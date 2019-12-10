Chevrolet разъехался с Niva

General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Американская General Motors продаст свою долю в совместном предприятии с АвтоВАЗом. Внедорожник Niva в течение года продолжит выпускаться под брендом Chevrolet, а затем АвтоВАЗ переименует его в Lada Niva

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.

АвтоВАЗ выкупит у американского партнера 50% акций совместного предприятия, увеличив свою долю до 100%. «GM Россия» концентрируется на продвижении, продаже и обслуживании премиальной линейки брендов Cadillac и североамериканских Chevrolet. Сейчас компания значительно расширяет линейку премиальных кроссоверов Cadillac и также планирует обновление модельного ряда Chevrolet», — сообщила она.

Финансовые условия сделки стороны не раскрывают.

Выручка совместного предприятия GM-АвтоВАЗ в 2018 году выросла на 1%, до 17,043 млрд руб., чистая прибыль составила 359,45 млн против 4,17 млрд руб. убытка годом ранее, следует из данных СПАРК. Выручка самого АвтоВАЗа в 2018 году по МСФО выросла почти на 26%, до 283,13 млрд руб., чистая прибыль составила 5,86 млрд против убытка в 9,66 млрд руб. годом ранее.

Почему американцы выходят из последнего СП в России

«Я благодарен нашим партнерам из GM за более чем 18-летнее плодотворное сотрудничество», — заявил президент и генеральный директор АвтоВАЗа Ив Каракатзанис (его слова приводятся в сообщении компании). О стратегическом партнерстве при разработке внедорожника «ВАЗ-2123 Niva» АвтоВАЗ договорился с General Motors Corporation еще в 2000 году, СП было создано в 2001 году. Сделка была организована следующим образом: АвтоВАЗ в качестве вклада в совместное предприятие внес патенты, здания и оборудование в обмен на 41,6% капитала и управленческий контроль; вклад GM, которая получила такую же долю, — $100 млн. Третьим акционером предприятия был Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) — он приобрел оставшиеся 16,8% в капитале за $40 млн и предоставил кредит еще на $90 млн. В 2012 году ЕБРР вышел из СП, продав свою долю АвтоВАЗу и GM, которые увеличили пакеты акций до 50% каждый. Сумма сделки не раскрывалась, но, по неофициальным данным, она составила $80 млн.

Мощности завода GM-АвтоВАЗа — 98 тыс. машин в год, предполагалось, что к 2015 году они вырастут до 120 тыс., а инвестиции в расширение составят около $200 млн. Но этого не произошло.

По итогам 2018 года завод был загружен менее чем на треть — было выпущено лишь 31,33 тыс. машин. Недозагрузка связана в том числе с тем, что с 2012 по 2016 год автомобильный рынок в России сократился в два с лишним раза — с 2,9 млн до 1,4 млн штук, а в последующие два года хоть и возобновился рост, но к прежнему уровню вернуться не удалось — по итогам 2018 года было продано лишь 1,8 млн т автомобилей.

Еще в 2015 году, после 20 лет присутствия на рынке, GM стала первым международным автоконцерном, покинувшим Россию. Компания закрыла завод в Санкт-Петербурге и прекратила продажи автомобилей Opel и Chevrolet (кроме премиальных моделей). После этого доля в СП с АвтоВАЗом оставалась единственным активом GM в России.

Зачем АвтоВАЗ выкупает долю партнера

«Для GM российский рынок не стратегический, в свое время они остановили все проекты, кроме СП с АвтоВАЗом. При этом сейчас стоит вопрос об обновлении модельного ряда СП, что потребует инвестиций», — пояснил аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов. Компания GM-АвтоВАЗ создавалась, когда АвтоВАЗ еще не был подконтролен альянсу Renault-Nissan, который конкурирует глобально с GM, напоминает он. В январе 2019 года компания Alliance Rostec Auto B.V., совместное предприятие альянса Renault-Nissan и госкорпорации «Ростех», довела свою долю в АвтоВАЗе до 100%, выкупив акции у миноритариев и проведя делистинг с Московской биржи. Сейчас французской Renault косвенно принадлежит 67,6% АвтоВАЗа.

Завод в Тольятти, принадлежащий GM-АвтоВАЗ, сможет в течение некоторого времени продолжать выпуск и продажу автомобилей Niva под брендом Chevrolet, принадлежащим GM, говорится в сообщении АвтоВАЗа. По истечении этого неназванного срока внедорожники планируется перевести под бренд Lada. Речь идет о сроке до года, пояснил РБК источник, близкий к АвтоВАЗу.

«В рамках соглашения АвтоВАЗ получит второй классический внедорожник в линейке автомобилей. Предложение Niva органично дополнит легендарный [внедорожник Lada] 4x4 и поддержит дальнейшее развитие АвтоВАЗа», — заявил Ив Каракатзанис (его слова приводятся в сообщении).

Представитель АвтоВАЗа пояснил РБК, что включение в линейку компании завода Niva не вызовет «внутреннего каннибализма» классического внедорожника Lada 4x4, так как у этих автомобилей разные покупатели. Действующие контракты с поставщиками и дилерскими центрами Niva останутся неизменными в течение переходного периода.

В ноябре 2019 года было продано лишь 1950 Chevrolet Niva, что на 17,5% меньше, чем годом ранее. При этом АвтоВАЗ реализовал 2919 внедорожников Lada 4x4 (-5,7%), они входят в топ-25 самых продаваемых автомобилей, составляемый Ассоциацией европейского бизнеса. По итогам января—ноября 2019 года было продано 29,2 тыс. штук таких внедорожников, а Chevrolet Niva в этот рейтинг не попала.

Для АвтоВАЗа выкуп доли GM в совместном предприятии — это возвращение бренда Niva и развитие модельного ряда в сегменте внедорожников, отмечает Беспалов. АвтоВАЗу, несмотря на то что авторынок не до конца оправился от спада 2013–2016 годов и по итогам 2019 года снова может оказаться в минусе, удалось удержать лидерство и даже немного увеличить свою долю — до 21%.

«Исторически производственные процессы СП глубоко связаны с основной площадкой АвтоВАЗа в Тольятти, что является отличной отправной точкой для дальнейшего развития с целью повышения уровня удовлетворенности покупателей нашей знаменитой Niva», — отметил Каракатзанис.