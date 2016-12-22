Законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли внесли в Госдуму

Документ предполагает постепенное обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Реализация реформы растянется на шесть лет. В силу закон должен вступить 1 января 2019 года

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Правительство внесло на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Инициатива, как и предполагалось ранее, предусматривает постепенное обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты (сейчас они составляют 30%) с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Таким образом, как отмечается в сообщении, российские власти надеются компенсировать выпадающие доходы федерального бюджета.

Реализация реформы согласно предложению правительства растянется на шесть лет, начиная с 1 января следующего года. Изменения будут внесены в ст. 3.1 федерального закона «О таможенном тарифе» (порядок установления ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, выработанных из нефти), а также в Налоговый кодекс. Инициативу в Госдуму, как указывается на сайте кабмина, внес Минфин.

Помимо этого, как указали представители правительства, документ предусматривает «применение особых формул расчета ставок вывозных таможенных пошлин на сырую нефть». Они, согласно законопроекту, должны использоваться «с учетом коэффициента, позволяющего сохранить действующую ставку вывозной таможенной пошлины на сырую нефть, на уровне 90% от действующей в настоящее время особой формулы расчета ставок вывозных таможенных пошлин». Не коснется подобная мера только объемов нефти, добытой на новых морских месторождениях углеводородного сырья.

Кроме того, документ «сохраняет относительный размер и условия действия до 1 января 2019 года пониженной ставки НДПИ при добыче нефти и газового конденсата на выработанных и малых участках недр, а также добыче трудноизвлекаемой нефти». Это, как указали в кабмине, будет осуществляться путем корректировки понижающего коэффициента Дм (показатель, характеризующий особенности добычи нефти) к ставке НДПИ при добыче нефти.

Также предложенная правительством реформа предусматривает «механизм предоставления налогового вычета по НДПИ на добытый газовый конденсат при его направлении на производство технического пропана-бутана по аналогии с получением налогового вычета по НДПИ при его направлении на производство широкой фракции легких углеводородов».

Помимо этого говорится в подготовленном кабмином документе и об «индексации установленных ставок акцизов на подакцизные товары в 2021 году на уровень инфляции». «При этом ставки акцизов на период 2019–2020 годов сохраняются на уровне, установленном действующим налоговым законодательством», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Также законопроект о завершении налоговой реформы предлагает установить «вычеты по акцизам для переработчиков нефтяного сырья с учетом объемов произведенных из нефтяного сырья высокооктанового автомобильного бензина класса 5 и дизельного топлива, уровня цены на нефть на мировых рынках, а также уровня средних оптовых цен реализации таких нефтепродуктов на территории России и цен экспортной альтернативы на нефтепродукты».

Ставка акциза на прямогонный бензин, бензол, параксилол, ортоксилол, используемые в нефтехимии, как подчеркнули в кабмине, должна будет устанавливаться «с учетом корректирующего коэффициента, который постепенно будет увеличивать ее значение на величину снижения ставки вывозной таможенной пошлины на нефть».

Все эти положения, как отметили в пресс-службе, были одобрены правительством на заседании 21 июня. В ходе этого мероприятия российский премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что действующие в настоящее время льготы по НДПИ для нефтяников сохранятся на текущем уровне. Например, нефтеперерабатывающие заводы, на которых налажено производство высококачественного бензина и дизельного топлива не ниже пятого класса, смогут получить вычет по акцизу на нефть, заверил глава кабмина. Подобные меры, как пояснил тогда же вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий промышленность, должны принести федеральному бюджету России в течение шести лет 1,3–1,6 трлн руб.

Законопроект о завершении налогового маневра обсуждался в России на протяжении более чем двух последних лет. Инициатива вызвала споры между Минфином и нефтяниками. «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники писал, что реализация подобной идеи приведет к росту оптовой цены на бензин и дизельное топливо примерно на 400 руб. на тонну в год (0,8%, или примерно по 0,3 руб. на литр). Стоимость других нефтепродуктов, в том числе битума, мазута, авиакеросина и судового топлива, из-за этого, по информации собеседников издания, должна вырасти не менее чем на 50%.