РЖД назвали сроки запуска ВСМ между Москвой и Петербургом

Ранее говорилось, что в 2026 году госмонополия может только приступить к строительству магистрали. В среднем стоимость билета на поездку между Москвой и Санкт-Петербургом составит 3,4 тыс. руб.

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

РЖД планируют запустить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом уже в 2026 году. Об этом на заседании Совета Федерации заявил начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения железнодорожной монополии Дмитрий Катцын, передает «РИА Новости».

По его словам, магистраль Москва — Петербург будет частью большой высокоскоростной магистрали, которая протянется до Нижнего Новгорода. К строительству первого участка от Москвы до Нижнего Новгорода, заверил Катцын, РЖД готовы приступить уже сейчас. Запуск линии в таком случае может состояться уже в 2024 году.

«Санкт-Петербург — Москва готовы проектировать, плановые сроки запуска линии — 2026 год», — добавил он.

Всего в РЖД сейчас рассматривают как минимум четыре варианта трассы ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Один вариант, сказал Катцын, соответствует обоснованию инвестиций, второй его уточняет с учетом изменений, произошедших в последнее десятилетие.

«Два других варианта — оба в приближении к Великому Новгороду: один из них проходит через особо охраняемые природные зоны, другой обходит их», — добавил он.