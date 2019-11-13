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Российские бумаги рекордно прибавили в доходности
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Газета
Российские бумаги рекордно прибавили в доходности
Газета № 180 (3135) (1311) Финансы,
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Российские бумаги рекордно прибавили в доходности
Три вопроса о причинах интереса инвесторов к отечественному рынку акций
Российский рынок акций в 2019 году обеспечил самый большой доход среди всех мировых рынков. Интерес международных инвесторов к России вырос из-за глобального снижения ставок и обязанности госкомпаний увеличить выплаты дивидендов
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский рынок акций с начала года обеспечил инвесторам самый большой доход по сравнению с остальными подобными рынками мира, сообщил РБК стратег Сбербанка по рынку ценных бумаг Коул Эйксон. Индекс российского рынка MSCI Russia полной доходности, включая дивидендную, с начала года вырос на 44% — почти в четыре раза больше индекса рынков развивающихся стран MSCI EM, прибавившего 12% с начала года (отражает изменение цен на акции компаний большой и средней капитализации в 24 странах, включая Россию), и вдвое больше развитых рынков (+22%), привел расчеты эксперт.

По сравнению с прошлым годом долларовая доходность российского рынка увеличилась более чем в 80 раз, следует из данных руководителя направления «персональный брокер» Альфа-банка Сергея Караханяна: в 2018 году MSCI Russia с учетом дивидендов вырос на 0,51% и не был лидером роста (для сравнения, рынок акций Индии прибавил 1,39%). Правда, в целом рынки в прошлом году существенно проседали на фоне ужесточения денежно-кредитной политики и роста торговых трений США и Китая: индекс акций развивающихся стран MSCI EM упал более чем на 14%, мировой рынок — на 8%, американский индекс широкого рынка S&P 500 потерял более 4%.

Дивидендная доходность российских компаний (отношение выплачиваемых дивидендов к стоимости бумаг) остается самой высокой в мире, указывает Эйксон: в совокупности она составляет 6,7%, что близко к историческому максимуму и более чем на 2 п.п. выше доходности рынка акций Турции, второй после России по этому показателю.

Индекс Московской биржи (основной индекс российского фондового рынка, рассчитывается в рублях) 7 ноября впервые в истории закрылся выше 3000 пунктов (3008,54 пункта), хотя последующие торговые дни завершал ниже этой отметки (в понедельник, 11 ноября, на уровне 2961,46 пункта). Индекс РТС (второй основной индекс, в долларах США) торгуется на максимумах с октября 2013 года, в понедельник закрылся на отметке 1460,84 пункта.

Почему растет фондовый рынок

Рост российского рынка акций обеспечили в том числе международные инвестиционные фонды, приобретающие индексные фонды (ETF) на Россию, отмечает старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин. Основной рост пришелся как раз на входящие в индексы российские голубые фишки: «Газпром», Сбербанк, «Норильский никель», ЛУКОЙЛ и МТС. Интерес международных инвесторов к рисковым рынкам, включая Россию, вырос на фоне возросших ожиданий глобального снижения ставок, пояснил он, а поскольку российский рынок не очень ликвидный, даже небольшого притока, на несколько сотен миллионов долларов, достаточно, чтобы спровоцировать рост.

Рост российского рынка акций в 2019 году впечатляет, отмечает Сергей Караханян: объем новых санкций в отличие от нескольких предыдущих лет был минимальным, а крупнейшие российские компании «стали делиться прибылью с акционерами очень щедро, что подталкивает котировки к новым вершинам». В этом году максимумы также обновляют индексы рынков акций всех стран БРИК, кроме Китая, во многом рост по российскому рынку можно назвать догоняющим после санкционного давления последних пяти лет, констатировал эксперт.

Решение таких компаний, как «Газпром», ЛУКОЙЛ и Сбербанк, направить большую часть прибыли на выплату дивидендов подстегнуло интерес международных инвесторов, которые стали искать высокие доходности на фоне снижения ставки ФРС США, утверждает Караханян. Дивидендная доходность российского рынка с 2014 года стабильно растет и превышает средние мировые показатели, находясь на уровне более 7%, против, например, дивидендной доходности в размере 2% по S&P 500 и 3–4% по развивающимся рынкам.

