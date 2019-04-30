ФАС заявила о «сращивании монополий с государством»

Роль государства в экономике по-прежнему усиливается, но этот процесс вышел на новый уровень, констатирует ФАС: власти пытаются регулировать всю экономику страны, происходит «сращивание монополий с государством»

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Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70% «по многим экспертным оценкам», пишет Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в ежегодном докладе о состоянии конкуренции в России. Идет не только количественный процесс расширения госсектора, который был характерен для 2000-х годов, но и качественный, считает ведомство.

«Процесс усиления роли государства в экономике перешел в иное, качественное, состояние. Это происходит преимущественно через повышение роли государственных структур (в том числе не имеющих прямого отношения к хозяйственным операциям) в распределении финансовых ресурсов и контроле экономических агентов, активизацию сформированных вертикально-интегрированных структур в ряде отраслей, государственных корпораций и институтов развития, передачу в их капиталы имущества непубличных государственных компаний, процессы «псевдоприватизации», расширение сфер (зон контроля) государственного регулирования», — говорится в докладе.

В качестве примера ФАС приводит долю государства в банковском секторе, которая, по данным ЦБ, составляет 66,2% (она выросла с 59,7% в начале 2017 года из-за санации «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка); распределение значительной части госзакупок среди компаний с госучастием; рост количества АО с долей государства вдвое за пять лет; создание барьеров для развития малого и среднего бизнеса.

Что не так с государством в экономике О высокой доле государства в экономике не раз заявляла сама ФАС, об этом же писали эксперты Центра стратегических разработок, который готовил программу для президента Владимира Путина. Хотя они и оценивали этот показатель значительно ниже ФАС, аналитики отмечали, что доля государства растет: с 39,6% в 2006 году до 46% в 2018-м. Сам Путин в прошлогоднем послании Федеральному собранию заявил, что доля государства в экономике должна постепенно снижаться, однако не включил такую задачу в майский указ, подписанный после инаугурации; такого показателя нет и в разработанных правительством нацпроектах. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, до этого возглавлявший ЦСР, говорил, что приватизация ушла из повестки властей. Запланированные доходы бюджета от продажи госимущества стали минимальными с 2000 года, указал он.

«Сращивание монополий с государством и прямое огосударствление производства являются неотъемлемыми свойствами экономики, — отмечает ведомство. — По мере усиления общественного характера производительных сил государство берет на себя все больший объем организационно-хозяйственных функций, вмешивается в процесс воспроизводства на макроэкономическом уровне, пытаясь в краткосрочной и долгосрочной перспективах регулировать всю хозяйственную систему страны в целом». Только вклад «Роснефти» и «Газпрома» в ВВП составляет 12–14%, отмечается в документе.