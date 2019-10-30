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Эксперты назвали вузы с самыми качественными абитуриентами
В России увеличилось число вузов, для поступления в которые необходим высокий балл ЕГЭ. Абитуриенты предпочитают платное обучение в ведущих вузах бесплатному в средних и все реже хотят становится юристами и экономистами
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

В России в 2019 году выросло количество вузов с высоким (средний балл ЕГЭ — 70+) и очень высоким (80+) качеством приема: больше чем на половину бюджетных мест зачислены абитуриенты со средним баллом ЕГЭ выше 70. Это произошло впервые в истории российского высшего образования, говорится в докладе «Качество приема в российские вузы: 2019», подготовленном Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ; есть у РБК).

Количество вузов с высоким и очень высоким качеством приема на бюджет в 2019 году составило 173, что на 15 больше, чем годом ранее. При этом число принявших абитуриентов со средним баллом ЕГЭ ниже 70 сократилось с 193 до 183. В пяти университетах средний балл ЕГЭ для платного приема превысил 80.

Как проводился мониторинг

НИУ ВШЭ и «Яндекс» при поддержке Минобрнауки и Рособрнадзора ежегодно проводят исследования итогов летней приемной кампании в российские вузы. Качество приема оценивается исходя из среднего балла абитуриентов, зачисленных на первый курс бакалавриата по итогам ЕГЭ. Мониторинг проводится с 2010 года.

Лидеры по качеству приема

В топ государственных вузов по бюджетному приему со средним баллом ЕГЭ выше 80 вошло 25 учебных учреждений, в том числе 15 московских, шесть петербургских, два из Нижегородской области и по одному из Новосибирской области и Пермского края.

Десять вузов из топ-25 имеют средний балл бюджетного приема выше 90 — в 2018 году таких было семь. Авторы доклада отметили «упорное движение вверх» технических вузов — МИФИ, ИТМО и МИСиСа и допускают, что это связано с участием этих заведений в программе «5–100».

В проекте «5–100» участвует 21 российский вуз, основная его цель — вхождение пяти российских вузов в первые сотни мировых рейтингов.

По мнению директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяны Клячко, участие вуза в программе «5–100» скорее поддерживает сложившуюся репутацию, чем оказывает сильное влияние на абитуриентов при выборе.

Список 25 ведущих вузов по платному приему близок с топом лидеров по бюджетному набору.

Отдельно в рейтинге выделен Университет Иннополис из Татарстана. Средний балл ЕГЭ у зачисленных туда в 2019 году абитуриентов составлял 92,7 — вуз не имеет бюджетных мест, финансируемых из федеральных средств, но 110 мест финансируются правительством Татарстана.

В целом в докладе отмечается увеличение числа абитуриентов, которые отдают предпочтение платным местам в ведущих вузах, имея при этом возможность учиться на бюджете в заведениях среднего сегмента. Авторы доклада связывают это с тем, что сегодняшним абитуриентам становится заметна разница зарплат у выпускников двух сегментов.

Нужные и ненужные специальности

В мониторинге вузов эксперты ВШЭ выделяют пять направлений по востребованности и качеству абитуриентов:

  • Много бюджетных и платных мест, на все высокий спрос с хорошим качеством. В качестве примера приводится направление «Здравоохранение», по которому в 2019 году было зачислено на бюджет 26,9 тыс. человек со средним баллом 75,5, на платные места — 22,2 тыс. человек со средним баллом 62,9.
  • Мало бюджетных мест и мало платных мест, качество приема среднее или низкое. В эту группу входят направления, ориентированные на традиционные предприятия: «Вооружение», «Металлургия» и др. Последнее по качеству набора не изменилось по сравнению с 2018-м — средний балл поступающих на бюджет составил 56,9.
  • Очень много бюджетных мест и почти нет платного приема, низкое качество приема как на бюджет, так и на платное отделение. Направления «Сельское и рыбное хозяйство», «Транспортные средства». Для группы характерны разрыв в 10 баллов между бюджетным и платным приемом и слабая подготовка «платников».
  • Мало бюджетных мест и много платных мест с высоким качеством приема. В группу входят гуманитарные направления, такие как «Востоковедение», «Реклама и связи с общественностью» и др. Рынок деформирован в сторону искусственного ограничения бюджетных мест по сравнению с реальным спросом.
  • Массовые направления, платный набор превышает бюджетный, большой разрыв качества между бюджетным и платным приемом. На направления «Экономика», «Менеджмент», «Юриспруденция» платный прием больше бюджетного в 3–4 раза. Разрыв качества набора значительный, до 20 баллов.

По мнению авторов доклада, напрашиваются меры оптимизации количества мест в вузе, на которое принимают абитуриентов. «Очевидно, нельзя игнорировать качество абитуриентов, приходящих на разные специальности. Сегодня оно никак не учитывается при распределении бюджетных мест», — говорится в докладе.

Еще одним трендом приема в вузы в 2019 году остается «размазывание» бюджетных мест. Авторы доклада считают, что такие места часто выделяются вузам, не имеющим качественных коллективов. В то время как ведущие вузы имеют ограниченные объемы бюджетных мест при высоком качестве подготовки абитуриентов.

«Сейчас на группу в 25 студентов вузу оплачивается два штатных преподавателя, если набирается еще 25 на платные места, то должны быть наняты еще два преподавателя, а курсов, которые надо читать, порядка восьми. То есть на большее количество поступивших трудно набрать качественных преподавателей, начинают набирать заместителей. Складывается ситуация, что выдавать бюджетные места в маленькие вузы бессмысленно», — объясняет академик Российской академии образования Виктор Болотов.

Авторы доклада ВШЭ, заявляют, что традиционные лидеры платного приема — юриспруденция, менеджмент, экономика постепенно теряют позиции. «Все более заметный вес в платном наборе приобретают направления, ассоциируемые с современными перспективными профессиями — цифровыми технологиями, креативной индустрией», — заключают они.

Автор: Егор Губернаторов
Теги: вуз, НИУ ВШЭ, МГУ, МГИМО, ЕГЭ, студенты
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