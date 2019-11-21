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Газета
KPI на триллион
Газета № 186 (3141) (2111) Экономика,
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KPI на триллион
Минэкономразвития определило желаемые объемы новой системы добровольных пенсионных накоплений
Приток средств в новую систему добровольных пенсионных накоплений должен составить почти 1 трлн руб. в 2021 году, следует из проекта KPI, предложенного Минэкономразвития. Это сверхоптимистичная оценка, полагают эксперты
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Россияне должны принести в новую систему добровольных накоплений на пенсию («гарантированный пенсионный план», ГПП) почти 1 трлн руб. в первый год ее запуска. Такой целевой показатель предложило Минэкономразвития в проекте плана работы правительственной комиссии по экономическому развитию (есть в распоряжении РБК). Заседание комиссии, на котором будут рассмотрены предложенные KPI, должно состояться в декабре.

Закон о гарантированном пенсионном плане, как ожидается, будет принят к 1 июля 2020 года, следует из документа. Новая система будет запущена с 2021 года, говорилось в законопроекте Минфина.

Согласно проекту KPI, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн руб. в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн руб. в 2024 году.

Объем сборов в систему ГПП в первый год, прогнозируемый Минэкономразвития, примерно совпадает с оценкой РБК: если наложить данные июньского опроса Левада-центра о готовности россиян делать дополнительные пенсионные взносы на данные Росстата о распределении населения по величине среднедушевых доходов за 2018 год, то предельный годовой объем пенсионных взносов в ГПП составит около 1 трлн руб. в 2021 году, подсчитывал РБК.

2% с зарплат

Из прогноза министерства следует, что ежегодно приток новых денег в негосударственные пенсионные фонды на ГПП будет составлять 0,6–0,8 трлн руб. в 2022–2024 годах. При этом взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) в 2022 году планируются в размере 6,1 трлн руб., следует из бюджета ПФР: на каждые 10 руб., собранные на ОПС, будет приходиться 1 руб., привлеченный добровольно.

Зарплатный фонд работников, по базовому прогнозу Минэкономразвития, вырастет с 29,5 трлн руб. в 2022 году до 34,1 трлн руб. в 2024 году. То есть ведомство планирует, что россияне в среднем будут отчислять с зарплат 2–2,3% добровольно на пенсионные накопления.

Российской экономике для развития необходимы внутренние источники длинных денег, говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Долгосрочные формы организованных сбережений граждан — это принципиальный ресурс для инвестиционного роста, отмечала она еще в 2015 году. Именно запуск новой системы пенсионных накоплений после шести лет их заморозки, по замыслу властей, наряду с улучшением инвестклимата, снижением регуляторных ограничений для бизнеса должен увеличить уровень инвестиций в основной капитал до 25% ВВП к 2024 году.

Фантастические оценки

Оценка привлеченных средств в объеме почти 1 трлн руб. в 2021 году выглядит завышенной и подразумевает значительный переток средств из ОПС в новую пенсионную систему в первый год ее запуска, считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

Россияне смогут перевести все имеющиеся у них замороженные накопления в системе обязательного пенсионного страхования в ГПП. Разработчики проекта предполагают, что большинство граждан захотят воспользоваться этим правом.

Прогноз дальнейших поступлений в систему излишне оптимистичен, полагает Табах. «Число участников системы негосударственного пенсионного обеспечения сейчас составляет порядка 4 млн человек, регулярно делающих взносы», — сказал он, отметив, что именно столько россиян являются потенциальными участниками системы ГПП.

«Это фантастические деньги, большинство людей как не участвовали в таких программах (добровольных пенсионных накоплений. — РБК), так и не будут участвовать», — уверен профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Люди начинают задумываться о том, чтобы начать формировать накопления на пенсию, при доходе 45 тыс. руб., утверждает он. Когда модальная (то есть самая распространенная) зарплата достигнет этого уровня, тогда можно предположить, что новая пенсионная система будет пользоваться спросом. Согласно данным Росстата, в 2019 году модальное значение зарплаты составляет 23,5 тыс. руб.

У подавляющего большинства российских работников доходы таковы, что они не в состоянии 20–30 лет подряд отчислять на будущую пенсию что-то значимое, тем более в условиях затяжного падения доходов населения, считает заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

Проведенный летом социологический опрос показал, что 63% россиян не хотели бы делать дополнительных отчислений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) помимо существующих обязательных взносов работодателя. Только 29% опрошенных выразили готовность дополнительно отчислять деньги от своего дохода. Минфин оценивает максимальный охват новой накопительной системы в 72,5 млн человек — наемных работников и самозанятых.

Доверие к властям «суперкритично»

Основная цель новой накопительной пенсионной системы — предоставить россиянам возможность за счет личных взносов с зарплат в НПФ копить на будущую пенсию. Размер отчислений может быть абсолютно любым, участник ГПП сможет устанавливать его самостоятельно. Порядок участия в системе ГПП предполагается абсолютно добровольным, и это является ключевым отличием от первоначального замысла Минфина и ЦБ — автоматически подписывать работающих россиян на отчисления с зарплат на пенсию. Такой подход в итоге поддержан не был, говорил журналистам первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Источники РБК сообщали, что на фоне негативной реакции населения на пенсионную реформу президент Владимир Путин выступил против автоматического подключения россиян к накопительной пенсионной системе.

Пенсионные взносы граждан в ГПП будут освобождены от НДФЛ только в пределах 6%, а для работодателей предусмотрены стимулирующие льготы за софинансирование взносов работников на будущую пенсию в виде повышающего коэффициента по налогу на прибыль. Минфин и ЦБ обещают гарантировать сохранность накопленных в системе ГПП средств. Если доходность размещения пенсионных резервов оказалась отрицательной, НПФ будет обязан восполнить сумму убытка за счет собственных средств. В случае смерти участника ГПП его накопленные невыплаченные средства могут быть унаследованы родственниками. На пенсионные средства участников ГПП будет распространена система гарантирования прав застрахованных лиц в ОПС: если в результате несостоятельности у НПФ отзывается лицензия, гарантия Агентства по страхованию вкладов будет покрывать всю сумму поступивших от гражданина взносов за время участия в системе ГПП.

«Для развития добровольных пенсионных накоплений наличие у людей высокого уровня доверия к предложенному механизму просто суперкритично», — указывал Горлин. Неготовность россиян копить на пенсию подтверждают два уже состоявшихся эксперимента властей — программа софинансирования пенсионных накоплений, действующая с 2009 года, и негосударственное пенсионное обеспечение, участниками которого сейчас являются, по его оценкам, около 6,5 млн человек — в основном это работники крупнейших российских компаний, сказал он.

Авторы: Юлия Старостина, Иван Ткачёв.
Теги: Минэкономразвития РФ , Минфин , ЦБ , накопительная пенсия
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