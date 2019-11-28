Вор в законе открестился от правоохранительных связей

Что Шакро Молодой рассказал суду о своем отношении к делу бывшего главы ГСУ СК по Москве Александра Дрыманова

Вор в законе Шакро Молодой отказался давать показания в суде по делу обвиняемых в коррупции сотрудников СК, заявив, что не знаком с ними. Ранее на допросах он признал, что знал одного из взяткодателей и приходил в управление СК

Захарий Калашов (Шакро Молодой) (Фото: Сергей Бобылев/ТАСС)

Криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой) отказался давать показания на процессе по делу о коррупционных связях между высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета и представителями криминального мира, сославшись на конституционное право не свидетельствовать против себя.

Он участвовал в заседании в Мосгорсуде по видеосвязи по инициативе обвинения, которое утверждает, что подсудимые — бывший глава Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов, бывший начальник управления СК по ЦАО Алексей Крамаренко и бывший руководитель главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Михаил Максименко — получили взятку в $1 млн за освобождение из-под стражи подручного Шакро Андрея Кочуйкова (Итальянца), который был арестован после перестрелки на Рочдельской улице в декабре 2015 года.

«Меня уже спрашивали, я рассказал все, что знаю. К этому делу я вообще не имею отношения, лиц этих не знаю, ни с кем из них не пересекался», — заявил Калашов из Усть-Лабинской колонии в Краснодарском крае, где он отбывает почти 10-летний срок за вымогательство.

По решению суда гособвинитель Игорь Потапов огласил показания, которые Калашов дал в ходе следствия по этому делу.

Друзья Итальянца

На первом допросе в ФСБ Калашов заявил, что не имеет никакого отношения к преступной иерархии, не имеет прозвища в криминальном мире, не знаком ни с кем из обвиняемых и даже не знает об их существовании. На втором допросе Калашов рассказал об обстоятельствах своего знакомства с основателем сети ресторанов «Якитория» Олегом Шейхаметовым, который, по версии следствия, заплатил сотрудникам СКР одну из взяток за освобождение Итальянца.

«Шейхаметов был мне известен как близкий знакомый Кочуйкова, достаточно успешный бизнесмен, длительное время, с 1990-х, поддерживающий отношения с Кочуйковым», — рассказал следователю Калашов. По его словам, Шейхаметова он видел только один раз весной 2016 года, через несколько месяцев после ареста Итальянца.

«Однажды в гости к моей жене к нам домой приехала супруга Кочуйкова Оксана. Ее сопровождал какой-то мужчина. Женщины ушли по своим делам, а мужчина остался со мной в комнате. Он представился как Олег Шейхаметов. Я ранее слышал о нем от Кочуйкова, тот называл его своим другом. Естественно, разговор сразу зашел о Кочуйкове, его незавидном положении и трудностях, связанных с его нахождением под стражей. Со слов Оксаны мне было известно, что Шейхаметов оказывает ей необходимую помощь как друг семьи. Я поинтересовался у него, требуется ли с моей стороны какая-либо дополнительная помощь, имея в виду оплату адвоката, отправку передач и тому подобное. Шейхаметов ответил, что справляется сам. Я не стал навязываться, понимая, что Шейхаметов достаточно успешен в бизнесе и вряд ли ему нужно какое-то материальное содействие, тем более Оксана сама могла попросить денег. А моральную поддержку мы с женой и так ей оказывали», — рассказал Калашов.

По его словам, Шейхаметов не предлагал ему участвовать в сборе денег на взятку.

Встреча в коридоре

Шакро также подтвердил данные следствия, что в мае 2016 года он встречался с Кочуйковым в здании управления СК по ЦАО столицы. «Такая встреча действительно состоялась. От кого-то из моих знакомых, точно не помню от кого, я узнал, что в этот день будут проводиться следственные действия с участием Кочуйкова и его доставят из СИЗО. Так как мы с ним давно не виделись, я решил увидеться с ним хотя бы мельком в коридоре, когда его поведут в кабинет следователя, и оказать ему моральную поддержку. Я надеялся, что, увидев меня, он поймет, что его друзья, к которым я причисляю себя, его поддерживают и, несмотря ни на что, помнят о нем. Кроме того, я знал, что Андрей в последнее время нервничал, вел себя несдержанно, отказывался прислушиваться к адвокатам, конфликтовал со следствием», — показал на допросе Калашов.

«Когда я увидел его в коридоре, я предложил ему подумать над тем, как сделать его защиту более эффективной и разумной, предложил рассказать правду. Кочуйков мне заявил, что признавать вину не будет. Я же полагал, что Кочуйков, рассказав правду, получит больше шансов поскорее вернуться к нормальной жизни, к семье», — заявил Шакро Молодой.

Следователи не задали ему вопрос, как именно он оказался в коридоре управления СК по ЦАО. В этот период Калашов еще находился на свободе, он был арестован только в июле 2016 года.

Дело следователей

Аресты в СК также начались в июле 2016 года, через полгода после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве. С одной стороны в ней принимали участие Кочуйков и его приближенные, с другой — адвокат Эдуард Буданцев. В ходе перестрелки два человека были убиты, семеро получили тяжелые ранения. Под арестом в итоге оказались только Кочуйков и его люди. Расследование дела несколько раз перепоручали разным следственным группам, а в июне 2016 года Кочуйков вышел на свободу — ему не стали продлевать нахождение под стражей.

По версии ФСБ, которая вела дело о коррупции, за освобождение Итальянца офицеры СК получили разными путями две взятки на общую сумму $1,5 млн.

$500 тыс. от Шейхаметова поделили между собой полковник Максименко, его заместитель Александр Ламонов, а также офицеры Денис Богородецкий и Евгений Суржиков. Последние двое были освобождены от наказания в связи с деятельным раскаянием, а Максименко и признавший вину Ламонов уже осуждены по этому эпизоду на 13 и 5 лет колонии соответственно.

Мосгорсуд сейчас рассматривает сейчас дело о второй взятке в $1 млн, которую подсудимым передавал девелопер Дмитрий Смычковский (сейчас находится за границей). Эти деньги были собраны окружением Шакро Молодого, утверждается в обвинительном заключении. В ФСБ Калашову не задавали вопросов по поводу Смычковского, следует из протоколов его допросов, которые зачитал Потапов.

Обвиняемые не признают вины. Максименко называл целью ФСБ получение показаний на главу СКР Александра Бастрыкина. Дрыманов заявлял, что сотрудники ФСБ имели в деле «особый интерес», связанный с участием в перестрелке Буданцева, в прошлом офицера КГБ, — они попросили не заключать его под стражу, хотя именно он застрелил двух человек. Впоследствии дело в отношении Буданцева было прекращено: его действия признали самообороной.