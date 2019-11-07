Индекс Московской биржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

Исторический рекорд установлен на фоне продолжающегося третий день подряд роста котировок

Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые в своей истории перевалил за отметку 3 тыс. пунктов, следует из данных торгов.

Рост индекса продолжается третий день подряд. После 14:00 мск 7 ноября значение индекса поднялось до 3004,63 пункта, что на 0,78% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Основными драйверами роста к этому моменту стали бумаги «М.Видео» (+2,69%), «Интер РАО» (+2,5%), «Сургутнефтегаза» (+2,33%), «Транснефти» (+1,91%) и ММК (+1,88%). Кроме того, значительно выросли в цене обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (+4,3% и +2,48% соответственно), а также бумаги «Норникеля» (+1,87%), НЛМК (+1,75%) и т.д.

В то же время значение индекса РТС достигло отметки 1484,52 пункта, что на 0,89% выше уровня закрытия предыдущих торгов.