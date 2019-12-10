Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шеринга
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,96 63,33 EUR Нал. 70,84 70,10 USD Бирж. 63,57 -0,02 EUR Бирж. 70,37 +0,02 USD ЦБ. 63,72 +0,01 EUR ЦБ. 70,50 -0,25 EUR/USD 1,11 +0,00 BTC/USD Бирж. 7369,62 -147,38 IMOEX 2940,64 -0,15% RTSI 1457,35 +0,04% Brent 64,21 +0,03% DJIA 27909,60 -0,38% Nasdaq 8621,83 -0,40%
ЦБ готов отступить еще на шаг
Лента новостей
Власти Красноярского края сняли введенный после прорыва дамбы режим ЧС 10:10, Общество Чемпионка Ласицкене в открытом письме раскритиковала ОКР и Минспорта 10:05, Спорт Личный опыт: я живу в частном доме 10:05, РБК и Элитная недвижимость Сергей Солонин — РБК: «Брать специалистов с рынка будет все сложнее» 10:04, PRO Китайская корпорация стала совладельцем проекта стройки ТПУ в Раменках 10:01, Бизнес Китайская корпорация из Fortune 500 инвестирует в недвижимость в Москве 10:01, PRO Чиновница из Ленобласти объяснила использование мата на молодежном форуме 10:01, Общество Сенаторы США решили не давать денег на новые ракеты средней дальности 09:41, Политика Роскошь и инвестиции: как состоятельные люди вкладывают в себя и будущее 09:35, РБК и Райффайзенбанк Лавров прилетел в Вашингтон на возможную встречу с Трампом 09:34, Политика Зеленский назвал протесты в Киеве козырем Путина 09:24, Политика МВД нашло в Подмосковье тайники-закладки с 46 кг наркотиков 09:22, Общество Овечкин забросил первую в декабре шайбу в матче НХЛ 09:05, Спорт «Десятое королевство»: как создать спрос и моду на товары в кризис 09:05, РБК и Открытие Как дотошные банкиры наводят порядок в ресторанном бизнесе — Bloomberg 09:01, PRO Рекламодатели попросили сохранить данные о зрителях ТВ в крупных городах 09:00, Технологии и медиа Сервисы по бронированию сообщили о росте цен на авиабилеты в 2020 году 08:51, Экономика Глава МОК заявил о полном исполнении санкций WADA по России 08:48, Спорт От 15 до 20: чем живет поколение Z 08:38, РБК Стиль и YE’S apartaments Что случилось за ночь. Главные новости РБК 08:22, Общество Диетолог назвала пять вредных продуктов на новогоднем столе 08:05, Общество Сериальный убийца или прожигатель фейерверков: кто вы на Новый год. Тест 08:05, РБК и Huawei Точка согласия: как разрешить конфликт между директором и собственником 08:01, PRO В России резко сократилось количество самых коротких займов «до зарплаты» 08:00, Финансы Роскачество назвало лучший оливковый майонез 08:00, Общество Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду 07:46, Общество Илон Маск задел ограждение на бронированном пикапе Cybertruck 07:40, Общество Сейчас разберемся: кто из великих прозаиков это написал. Тест 07:30, РБК и Билайн
Газета
ЦБ готов отступить еще на шаг
Газета № 199 (3154) (1012) Финансы,
0
ЦБ готов отступить еще на шаг
Bloomberg представил консенсус-прогноз по изменению ключевой ставки
Экономисты ждут от ЦБ пятого подряд снижения ключевой ставки — с 6,5 до 6,25% на последнем заседании 2019 года. Несмотря на инфляцию, снизившуюся ниже целевых 4%, не все эксперты считают такой шаг обоснованным
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Хотя ЦБ с июня уже четыре раза снизил ключевую ставку — с 7,75 до 6,5% годовых, большинство опрошенных РБК экспертов прогнозируют еще одно ее снижение на последнем заседании совета директоров Банка России в этом году. По их мнению, в пятницу, 13 декабря, ЦБ опустит ставку еще на 25 базисных пунктов — до 6,25% годовых. Это соответствует и консенсус-прогнозу опрошенных Bloomberg аналитиков: 20 из 27 прогнозируют снижение на 25 б.п., пятеро — паузу в снижении, двое — второе подряд снижение на 50 б.п.

Что ЦБ заявлял перед «неделей тишины»

Выступая в Госдуме в ноябре, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что видит потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). В начале декабря директор департамента ДКП Алексей Заботкин в интервью «РИА Новости» перечислил множество факторов, которые могут повлиять на решение совета директоров: статистические данные в целом укладываются в прогноз регулятора, острота внешних рисков снизилась, бюджетные расходы значительно ускорились, спрос со стороны госсектора восстанавливается, а динамика реальных доходов на фоне низкой инфляции улучшилась, поддержав потребительский спрос.

