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Назарбаев напомнил о себе Москве и Киеву
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Газета
Назарбаев напомнил о себе Москве и Киеву
Газета № 180 (3135) (1311) Политика,
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Назарбаев напомнил о себе Москве и Киеву
Первый президент Казахстана предложил посредничество в организации российско-украинского саммита
Нурсултан Назарбаев готов стать посредником в организации двусторонней встречи президентов России и Украины. РБК разбирался, зачем это казахстанскому политику и насколько Москва и Киев заинтересованы в его предложении
Нурсултан Назарбаев (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 12 ноября на заседании политического форума «Астана клуб» в столице Казахстана рассказал о своем предложении организовать встречу российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. «Я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему <...> Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины», — сказал 79-летний Назарбаев, которого весной этого года сменил на посту президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев. — Я уже получил согласие Зеленского на встречу тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан».

Зеленский встречался с Назарбаевым во время визита на коронацию японского императора в Токио 22 октября. На уточняющий вопрос, обсуждалась ли на этой встрече возможность встречи с российским президентом, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель РБК не ответила. С российским президентом лидер Казахстана общался 11 ноября. Однако Кремль в сообщении о звонке не упоминал об обсуждении возможности российско-украинского саммита.

Назарбаев как посредник в переговорах

От Назарбаева регулярно исходят миротворческие инициативы, нацеленные на поддержку внешнеполитической позиции России, утверждает директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда.

В активе первого президента Казахстана — успешное посредничество в урегулировании кризиса 2015 года в отношениях России и Турции, причиной которого стал сбитый турецкими военными российский Су-24, выполнявший задание в Сирии. Россия тогда ввела санкции против Анкары. Кризис удалось разрешить летом 2016 года. Как выяснила турецкая газета Hurriyett, во время Петербургского международного экономического форума Назарбаев убедил Путина принять письмо с извинениями от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Астана также стала переговорной площадкой для России, Турции, Ирана, властей и оппозиции Сирии.

Назарбаев также пытается способствовать урегулированию украинского кризиса, но пока безуспешно. Первый президент Казахстана не раз призывал Россию и Украину к переговорам. В конце 2014 года он предложил провести в Астане встречу в «нормандском формате», однако прошла она лишь в феврале 2015 года в Минске, где лидерам четырех стран и самопровозглашенных донецких республик удалось согласовать минские соглашения, ставшие основой украинского урегулирования. В очередной раз Назарбаев стал ньюсмейкером в украинской теме в начале осени. Он рассказал о предложении президента США Дональда Трампа перенести площадку переговоров из Минска, так как там они застопорились. Назарбаев вновь предложил Астану, к этому времени переименованную в Нур-Султан. Однако переговоры продолжают идти в Минске.

Проводить их там, вероятно, решили, исходя из тесных экономических связей Белоруссии и Украины, а также приняв во внимание слова Александра Лукашенко о том, что отношения славянских стран должны урегулироваться на территории славянской страны, считает Рекеда.

Насколько Москва и Киев готовы к двустороннему саммиту

В Кремле сдержанно отреагировали на идею Назарбаева. На вопрос журналистов, согласен ли Путин встретиться с украинским президентом в предложенном Назарбаевым формате, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил, что Москва «традиционно признательна Назарбаеву и высоко ценит усилия наших казахстанских партнеров, усилия Нур-Султана в плане налаживания российско-украинских отношений». Путин, по словам его пресс-секретаря, от встречи тоже не отказывается, но «считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена».

Собеседник РБК в офисе украинского президента назвал заявление Назарбаева странным и сказал, что не слышал о таком предложении. Юлия Мендель перенаправила вопросы РБК в пресс-службу Назарбаева. Связаться с пресс-секретарем первого президента Казахстана РБК не удалось.

Депутат украинского парламента от партии «Слуга народа» и представитель правительства в Раде Ирина Верещук заявила агентству УНИАН, что для проведения подобных переговоров нужно понимать их цель. «Если цель — только сменить место, страну, где встретиться, то, конечно, это не нужно», — пояснила она. Верещук подчеркнула, что Назарбаев много раз хотел «заангажироваться» в переговорный процесс по Донбассу, «чувствуя свой авторитет» и «знакомство с Путиным и с бывшими руководителями Украины, в том числе с Петром Порошенко, а теперь уже и с Владимиром Зеленским».

Согласие на предложенную Назарбаевым встречу со стороны Зеленского маловероятно: во-первых, из-за категорического несогласия Киева на двусторонний формат встречи с представителями «страны-агрессора», а во-вторых, из-за несопоставимости внешнеполитического опыта двух президентов, сказал РБК украинский политолог Вадим Карасев. Именно поэтому Украина акцентирует внимание на необходимости встречи в коллективном формате, например «нормандском», где западные партнеры Украины гарантировали бы какой-то баланс и выступали бы на стороне Киева, объясняет эксперт.

Зеленский говорил РБК, что уже предпринимал и в дальнейшем готов совершать действия в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией. «Я позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, у нас произошел обмен. Все звонки совершал я. С меня корона не упадет, у меня ее, слава богу, и нет, потому что я действительно хочу закончить войну», — заявил президент Украины 10 октября на пресс-конференции в Киеве. Чтобы закончить ее, как считает Зеленский, обе стороны должны хотеть встретиться в том или ином формате и начать диалог.

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Когда может встретиться «нормандская четверка»

«Если Зеленский действительно дал согласие на такую встречу, это можно объяснить лишь одним: он хочет соскочить с «нормандского формата» и как-то договориться с руководством России в каком-то новом ключе, более выгодном для Киева», — считает Карасев. Однако Москве, по его оценке, выгоднее провести встречу в «нормандском формате» и добиться выполнения всех ее требований — реализации «формулы Штайнмайера» и закрепления закона об особом статусе юго-востока.

Сейчас главное в повестке российско-украинских отношений — это встреча в нормандском формате, которая, как предполагается, может состояться до конца года, напоминает заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. Все стороны признают, что площадкой для урегулирования проблем в исполнении минских соглашений является «нормандская четверка», поэтому встречи в других форматах являются преждевременными и сейчас не приведут к развязыванию главных узлов, указывает он.

В очередной раз саммит в «нормандском формате» с участием лидеров России, Украины, Германии и Франции Путин обсудил в понедельник с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В тот же день помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что в выполнении минских соглашений и подготовке к саммиту есть прогресс — помимо согласования всеми сторонами «формулы Штайнмайера» по проведению местных выборов в Донбассе есть прогресс в разведении сил и средств в трех контрольных точках Донбасса — станице Луганской, Золотом и Петровском, также почти согласован итоговый документ встречи, хотя ее дата пока не назначена.

Авторы: Елизавета Антонова, Полина Химшиашвили.
Теги: Нурсултан Назарбаев , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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