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РЖД назвали сроки запуска ВСМ между Москвой и Петербургом
Ранее говорилось, что в 2026 году госмонополия может только приступить к строительству магистрали. В среднем стоимость билета на поездку между Москвой и Санкт-Петербургом составит 3,4 тыс. руб.
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

РЖД планируют запустить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом уже в 2026 году. Об этом на заседании Совета Федерации заявил начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения железнодорожной монополии Дмитрий Катцын, передает «РИА Новости».

По его словам, магистраль Москва — Петербург будет частью большой высокоскоростной магистрали, которая протянется до Нижнего Новгорода. К строительству первого участка от Москвы до Нижнего Новгорода, заверил Катцын, РЖД готовы приступить уже сейчас. Запуск линии в таком случае может состояться уже в 2024 году.

«Санкт-Петербург — Москва готовы проектировать, плановые сроки запуска линии — 2026 год», — добавил он.

Всего в РЖД сейчас рассматривают как минимум четыре варианта трассы ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Один вариант, сказал Катцын, соответствует обоснованию инвестиций, второй его уточняет с учетом изменений, произошедших в последнее десятилетие.

«Два других варианта — оба в приближении к Великому Новгороду: один из них проходит через особо охраняемые природные зоны, другой обходит их», — добавил он.

На высокоскоростной магистрали поезда могут двигаться со скоростью от 200 до 400 км/ч. Говоря о тарифной политике на будущем участке ВСМ, Катцын отметил, что средний тариф на проезд из Москвы в Санкт-Петербург или обратно составит 3,4 тыс. руб.

Бизнес
В РЖД одобрили первые расходы на ВСМ Москва — Петербург

По данным источников РБК, только на проектную документацию и инженерно-изыскательные работы по строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург РЖД планируют потратить 30,6 млрд руб. Общая стоимость проекта, по словам курирующего транспорт вице-премьера Максима Акимова, оценивается в 1,5 трлн руб. Окончательно финансовая модель проекта пока не готова.

Согласно Программе организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения, которую в 2015 году утвердило руководство РЖД, строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург должно начаться в период с 2026 по 2030 год. Эксплуатационная длина трассы составит 659 км, минимальное время в пути без остановок — 2 часа 10 мин.

Автор: Анна Трунина
Теги: ОАО «РЖД», Москва — Санкт-Петербург, железнодорожный транспорт, ВСМ
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