Роль «Сургутнефтегаза»

В последние недели многие инвесторы обсуждали неожиданный рост акций «Сургутнефтегаза». Вклад этих акций, которые растут с октября, в рост индекса Московской биржи с середины октября составил порядка 1,3 п.п., оценил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Но хотя стоимость акций компании существенно выросла, их вес в индексе достаточно мал. Результат «Сургутнефтегаза», по словам эксперта, сравним с вкладом роста обыкновенных акций Сбербанка. Более существенный вклад в динамику индекса внесли акции «Газпрома» (2,8 п.п.) и ЛУКОЙЛа (1,9 п.п.).

Рост акций «Сургутнефтегаза» внес определенный вклад, но не был определяющим, говорит старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов: «Более существенное влияние оказали внешние факторы».

Что может помешать росту

  • Уже в ближайший месяц российский рынок может столкнуться с концентрированным оттоком денег глобальных игроков, а это существенно ограничит потенциал дальнейшего подъема фондовых индексов, считает инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Станислав Клещев. По его оценкам, около $1 млрд может выйти из акций российских компаний в результате ребалансировки международных фондовых индексов: увеличения веса локальных акций китайских компаний в индексе MSCI EM и включения в индексы бумаг Saudi Aramco после IPO. Пересмотр структуры индексов автоматически уменьшит удельный вес России в портфелях фондов.
  • Ганелин считает, что найдутся инвесторы, которые на коррекции выкупят этот $1 млрд. Отток международных инвесторов возможен в случае очередного обострения темы санкций или торговых войн, считает он.
  • Для глобальных инвесторов основной рынок — акции США, на остальных рынках они размещают суммы в зависимости от рисков, потенциальных доходов, структуры индексов и прочих факторов, зачастую иррациональных, рассуждает гендиректор УК «Спутник — Управление инвестициями» Александр Лосев. «И если американский рынок начал пробуксовывать по фундаментальным причинам, то ждать от развивающихся рынков нового ралли уже не приходится», — продолжает он.
  • Потенциал дальнейшего роста очень ограничен, считает Лосев: «Российский рынок теперь будет поддерживаться дивидендными историями, а не массовым притоком спекулятивных денег из-за рубежа».

Опора на дивиденды

За счет высокой дивидендной доходности российский рынок акций сохраняет потенциал роста еще на 20–25%, то есть индекс РТС в 2020 году может достигнуть 1700–1800 пунктов, считают аналитики «Атона». На следующий год дивидендная доходность индекса РТС, по их оценкам, составит 7,2%. Ставки по депозитам в банках и доходности среднесрочных ОФЗ, по прогнозам «Атона», должны опуститься ниже 5,5–6%, а средняя дивидендная доходность на других развивающихся рынках составит и вовсе 3%. На этом фоне инвесторы вскоре будут рады и меньшей доходности, чем обеспечивают российские акции, а именно около 6%, считают в «Атоне».

Российские активы уже много лет в среднем вдвое дешевле своих глобальных аналогов, например бразильских или восточноевропейских, поскольку инвесторы воспринимают страну как более рискованную и слишком зависимую от внешних условий (санкций, цен на нефть), замечает Ганелин. На самом же деле российские компании в хорошей форме и платят хорошие дивиденды, настаивает он. Российский рынок недооценен, считает и президент «Финама» Владислав Кочетков, поэтому после технической коррекции в ноябре и при условии сохранения позитивной конъюнктуры на мировых финансовых рынках индекс РТС может достичь 1500 пунктов, индекс Московской биржи — 3060–3100 пунктов.

Говорить об уровне 1700–1800 пунктов по РТС несколько преждевременно, утверждает руководитель отдела брокерского обслуживания ключевых клиентов «БКС Брокер» Артем Аргеткин: для такого роста необходимо отсутствие шоков на внешних рынках, спокойная геополитическая обстановка. Но «при позитивном сценарии мы вполне можем увидеть рост и выше озвученных уровней», предполагает эксперт.

Автор: Татьяна Ломская.
Теги: рынок акций
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