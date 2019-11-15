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«Интурист» меняет англичан на турок
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«Интурист» меняет англичан на турок
Газета № 182 (3137) (1511) Бизнес,
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«Интурист» меняет англичан на турок
Владелец Anex Tourism объявил о покупке старейшего российского туроператора
«Интурист», российская «дочка» разорившегося британского турхолдинга Thomas Cook, достанется Anex Tourism. Эта турецкая группа связана с конкурентом «Интуриста» — российским туроператором Anex Tour
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Основатель турецкой Anex Tourism Нешет Кочкар заявил местному изданию TurizmGuncel о покупке российского туроператора «Интурист». Подробности сделки он не раскрыл, пообещав сделать более подробное заявление позже.

Представитель Anex Tourism предложил РБК дождаться официального сообщения от самого «Интуриста». Представитель российской компании не подтвердил и не опроверг факт сделки, сказав, что комментарии будут предоставлены позже.

«Интурист» — российская «дочка» британской Thomas Cook Group, объявившей о своей ликвидации из-за финансовых проблем в конце сентября.

Реализация активов Thomas Cook продолжается, процесс близок к завершению, ответил РБК представитель британского финансового регулятора, осуществляющего контроль за ликвидацией холдинга. Уже проданы бизнес в Скандинавии, сам бренд Thomas Cook и связанные с ними бренды гостиниц.

Предмет сделки

Британская группа стала совладельцем «Интуриста» в 2011 году, создав СП с АФК «Система». Корпорация Владимира Евтушенкова внесла в совместную компанию свой туроператорский и турагентский бизнес и получила в ней 49,9%, Thomas Cook — 50,1%, заплатив за право работать на российском рынке $45 млн. Но поскольку бизнес «Интуриста» после закрытия сделки оказался убыточным, британцы в 2013 году без каких-либо доплат увеличили свою долю до 75%, а в конце 2018-го стали единственным владельцем «Интуриста».

В 2018 году местная операционная «дочка» Thomas Cook уведомила Ростуризм о 322,6 тыс. отправленных за границу клиентах и о проданных им турах на 10,2 млрд руб. Турецкая отраслевая пресса приводит, однако, следующие данные: только в одной турецкой Анталье принимающая компания «Интуриста» обслужила в 2018 году 488 тыс. человек.

Показатели «Интуриста» в отчетности Thomas Cook последний раз раскрывались за 2015 финансовый год: тогда при выручке £144 млн российский бизнес впервые показал прибыль — £1 млн. В последующие годы выручка «Интуриста» росла и он по-прежнему приносил прибыль, следует из отчетности. Основным направлением для «Интуриста», по информации Thomas Cook, в последние годы была Турция.

Инициатор сделки

Нешет Кочкар известен как основатель турецкой группы Anex Tourism, связанной с российским туроператором Anex Tour. Правда, с 2016 года официально эта связь не прослеживается. Учредителем ООО «Анекс Туризм», которое отправляет за границу клиентов Anex Tour, в ЕГРЮЛ значится Асек Ешпулатов.

Это последствие российско-турецкого конфликта, случившегося после того, как в ноябре 2015 года турецкие военные сбили на сирийской границе российский истребитель Су-24. В последних числах декабря 2015-го Ростуризм исключил из реестра туроператоров компании, связанные с турецким бизнесом, в том числе и структуры Anex Tour. Как отмечали в Ростуризме, это было сделано в соответствии с указом президента Владимира Путина «о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики». Сейчас основанные турецкими бизнесменами российские туроператоры предпочитают не афишировать связи с материнскими компаниями.

Нынешняя операционная компания Anex Tour отчиталась Ростуризму всего о 63 тыс. отправленных в 2018 году за границу клиентах. Им были проданы туры на 2,5 млрд руб. Принимающая компания Anex Tourism в Анталье, по информации турецкой прессы, в 2018 году приняла более 1 млн туристов — это не только россияне, но и граждане ближнего зарубежья и Германии, где также работает Anex Tour.

Стратегическим партнером Anex Tour выступает авиакомпания Azur Air, парк которой сейчас насчитывает 29 Boeing разных модификаций и которая является крупнейшим в России чартерным перевозчиком (свыше 6 млн пассажиров за девять месяцев 2019 года). Владельцами ООО «Азур Эйр» через ООО «Ван2Флай» являются Анна Фукалова (55%) и ранее работавшая в Anex Tour Наталья Кочкар (45%). Ранее среди владельцев авиакомпании фигурировал Рустем Кочкар.

Предпосылки для сделки

Нешет Кочкар в июле этого года стал акционером Thomas Cook — за несколько дней он скупил на рынке 8,1% британского холдинга, потратив на это, по подсчетам РБК, около £6 млн.

Кочкар собрал свой пакет после того, как акции Thomas Cook подешевели на Лондонской фондовой бирже за день в 2,4 раза — с 13,3 пенса за ценную бумагу до 5,38 пенса (капитализация всей группы снизилась до £82 млн). Тогда менеджмент Thomas Cook предложил план докапитализации группы, который позволил бы ей справиться с финансовыми проблемами: крупнейший акционер британской группы — китайская Fosun (около 13% на конец 2018 финансового года) и держатели облигаций планировали инвестировать в капитал Thomas Cook £700 млн. В результате доля Fosun должна была возрасти, в капитал Thomas Cook должны были войти и кредиторы, а доли всех других акционеров размыться.

Скупая акции, Кочкар рисковал — его пакет должен был неминуемо дешеветь. Но в интервью Bloomberg основатель Anex Tourism заявлял, что у него есть собственный план по финансовому оздоровлению Thomas Cook.

План докапитализации провалился: менеджмент Thomas Cook не смог договориться с кредиторами, которые в последний момент потребовали гарантий от правительства Великобритании. В итоге группа была вынуждена запустить процесс ликвидации. В тот день Кочкар через своего представителя сообщил РБК о том, что уже связался с администрацией Thomas Cook и поделился с ней планами по покупке отдельных активов холдинга. «Вакуум, созданный неожиданным коллапсом Thomas Cook Group, дает возможность сделать Anex глобальным игроком», — отметил Кочкар.

Сумма сделки

Кочкар вместе с Романом Баталовым, зятем бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, готов купить «Интурист» за $10 млн, сообщал ранее Forbes. Кочкар опровергал партнерство с российским бизнесменом, сообщала турецкая пресса.

Кочкар проявил интерес и к отдельным активам Tomas Cook в Германии, писало на прошлой неделе немецкое отраслевое издание FVW. «Интурист» может быть продан вместе с частью немецкого бизнеса, но в любом случае за прибыльный российский актив придется заплатить, предположил собеседник РБК.

Авторы: Елена Сухорукова, Сергей Соболев.
Теги: Anex Tour , Thomas Cook , «Интурист»
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