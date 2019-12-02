Минфин отказался платить за ускорение

Проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург остался без бюджетной поддержки

Правительство не исключает возможности финансово помочь РЖД со строительством скоростной магистрали в Казань. Однако строить ВСМ между Москвой и Петербургом компания должна будет на свои средства

Фото: Артур Новосильцев / ТАСС

Заместитель министра финансов Андрей Иванов заявил, что Минфин не намерен выделять бюджетные средства на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом он сказал РБК в кулуарах форума «Инфраструктурные инициативы бизнеса».

Вместе с тем Иванов отметил, что у правительства пока нет решения по тому, стоит ли финансировать из бюджета участок высокоскоростной железной дороги из Москвы до Казани. «В большой федеральной команде есть решение по трассе Москва — Санкт-Петербург, и эта трасса, по нашим оценкам, не требует привлечения дополнительных бюджетных финансов. На шестилетку именно по этой трассе есть решения, других (по железной дороге Москва — Казань. — РБК) пока нет. Достаточно средств, учтенных в долгосрочной программе развития РЖД», — сказал он.

РБК направил запрос в пресс-службу РЖД.

Во сколько РЖД оценивают стоимость ВСМ

Изначально РЖД предлагали реализовать два отдельных проекта высокоскоростных магистралей — от Санкт-Петербурга до Москвы и от Москвы до Казани. В июне на ПМЭФ помощник президента Андрей Белоусов заявлял, что правительство намерено выбрать один из этих вариантов. «Я думаю, что будет или/или, потому что оба проекта дорогостоящие. Думаю, что решение будет в этом году», — говорил Белоусов, отмечая, что строительство магистрали в Казань вызывает сомнения с точки зрения пассажиропотока.

В конце октября РЖД предложили объединить оба проекта в магистраль Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород и включить единую магистраль в федеральный проект «Высокоскоростное железнодорожное сообщение». Ее совокупную стоимость в РЖД оценили в 2,3 трлн руб. Из них на строительство участка Петербург — Москва протяженностью 659 км должно пойти 1,59 трлн руб. и 30,6 млрд — на его проектирование. Еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. РЖД просили предоставить им на этот проект 600 млрд руб. из федерального бюджета, 1,695 трлн руб. должны были составить внебюджетные инвестиции.

По данным «Коммерсанта», из 600 млрд руб. господдержки 400 млрд руб. должны быть предоставлены в виде капитального гранта (по 200 млрд руб. на участки Санкт-Петербург — Москва и Москва — Нижний Новгород) и еще 200 млрд руб. в виде займа из Фонда национального благосостояния (ФНБ) по ставке «инфляция плюс 1%».

При каких условиях РЖД могут получить деньги

Строительство скоростной магистрали Петербург — Москва — Нижний Новгород 28 октября поддержал министр экономического развития Максим Орешкин. Тогда он говорил РБК, что в правительстве просчитывается модель финансирования проекта. Сколько средств правительство готово выделить на строительство проекта РЖД из бюджета, Орешкин не уточнял.

«Из-за пассажирского сообщения и, в частности, «Сапсанов» грузы доставляются из Санкт-Петербурга в Москву через Псков. Запуск ВСМ позволит разгрузить это направление за счет разноколейности», — пояснил министр.

Президент Владимир Путин 20 ноября заявил, что нужно просчитать, какое железнодорожное движение стоит развивать — скоростное или высокоскоростное.

«Отношение чисто рыночное — посчитать надо. Понятно, что давно считают, и тем не менее», — сказал Путин, отвечая на вопрос главы Siemens в России Александра Либерова в ходе форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» о том, как он относится к проекту объединенной ВСМ Санкт-Петербург — Москва — Казань. «Нам надо посмотреть на скорость движения грузов по российским железным дорогам и понять: это высокоскоростное, если мы «поднимем» на определенное количество часов, или нет? Что эффективнее для нас? И грузооборот, и пассажирооборот — это счетные позиции», — указал Путин.

«Средства выделены у нас, это (финансирование ВСМ. — РБК) в принципе возможно. Они есть, даже из того же ФНБ: когда я говорил об инфраструктуре — это одно из направлений, — отметил президент. — Какая будет отдача — вот что важно. Причем не в отдаленной, когда-то там, а хотя бы в среднесрочной перспективе».

Власти должны пройти «точку невозврата» в обсуждении вопроса строительства ВСМ, перед тем как приступить к созданию таких линий, заявил в тот же день вице-премьер Максим Акимов (курирует в правительстве транспорт). «У нас этот проект в Комплексном плане [развития транспортной инфраструктуры], мы продолжаем в правительстве дискуссию по поводу даже не модели реализации — по поводу его старта», — отметил он.

«Невозможно построить чуть-чуть ВСМ и потом остановить строительство сети. Мы либо решаемся на этот шаг, и тогда это программа на десятилетия, то есть [такие высокоскоростные магистрали будут строиться] и в южном направлении, и в Европу, и будут расширяться на восток, либо мы принципиально откажемся от того, что будем иметь высокоскоростное движение на нашей территории», — заключил он.

Начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрий Катцын еще в начале октября сообщил, что движение по ВСМ из Москвы до Санкт-Петербурга могут запустить уже к 2026 году. Он отмечал, что поезда могут двигаться со скоростью от 200 до 400 км/ч, а средняя стоимость билета на проезд из Москвы в Петербург или обратно составит 3,4 тыс. руб.