная риторика ЦБ указывает, что цикл снижения ставки близок к концу, замечает Донец. С начала 2020 года спрос начнет оживать и темпы инфляции будут возвращаться к норме, прогнозирует она. В феврале ЦБ может снизить ключевую ставку еще на 25 б.п., до 6%, и оставить ее там на достаточно продолжительное время, полагает эксперт.

Ждать ли резких решений В октябре аналитики Сбербанка прогнозировали два снижения ключевой ставки на 50 б.п. — на октябрьском и декабрьском заседаниях совета директоров регулятора. Первая часть предсказания сбылась: в октябре ЦБ действительно снизил ставку на 50 б.п. Состоится ли второе резкое снижение, будет зависеть от последних перед заседанием данных о недельной инфляции (3–9 декабря), уточняет главный экономист Сбербанка Антон Струченевский: если она окажется нулевой, это увеличит вероятность ухода годовой инфляции ниже прогнозного диапазона ЦБ по итогам года. Тогда регулятор может опустить ставку на 50 б.п., но если рост цен все-таки ускорится, ЦБ может снизить ее лишь на 25 б.п., прогнозирует Струченевский.

Почему ЦБ лучше взять паузу

Некоторые эксперты предупреждают, что очередное снижение ключевой ставки сейчас может быть недостаточно обоснованным, ведь эффект от предыдущих снижений еще до конца не проявился. ЦБ скорее сохранит ставку на текущем уровне, считает главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков, и главный аргумент в пользу осторожности — неопределенность того импульса, который даст сумма прежних снижений ставки.

Паузы в смягчении политики ЦБ ожидает и главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова. Предыдущие снижения ставки уже начали приносить свои плоды, пишет она, в ноябре месячная инфляция составила 0,3%, приблизившись к темпам, соответствующим 4% в годовом выражении. Сейчас логично оценить эффекты предыдущих действий, прежде чем дополнительно снижать ставку, настаивает экономист.

Пауза в цикле снижения ставок ЦБ согласовывалась бы с глобальными трендами, отмечает Евдокимова: стабилизация мировой экономики ослабила настрой мировых центробанков на дальнейшее снижение ставок, ФРС США просигнализировала о паузе в цикле снижения. В 2020 году ЦБ опустит ставку до 6%, но снижать будет медленнее, чем в уходящем году, полагает она.