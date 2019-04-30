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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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АвтоВАЗ заявил о прибыли в ₽5,86 млрд после убытка годом ранее

Чистая прибыль крупнейшего в России производителя легковых автомобилей АвтоВАЗа по итогам 2018 года составила 5,86 млрд руб., следует из годовой отчетности компании. На ее сайте эти материалы были опубликованы накануне. Годом ранее, в 2017-м, напомнили в АвтоВАЗе, убыток составлял 9,66 млрд руб.

Выручка компании за прошлый год, согласно отчетности, составила 283,13 млрд руб. По сравнению с предыдущими показателем за аналогичный период она увеличилась на 25,5% (в 2017 году — 225,65 млрд руб.).

Операционную прибыль в компании оценили в 15,62 млрд руб. Годом ранее убыток составлял 643 млн руб.

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Тем не менее собственный капитал АвтоВАЗа, согласно документу, остался отрицательным (минус 16,6 млрд руб.). На 31 декабря 2018 года краткосрочные обязательства группы превышали ее оборотные активы на 9,18 млрд руб. (в 2017-м — на 62,36 млрд руб.) и чистые активы группы были отрицательными, говорится в отчетности. По итогам 2017 года обязательства компании превышали активы на 67,24 млрд руб.

На результаты операционной деятельности АвтоВАЗа, а также показатели ликвидности, уточняется в документе, повлияли экономические условия и другие факторы.

Группа «Автоваз» входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Известно, что в прошлом году с конвейера автопроизводителя сошло более 560 тыс. машин.

Теги: АвтоВАЗ, прибыль
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