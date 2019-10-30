Эксперты назвали вузы с самыми качественными абитуриентами

В России увеличилось число вузов, для поступления в которые необходим высокий балл ЕГЭ. Абитуриенты предпочитают платное обучение в ведущих вузах бесплатному в средних и все реже хотят становится юристами и экономистами

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

В России в 2019 году выросло количество вузов с высоким (средний балл ЕГЭ — 70+) и очень высоким (80+) качеством приема: больше чем на половину бюджетных мест зачислены абитуриенты со средним баллом ЕГЭ выше 70. Это произошло впервые в истории российского высшего образования, говорится в докладе «Качество приема в российские вузы: 2019», подготовленном Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ; есть у РБК).

Количество вузов с высоким и очень высоким качеством приема на бюджет в 2019 году составило 173, что на 15 больше, чем годом ранее. При этом число принявших абитуриентов со средним баллом ЕГЭ ниже 70 сократилось с 193 до 183. В пяти университетах средний балл ЕГЭ для платного приема превысил 80.

Как проводился мониторинг НИУ ВШЭ и «Яндекс» при поддержке Минобрнауки и Рособрнадзора ежегодно проводят исследования итогов летней приемной кампании в российские вузы. Качество приема оценивается исходя из среднего балла абитуриентов, зачисленных на первый курс бакалавриата по итогам ЕГЭ. Мониторинг проводится с 2010 года.

Лидеры по качеству приема

В топ государственных вузов по бюджетному приему со средним баллом ЕГЭ выше 80 вошло 25 учебных учреждений, в том числе 15 московских, шесть петербургских, два из Нижегородской области и по одному из Новосибирской области и Пермского края.