Экономика
Набиуллина заявила о потенциале для смягчения кредитной политики

В то же время темпы роста розничного кредитного портфеля в октябре заметно снизились и продолжат снижаться в связи с началом расчета банками показателя долговой нагрузки (ПДН, введен с 1 октября) заемщика — это замедляет инфляцию, как и укрепление рубля в 2019 году, а также снижение инфляции в странах-партнерах, отметил Заботкин.

Изначально консенсус рынка указывал на неизменность ключевой ставки в декабре, однако около двух недель назад сполз на снижение на 25 б.п., напоминает главный аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. ЦБ накануне заседания никаких дополнительных сигналов о возможном грядущем решении не давал, а значит, ожидания рынка его устраивают и корректировать их он не считает нужным, рассуждает экономист.

В течение недели до заседания по ставке ЦБ традиционно не делает никаких заявлений о денежно-кредитной политике.

Какие аргументы за снижение

  • «ЦБ ясно указал на сохранение потенциала снижения, хотя, очевидно, уже небольшого», — отмечает Донец. По ее мнению, сейчас ничто не мешает ему снизить ставку еще на 25 б.п.: инфляция замедляется быстрее прогнозов, рубль стабилен, других важных ценовых рисков не просматривается, инфляционные ожидания населения продолжают снижаться.
  • В ноябре годовая инфляция замедлилась до 3,5 с 3,8% в октябре, инфляционные ожидания населения на 12 месяцев вперед упали до минимальных с апреля 2018 года 8,3%, а наблюдаемая потребителями инфляция снизилась с 9,4 до 8,7%.
  • К концу года инфляция может снизиться до 3–3,2% в годовом выражении, то есть ниже официального прогноза ЦБ в 3,2–3,7%, отмечает главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой. Он также считает, что регулятор опустит ставку до 6,25% на ближайшем заседании, однако допускает и паузу в снижении до начала 2020 года.
  • Снижения на 25 б.п. ждут и аналитики Citi. Осенью начался догоняющий рост госрасходов, экономический рост в третьем квартале ускорился до 1,7% в годовом выражении с 0,9% в первом полугодии 2019 года, на фоне низкой инфляции растут реальные зарплаты и доходы населения, пишут они.
  • «Лишь неожиданный внешний негатив в ближайшую неделю, например жесткая риторика ФРС, внешнеполитическое давление с саммита в Париже или из конгресса США (в среду сенатский комитет под руководством республиканцев будет обсуждать перспективы санкционного законопроекта DASKA), могут вынудить ЦБ взять паузу в сокращении ставок», — считает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.
  • В то же время осторожная риторика ЦБ указывает, что цикл снижения ставки близок к концу, замечает Донец. С начала 2020 года спрос начнет оживать и темпы инфляции будут возвращаться к норме, прогнозирует она. В феврале ЦБ может снизить ключевую ставку еще на 25 б.п., до 6%, и оставить ее там на достаточно продолжительное время, полагает эксперт.

Ждать ли резких решений

В октябре аналитики Сбербанка прогнозировали два снижения ключевой ставки на 50 б.п. — на октябрьском и декабрьском заседаниях совета директоров регулятора. Первая часть предсказания сбылась: в октябре ЦБ действительно снизил ставку на 50 б.п. Состоится ли второе резкое снижение, будет зависеть от последних перед заседанием данных о недельной инфляции (3–9 декабря), уточняет главный экономист Сбербанка Антон Струченевский: если она окажется нулевой, это увеличит вероятность ухода годовой инфляции ниже прогнозного диапазона ЦБ по итогам года. Тогда регулятор может опустить ставку на 50 б.п., но если рост цен все-таки ускорится, ЦБ может снизить ее лишь на 25 б.п., прогнозирует Струченевский.

Почему ЦБ лучше взять паузу

Некоторые эксперты предупреждают, что очередное снижение ключевой ставки сейчас может быть недостаточно обоснованным, ведь эффект от предыдущих снижений еще до конца не проявился. ЦБ скорее сохранит ставку на текущем уровне, считает главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков, и главный аргумент в пользу осторожности — неопределенность того импульса, который даст сумма прежних снижений ставки.

Паузы в смягчении политики ЦБ ожидает и главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова. Предыдущие снижения ставки уже начали приносить свои плоды, пишет она, в ноябре месячная инфляция составила 0,3%, приблизившись к темпам, соответствующим 4% в годовом выражении. Сейчас логично оценить эффекты предыдущих действий, прежде чем дополнительно снижать ставку, настаивает экономист.

Пауза в цикле снижения ставок ЦБ согласовывалась бы с глобальными трендами, отмечает Евдокимова: стабилизация мировой экономики ослабила настрой мировых центробанков на дальнейшее снижение ставок, ФРС США просигнализировала о паузе в цикле снижения. В 2020 году ЦБ опустит ставку до 6%, но снижать будет медленнее, чем в уходящем году, полагает она.

Автор: Татьяна Ломская.
Теги: ключевая ставка ЦБ
Материалы по теме
Центробанк впервые с 2017 года опустил ставку сразу на полпункта Финансы
Набиуллина заявила о потенциале для смягчения кредитной политики Экономика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter