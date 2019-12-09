Спонсоры сворачивают «Диалог»

Основанный Алексеем Кудриным фонд закроет часть программ и сократит штат

Большая часть программ основанного Алексеем Кудриным Комитета гражданских инициатив вскоре будет остановлена. Сократится и штат поддерживавшего их фонда «Диалог». Причина — сокращение финансирования со стороны «Норникеля»

Алексей Кудрин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Поставить на hold

Большая часть сотрудников основанного главой Счетной палаты Алексеем Кудриным фонда «Диалог» (ранее назывался Фонд Кудрина по развитию гражданских инициатив) в ближайшие два месяца покинут его. Об этом РБК рассказал близкий к фонду источник и подтвердил собеседник в Комитете гражданских инициатив (КГИ). «Диалог» был создан для поддержки инициатив КГИ. Также будет сокращено большинство программ комитета. По словам собеседников РБК, причина — сокращение финансирования от главного спонсора фонда «Норильского никеля».

Сотрудникам фонда уже вручили уведомления о сокращении, говорят источники РБК. Фонд, в котором сейчас работают несколько десятков человек, покинут 60–70% сотрудников. Об этом в среду, 4 декабря, сообщил сотрудникам фонда Кудрин. «Остается человек, который исполняет обязанности директора [Леонид Бурмистров] и ведет чисто бухгалтерские дела, юрист, еще пара человек, и все», — рассказал один из собеседников РБК.

Об уходе из комитета и Общероссийского гражданского форума, в частности, сообщил РБК член КГИ экономист Евгений Гонтмахер.

Ни фонд, ни комитет не ликвидируются, уточнили источники. «Но фактически тем самым завершается эпоха КГИ, — сказал один из собеседников РБК. — С несколькими людьми фонд не будет работать, он будет переведен в режим hold».

«Новый портфель проектов пока обсуждается, в том числе с грантодателями», — сказал РБК собеседник в руководстве фонда.

КГИ — это сообщество экспертов, которое работает при поддержке фонда «Диалог», указано на сайте комитета. Комитет занимается популяризацией «идеи модернизации страны и укрепления демократических институтов» и реализует ряд программ (на сайте комитета говорится о 14 действующих программах) — от «Университета КГИ» до «Открытой полиции».

По данным собеседников РБК, после сокращения финансирования останутся три программы — «Школа городских компетенций», «Муниципальная карта России: точки роста» и «Городской конструктор». Они поддержаны «Норникелем» и работают в Заполярье, где находится основная часть активов компании.

Комитет гражданских инициатив (КГИ) был создан Алексеем Кудриным в 2012 году, фонд «Диалог» поддерживает его деятельность с 2017 года. Создатели КГИ называли предпосылками его создания выборы в Госдуму 2011 года и последовавшие за ними протесты на Болотной площади. В состав комитета вошли либеральные эксперты и политики, в том числе и Никита Белых, впоследствии осужденный за взятку. Через год после создания КГИ и Фонд Кудрина провели в Москве первый Общероссийский гражданский форум, который с того момента проходил ежегодно. В разные годы его посещали руководители федеральных и региональных ведомств, министры, губернаторы и мэры, в том числе Сергей Собянин, министр здравоохранения Вероника Скворцова, глава ЦИК Элла Памфилова и другие. Весной 2018 года Кудрин был назначен председателем Счетной палаты, а новым главой КГИ стал бывший министр экономики и научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.

Почему фонду сократили финансирование

Каждый год фонд «Диалог» подает заявку на финансирование «Норникелем». В этом году деньги не были выделены из-за того, что металлургическую компанию содержательно не устроила заявка, поданная «Диалогом», утверждает источник РБК. «Заявку по работе фонда по поручению Кудрина готовила секретарь Общероссийского гражданского фонда Мария Шклярук, — рассказал источник РБК. — Ее заявку в «Норникеле» отклонили, потому что в ней был сделан упор на вещи, связанные с реформой правоохранительных органов, судов, ФСИН». «Норникель» же, по его словам, более заинтересован в образовательных и других гуманитарных проектах.

В пресс-службе «Норникеля» заявили РБК, что компания является партнером фонда «Диалог» несколько лет и нацелена на продолжение сотрудничества в 2020 году. «В настоящее время идет обсуждение программ на будущий год. Основной приоритет компании — проекты, направленные на развитие территорий, улучшение качества городской среды и формирование местных сообществ», — отметили в пресс-службе «Норникеля». Решения КГИ по другим проектам в компании комментировать отказались.

«Действительно, пришло время переформатировать работу фонда «Диалог». Меняется повестка гражданского общества, меняются жертвователи. Некоторые проекты встали на ноги и могут работать самостоятельно. Проекты «Общероссийский гражданский форум» и «Национальная премия «Гражданская инициатива» точно продолжатся. Новый формат работы фонда сейчас обсуждают, как будет общее решение — можно будет сказать больше», — заявил РБК официальный представитель Кудрина Юрий Арманд, отметив, что КГИ продолжает работу в прежнем режиме.

Мария Шклярук заявила РБК, что сотрудничает с фондом «Диалог» как эксперт и руководитель проектов с 2012 года и за это время некоторые проекты как закрывались, так и возобновлялись. «Решение про отбор тех или иных проектов и их финансирование всегда принималось руководством фонда после ряда обсуждений. Насколько мне известно — в этом году происходит очередное переформатирование проектов. Лично я имею отношение в этом году только к проведению ОГФ, причем это моя общественная деятельность, я не получаю за нее зарплату», — уточнила Шклярук.