Консолидация госотчетности займет три года

Минфин в 2023 году раскроет финансовые показатели контролируемых правительством компаний

В России будет раскрываться финансовая отчетность всего сектора госуправления, включающего госкомпании. Правда, впервые это произойдет только в 2023 году. Решение принято после настойчивых рекомендаций МВФ

Фото: Андрей Любимов / РБК

Минфин в 2023 году планирует впервые составить и опубликовать консолидированную финансовую отчетность за 2022 год по всему сектору госуправления: по госкорпорациям и госкомпаниям, унитарным предприятиям и бюджетным учреждениям. Об этом сообщили в пресс-службе министерства в ответ на запрос РБК.

На раскрытии финансовой информации российских госкомпаний настаивает Международный валютный фонд (МВФ).

Как отметили в пресс-службе Минфина, с 2020 года должен заработать государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности, который будет вести ФНС России и в котором будет представлена бухгалтерская отчетность организаций. «Когда заработает этот ресурс, будет проведен анализ данных из этой системы, появится возможность также публиковать статистику государственных финансов по сектору госуправления», — пояснили в Минфине.

Что рекомендует МВФ

МВФ еще в 2014 году указывал российским властям на необходимость усилить раскрытие финансовой информации «более чем 30 тыс. государственных корпораций», обязательства которых, по оценке организации, составляют по меньшей мере 127% ВВП России. Также МВФ настаивал на ужесточении надзора за ними.

Очевидно, под госкорпорациями фонд имеет в виду все компании с государственным участием, а также бюджетные учреждения, пояснил РБК директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров.

В докладе «Обновленная оценка прозрачности в налогово-бюджетной сфере России», опубликованном 30 октября (.pdf), МВФ констатировал, что продвижения конкретно в этом вопросе нет: в России «практически отсутствуют существенные успехи в повышении прозрачности государственных корпораций и усилении надзора за ними».

В связи с этим фонд рекомендует начать формировать сводный документ о финансовых показателях сектора госкорпораций и публиковать их финансовые отчеты, проверенные аудиторами.

Аналогичная рекомендация содержалась и в докладе МВФ о прозрачности бюджетной политики, обнародованном летом этого года (.pdf). Тогда Минфин заявил РБК, что планирует составить статистику по финансам именно госкорпораций (их в России шесть) на консолидированной основе к началу 2020 года.

Что уже сделал Минфин

Как утверждает МВФ, российское Министерство финансов обязалось к 2022 году «опубликовать статистику консолидированного сектора государственных корпораций». Для этого власти уже предприняли ряд шагов, отмечает МВФ.

В частности, Минфин издал приказ «Об утверждении программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора на 2019–2021 годы». Он предусматривает принятие двух федеральных стандартов бухгалтерского учета: «Консолидированный учет и финансовая отчетность» в сентябре 2020 года и «Сведения о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности по сегментам» — в октябре 2022 года.

В совокупности эти реформы сделают обязательной публикацию консолидированной отчетности сектора государственных корпораций и государственного сектора в целом за 2022 год, подчеркивает МВФ. По его данным, Минфин и Росстат уже внесли поправки в формы отчетности государственных корпораций для их консолидации с сектором государственного управления.

Всего Минфин предусматривает разработку 29 федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора в целях синхронизации методологии учета и формирования отчетности госфинансов с наилучшей международной практикой (.pdf).

«За последние пять лет правительством реализован переход на применение национальных федеральных стандартов государственных финансов, основанных на лучшей национальной и международной практиках раскрытия информации о государственных активах и обязательствах. Значительные успехи в расширении охвата и углублении детализации бюджетной отчетности способствовали росту качества и достоверности отчетности, что положительным образом отразилось на повышении и гарантии прозрачности в налогово-бюджетной сфере России», — подчеркнул Минфин в ответе РБК.

Сколько в России госкомпаний По данным Росимущества на 15 ноября 2019 года, в федеральной собственности находятся акции 1013 компаний, в 410 из них государство имеет долю от 50% и выше. По последним данным Росстата (на 1 июля 2019 года), к государственной собственности (федеральной и региональной) относятся 2299 акционерных обществ и 2366 унитарных предприятий. Всего же, включая различные формы государственных учреждений, в государственной собственности находится 58,8 тыс. хозяйствующих субъектов.

Какие компании будут раскрывать отчетность

Согласно приказу Минфина от 30 ноября 2016 года, подведомственное ему Федеральное казначейство должно формировать и раскрывать годовую финансовую отчетность по сектору госуправления на основании бухгалтерской отчетности:

органов госвласти, местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений;

госкорпораций «Фонд содействия реформированию ЖКХ», «Роскосмос», госкомпании «Российские автомобильные дороги»;

корпоративных юридических лиц, в которых более 50% акций принадлежат публично-правовым образованиям или государственным или муниципальным бюджетным учреждениям, а также унитарным юрлицам. В число публично-правовых образований входит Российская Федерация.

Крупные госкомпании публичны, мелкие — нет

МВФ настаивает на обязательной публикации всеми государственными компаниями финансовых отчетов, проверенных аудиторами. По данным фонда, сейчас это делают лишь порядка 8 тыс. госкомпаний России в форме акционерных обществ.

Госкорпорации и крупные госкомпании достаточно открыты в силу требований международной финансовой отчетности, поясняет руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина. «У них есть отчеты на сайтах, их проверяет Счетная палата. А вот у мелких компаний, которых очень много, нет требования обязательной публикации отчетности», — сказала она.

У разных госкорпораций и госкомпаний разные подходы к учету, поэтому, чтобы составить единую консолидированную финансовую отчетность, нужно разработать стандарты, говорит Владимир Назаров.

Сейчас получить представление о финансовой деятельности госкомпаний может «в лучшем случае Счетная палата», отмечает он. По мнению Назарова, Минфин будет публиковать консолидированную отчетность по разным статьям учета — совокупная заработная плата, совокупный долг, совокупная кредиторская задолженность и т.д.

По мнению Назарова, консолидированная отчетность госсектора важна, так как она может высветить неявные обязательства для бюджета — долги госкомпаний и госучреждений, которые могут лечь на государство.

В России очень низкий государственный долг, напоминает Суслина. Но есть долг и расширенного госсектора, включающий в том числе госкомпании, отмечает она. Введение консолидированной отчетности госсектора позволит выявлять и предавать огласке такие задолженности.