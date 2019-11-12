Александр Мишарин уходит на запасной путь

Почему подал в отставку первый заместитель гендиректора РЖД

Первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин, проработавший в компании 40 лет, подтвердил информацию о своей отставке. До июня он курировал проект строительства высокоскоростных магистралей, а затем зарубежные проекты

Александр Мишарин (Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости)

Первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин, которому в этом году исполнилось 60 лет, в ближайшее время покинет РЖД, в структурах компании он работал с начала 1980-х годов. Об этом Мишарин сам сообщил РБК через пресс-службу РЖД. «Я действительно планирую уйти из компании, поскольку свою задачу в целом считаю выполненной», — заявил топ-менеджер. По его словам, в ближайшее время он планирует заняться своим здоровьем, а уже потом определиться с дальнейшей деятельностью.

Вопрос «об освобождении члена правления» значится в повестке совета директоров РЖД, который состоится в среду, 13 ноября. Речь идет о Мишарине, рассказали РБК источник, знакомый с планами компании, а также два источника, близких к РЖД, днем в понедельник, 11 ноября, еще до того, как это подтвердил сам топ-менеджер. Один из собеседников уточнил, что Мишарин не просто покидает правление, а уходит на пенсию.

Чем известен Мишарин

Александр Мишарин проработал в РЖД почти 40 лет с перерывами на госслужбу. Он начинал со Свердловской железной дороги, где в 1981–1998 годах прошел путь от электромеханика до главного инженера дороги. Затем в разные годы он был главой департамента комплексного развития инфраструктуры в Минтрансе, заместителем министра транспорта. В 2005 году вошел в совет директоров РЖД. В 2009–2012 годах Мишарин был губернатором Свердловской области, а в 2012 году вернулся в монополию на пост первого вице-президента и стал курировать развитие высокоскоростных магистралей (ВСМ).

Летом 2013 года в СМИ его называли преемником занимавшего тогда пост главы РЖД Владимира Якунина, но затем в правительстве назвали новость об отставке Якунина не соответствующей действительности. После того как компанию возглавил Олег Белозеров в августе 2015 года, Мишарин сохранил должность первого заместителя генерального директора.

30 мая 2019 года стало известно, что новым куратором ВСМ в РЖД стал главный инженер корпорации Сергей Кобзев, а Мишарин сосредоточится на реализации стратегии РЖД по развитию зарубежного бизнеса и приоритетных проектов в других странах.

«Вместе с уходом Мишарина с проекта ВСМ уходит целая эпоха. Он, безусловно, очень значимая фигура. Это говорит о крахе надежд РЖД на быстрое строительство высокоскоростных магистралей в России», — говорил РБК гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Как топ-менеджер справился с задачами

Мишарина перевели на международные проекты после того, как правительство решило отказаться от строительства ВСМ Москва — Казань, на которую РЖД потратили в 2016–2018 годах 17,8 млрд руб., в том числе 300 млн руб. из федерального бюджета. В середине апреля стало известно, что президент Владимир Путин поддержал начало проектирования другой высокоскоростной магистрали — между Москвой и Санкт-Петербургом. Источник, близкий к РЖД, говорил РБК, что смена куратора ВСМ произошла после того, как работу Мишарина раскритиковали на заседании правления компании.

«Международное направление, которое я в последнее время курировал, сейчас активно развивается, доказало свою эффективность и приносит компании прибыль», — заявил РБК Мишарин. РЖД работают в Сербии, Иране и на Кубе, а также управляют «Южно-Кавказскими железными дорогами» в Армении. Контракт на электрификацию железнодорожной линии Гармсар — Инче Бурун в Иране на €1,2 млрд компания заключила в 2017 году. В этом году РЖД получили контракт на создание железнодорожных объектов в Сербии стоимостью €230 млн и контракт с Кубой на €1,9 млрд. Компания также планирует сотрудничество с такими странами, как Конго.

«Такие деятельные люди, как Александр Сергеевич [Мишарин], сами на пенсию не уходят, так что можно сказать, что свою задачу он не выполнил», — заявил РБК источник, близкий к монополии, имея в виду, что ни одна ВСМ еще не построена, а международным направлением топ-менеджер занялся менее полугода назад, поэтому о результатах деятельности говорить преждевременно. «Он был видным железнодорожником до того, как стал губернатором Свердловской области, а после возвращения в РЖД в 2012 году особо себя не проявил», — добавил собеседник РБК.

«Мишарин пришел в РЖД с прицелом на место первого лица, но перестановка не состоялась. После этого он пытался браться за громкие проекты — ВСМ и международное сотрудничество. Однако эти проекты оказались не только громкими, но и сложными», — передал РБК через пресс-службу председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин. Сперва росла стоимость строительства ВСМ, затем были трудности с решением организационных вопросов по этому проекту, а потом и сомнения главы государства, перечислил он. «Это все не позволило Мишарину стать заметной фигурой. В мае у него забрали ВСМ, а в международных проектах эффект ощутим не сразу. Сегодняшняя команда Белозерова не оставляет Мишарину пространства для маневра», — заключил эксперт.