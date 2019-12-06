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Газета № 197 (3152) (0612) Политика,
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Интеграция поднялась на верх
Чего ждать от переговоров премьер-министров и президентов России и Белоруссии
Лидеры России и Белоруссии в пятницу предпримут в Сочи очередную попытку согласовать ход интеграции двух стран. За день до начала переговоров белорусский президент, вновь перечислив претензии к Москве, усомнился в успехе встречи
Сергей Румас и Дмитрий Медведев (Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС)

6 декабря в Сочи пройдут переговоры премьер-министров России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Сергея Румаса. На следующий день там же встретятся президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко. Главной темой дискуссий будет план интеграции России и Белоруссии в рамках договора о создании Союзного государства. Насколько стороны продвинулись в этом вопросе — разбирался РБК.

Что подготовлено к переговорам в Сочи

Ранее планировалось, что президенты торжественно подпишут план интеграции на 20-ю годовщину подписания договора о Союзном государстве — 8 декабря. Но Александр Лукашенко высказывается неопределенно о том, состоится ли в субботу подписание плана. Сначала главы правительств обсудят встречные предложения, а «седьмого мы [с Владимиром Путиным] встретимся и посмотрим, что наработали премьер-министры и руководители групп, и, если это возможно, примем решение», сказал белорусский лидер 5 декабря, выступая в Минске перед парламентом.

Углублять интеграцию в рамках Союзного государства Медведев предложил год назад, на заседании правительств России и Белоруссии в Бресте. В начале сентября премьеры утвердили проект интеграции экономик. Программа представляет собой пакет из 31 «дорожной карты» по различным отраслям и направлениям сотрудничества — от разработки единого налогового кодекса (об этом в сентябрьском интервью РБК рассказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей) до формирования единой аграрной и промышленной политики. Медведев говорил, что все предложения правительства должны представить президентам до 1 декабря, чтобы осталось время перед подписанием на их изучение.

Последней и решающей встречей перед подписанием плана интеграции президентами должны были стать переговоры Медведева и Румаса в подмосковных Горках 19 ноября. Они вышли тяжелыми, длились более семи часов, но главам правительств не удалось согласовать 11 «дорожных карт». Медведев тогда заявил, что по ряду вопросов стороны подготовят новые встречные предложения, но по каким-то, в частности в энергетической сфере, решение смогут принять уже только президенты.

Источник с российской стороны, знакомый с ходом переговоров, говорил тогда РБК, что согласование всех предложений об интеграции к встрече президентов необязательно. Главам государств предложат подписать те карты, по которым у сторон не будет возражений. «Что-то президентам в любом случае на стол положат», — резюмировал он.

Политика
Москва и Минск не смогли согласовать треть карт по интеграции

Почему не удалось согласовать все карты

Препятствия для подписания всех карт остаются практически те же, что и год назад. Минск все это время настаивает, что без решения принципиальных вопросов план интеграции подписан не будет. Об этом вновь напомнил в четверг Лукашенко. «О какой можно говорить дальнейшей интеграции, если мы сегодня не имеем договора о поставках природного газа, — возмутился он. — У нас завтра Новый год, а мы не имеем договора по объему и ценам поставок природного газа». Речь идет о том, что 31 декабря истекает договор о поставках российского газа в Белоруссию, до сих пор не определены ни объемы поставок, ни цена на 2020 год.

Сейчас Москва продает Минску газ по $127 за тысячу кубометров. Собеседник РБК, знакомый с ходом переговоров с российской стороны, подтвердил, что Минск продолжает требовать снизить цену до уровня, как для Смоленской области, — это около $73 за тысячу кубометров.

В энергетическом пакете и требование Белоруссии так называемой компенсации за налоговый маневр, который проводится в России в 2019–2024 годах. Его суть заключается в отмене экспортной пошлины на нефть (30% от стоимости) и замене ее пропорционально увеличенным налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ). До 2019 года Белоруссия при импорте российской нефти не платила таможенную пошлину в отличие от, например, соседних балтийских государств — в ноябре 2019 года пошлина составляла $88,3 за тонну. Сохранение такого же режима было одним из условий вступления Белоруссии в ЕАЭС в 2015 году, и именно поэтому Минск сейчас проявляет упорство.

Экономика
Законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли внесли в Госдуму

Российские же официальные лица избегают использовать слово «компенсация». В конце ноября вице-премьер России Дмитрий Козак на вопрос РБК, как будет улажено это противоречие, ответил, что «вопрос компенсации за налоговый маневр в принципе не должен стоять». По его словам, эта проблема будет решена автоматически после унификации налоговых законодательств двух стран — за счет введения обратного акциза для белорусских НПЗ. Субсидировать их будет Россия по аналогии с тем, как она собирается компенсировать отечественным предприятиям потери от продажи нефтепродуктов на российском рынке. «Обратный акциз, демпфер, они предусмотрены Налоговым кодексом. Если мы его унифицируем, то белорусские предприятия получат этот же демпфер», — пояснил Козак.

Однако введение обратного акциза для белорусских НПЗ не снимает другую проблему, связанную с российским налоговым маневром. В 2017 году после очередного энергетического конфликта Москва согласилась компенсировать высокие, по мнению Минска, цены на газ. Страны придумали схему реэкспорта нефти — так называемую перетаможку: Белоруссия получила право реэкспортировать 6 млн из 24 млн т импортируемой из России нефти и зачислить в свой бюджет таможенную пошлину. С заменой вывозной пошлины на НДПИ эта схема не может существовать. В начале ноября заместитель министра финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что потери доходной части бюджета в 2020 году от прекращения перетаможки российской нефти составят около $430 млн.

Какие еще претензии к России есть у Александра Лукашенко

«Не решены вопросы по нефти. Даже элементарный вопрос до сих пор не решен по грязной нефти (речь об инциденте с попаданием в нефтепровод «Дружба» загрязненной хлорорганикой нефти. — РБК). Мы что-то считаем, решаем. А они делают вид, что этой грязной нефти не было. А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем. Потому что к нашей нефтепереработке еще привязана нефтехимия», — заявил 5 декабря Александр Лукашенко.

По словам белорусского президента, белорусским производителям закрывают рынок для поставки товаров. «Это так конкуренция идет между нашими государствами», — съязвил Лукашенко. Ранее Минск неоднократно критиковал Москву за то, что она создает «сдерживающие меры» для белорусских сельскохозяйственных продуктов и техники. Собеседник РБК, участвующий в переговорах с белорусской стороны, заявил РБК, что этот вопрос уже улажен. Его слова подтвердил источник РБК с российской стороны. Было принято решение «ослабить хватку», сказал он.

Решение газовой проблемы по сравнению с другими выглядит самым вероятным, считает белорусский политолог Валерий Карбалевич. «На данный момент Россия не имеет контракта ни с Украиной, ни с Белоруссией, а конфликт сразу с двумя транзитными государствами вызывает напряжение у европейских партнеров. Кроме того, поскольку встреча с Лукашенко будет раньше намеченной на 9 декабря встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, хорошо бы договориться, тогда у Путина будет более серьезный аргумент для торга с Украиной», — рассуждает он. Что касается вероятности подписания всех интеграционных карт, то Карбалевич допускает следующий вариант: президенты подпишут те 20 карт, которые уже готовы. По принципиальным вопросам, предполагает он, договориться не удастся и торг будет отложен на следующий год.

Автор: Александр Атасунцев.
При участии: Наталья Галимова.
Теги: интеграция , Союзное государство , Александр Лукашенко , Дмитрий Медведев
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