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Среднее подвинуло высшее
Газета № 180 (3135) (1311) Общество,
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Среднее подвинуло высшее
Эксперты зафиксировали увеличение востребованности колледжей и техникумов
Эксперты РАНХиГС отметили изменение отношения к среднему специальному образованию у молодых людей в возрасте до 30 лет. По оценке Минпросвещения, рост числа учащихся в колледжах и техникумах за 6 лет составил 10%, до 3 млн человек
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Как ЕГЭ повлиял на выбор между вузом и колледжем

В 2019 году возросла популярность среднего профессионального образования у молодых людей. Об этом говорят итоги мониторинга Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС «Трудоустройство молодежи. Выбор в пользу СПО» (есть у РБК).

Более 38% респондентов в возрасте 23–29 лет имеют только среднее профессиональное образование, тогда как в группе 31–36 лет таких 28%.

Как проводился мониторинг

Мониторинг проводился в трех регионах России: Ивановской и Свердловской областях, а также в Москве. Анкетирование проходили работающие жители с высшим или средним профессиональным образованием. Для опроса было выделено три поколения:

  • «цифровое» поколение — 23–29 лет;
  • миллениалы — 31–36 лет;
  • «реформенное» поколение — 41–46 лет.

Совокупный объем выборки составил 1678 респондентов.

Во всех возрастных группах большинство респондентов получили высшее образование — 47,3% «цифрового» поколения, 61% миллениалов и 52,6% «реформенного» поколения.

Высока доля тех, кто готовится к поступлению в колледж и вуз самостоятельно, — 64 и 75% соответственно. Доля тех, кто посещал подготовительные курсы при поступлении в вуз, выше, чем у поступающих в колледжи, — 50% против 20%.

Кроме самостоятельной активной подготовки к поступлению или специализированных курсов поступающие в вуз или колледж использовали полезные знакомства родителей. Больше всего таких оказалось в возрастной группе 31–36 лет — 13% выпускников колледжей и 16,6% выпускников вузов признались в использовании связей родителей при поступлении.

Среднее профессиональное образование приобрело популярность вместе с введением ЕГЭ, отметил в разговоре с РБК научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин. «Мы действительно последние годы наблюдаем феномен, при котором доля детей, выбирающих среднее специальное образование после 9-го класса, превышает долю приходящих в колледжи или техникумы после 11-го класса. С введением ЕГЭ многие школы стали «отправлять в колледж» детей после 9-го класса, не желая, чтобы они проходили через механизм единого государственного экзамена. Кроме того, получив среднее специальное образование, можно поступить в вуз на ускоренную программу без ЕГЭ. Во многом этим объясняется его возросшая популярность», — сказал он, добавив, что тем не менее государством были приложены большие усилия по популяризации профессионального образования. «Чемпионат WorldSkills в этом сыграл немалую роль», — отметил Фрумин.

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Почему школьники выбирают колледжи и техникумы

Авторы доклада отметили, что основные причины выбора среднего профессионального образования почти не меняются от поколения к поколению. Наиболее популярной причиной у всех трех поколений стало недостаточное количество денег для поступления в вуз — 26,6% у «цифрового» поколения, 22,9% у миллениалов и 17,9% у «реформенного» поколения. Вторая по популярности причина — возможность раньше начать работать. Чаще других ее указывали самые молодые респонденты в возрасте 23–29 лет — 23,1%.

Намного острее вопрос нехватки средств для оплаты высшего образования стоит для жителей региональных столиц, средних и малых городов — треть опрошенных заявили о такой проблеме, в Москве их доля составила 11,9%.

Какие специальности наиболее популярны

При получении среднего профессионального образования поколение 41–46 лет отдавало предпочтение сфере услуг и торговли (14,6%), строительства и ремонта (13,2%) и инженерным дисциплинам (12,5%). Поколение 23–29 лет выбрало в первую очередь специальности из сфер услуг и торговли (13,8%), медицины (13,8%) и экономики и финансов (13,1%).

15% опрошенных, имеющих среднее профессиональное образование, вне зависимости от поколения получают или уже получили после него высшее. Причины этого в желании занять более высокую должность (от 38,8 до 45,5% в зависимости от возрастной группы), сделать успешную карьеру (от 40,1 до 44,2%) и обеспечить высокую зарплату (от 33,3 до 34,6%).

Что говорит Минпросвещения

В Минпросвещения РБК подтвердили рост количества учащихся в системе среднего профессионального образования. «Последний год показал повышение контингента учащихся в системе профобразования, цифра превысила 3 млн человек. Рост по сравнению с 2013 годом — более 10%», — рассказали в пресс-службе министерства.

В рамках нацпроекта «Образование» есть федеральный проект «Молодые профессионалы» с бюджетом 156,2 млрд руб., отметили в ведомстве. Проект должен повысить конкурентоспособность профессионального образования. В 2020 году планируется создать не менее 700 мастерских. По данным Минпросвещения, на материальное обновление колледжей и техникумов в 2018 году было выделено 1,5 млрд руб., в 2019 году финансирование составило 3 млрд руб.

Автор: Егор Губернаторов.
Теги: образование , вуз , высшее образование , ПТУ
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