Почтовый перевод на 40 миллиардов

«Почта России» запросила на инфраструктурное развитие средства Фонда национального благосостояния

Спустя пять лет после отказа от бюджетных субсидий «Почта России» попросила выделить ей почти 40 млрд руб. из Фонда национального благосостояния. Но эти средства ранее предназначались для РЖД, и компания на них рассчитывает

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

«Почта России» предложила правительству использовать свободный остаток субординированного депозита из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 39,8 млрд руб. на развитие почтовой инфраструктуры. Это следует из письма гендиректора «Почты России» Николая Подгузова и президента — председателя правления банка ВТБ Андрея Костина премьер-министру Дмитрию Медведеву. РБК ознакомился с содержанием документа, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника и источник РБК, близкий к компании. Как сообщил в пятницу, 8 ноября, «Интерфакс» со ссылкой на источник, в октябре премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ведомствам рассмотреть обращение «Почты России». Источник РБК, близкий к правительству, уточнил, что этот вопрос должны проработать первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр экономического развития Максим Орешкин и министр транспорта Евгений Дитрих.

РБК направил запрос в правительство, Минфин, Минэкономразвития и Минтранс. Представители «Почты России» и Минкомсвязи отказались от комментариев.

Зачем «Почте России» госфинансирование и кто еще на него претендует — в материале РБК.

На какие деньги ФНБ претендует «Почта России»

Фонд национального благосостояния (ФНБ) — российский суверенный фонд, национальная «подушка безопасности». С 2017 года все доходы от продажи нефти сверх цены $40 за баррель, согласно бюджетному правилу, поступают в фонд и не идут на текущие государственные расходы. Цена отсечения ежегодно индексируется на 2%, в 2020 году она составит $42,4 за баррель. Средства ФНБ сейчас запечатаны до того момента, как ликвидная часть фонда достигнет 7% ВВП России (после превышения этой планки правительство будет снова иметь право инвестировать резервы; как ожидается, это произойдет уже в 2020 году).

Но до установления этого порога средства суверенного фонда направлялись, например, на строительство первого в мире арктического завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Ямал СПГ». В 2014-м в рамках поддержки капитальной базы системообразующих банков Минфин разместил на субординированном депозите в банке ВТБ 100 млрд руб. на 30 лет по ставке инфляция + 1% и условии досрочного возврата не ранее чем через пять лет после привлечения. Из этой суммы 60,2 млрд руб. были в дальнейшем размещены по ставке привлечения в облигациях РЖД.

Именно о невостребованной со стороны РЖД сумме — 39,8 млрд руб., — как указано в письме, и идет речь. Сейчас эти средства временно размещены в Банке России на стандартных условиях (депозит «овернайт»).

Зачем «Почте России» потребовалось госфинансирование

«Почта России» предложила использовать этот свободный остаток для своего инфраструктурного развития. Авторы письма напоминают, что сейчас идет реорганизация — преобразование «Почты России» из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в акционерное общество, стоят задачи по повышению эффективности, требуются инвестиции в модернизацию 42 тыс. почтовых отделений по всей стране, обучение и повышение квалификации персонала (около 290 тыс. человек). «Динамическое развитие «Почты России» будет иметь позитивный социально-экономический эффект как для отдельных регионов России — особенно удаленных и малонаселенных, — так и для всей страны», — говорится в письме.

Последний раз «Почта России» получала субсидии из федерального бюджета в 2014 году. Они составили 3,139 млрд руб. Из них 3 млрд руб. пошли на компенсацию потерь от сдерживания роста цен на доставку подписных печатных изданий и 139 млн руб. — за работу на Крайнем Севере. В 2015 году предприятие впервые показало чистую прибыль — она составила 1,6 млрд руб. при выручке 149 млрд руб. По итогам 2016 года выручка достигла 161 млрд руб., а чистая прибыль — 1,7 млрд руб. В интервью РБК в июле 2017 года предыдущий глава «Почты России» Дмитрий Страшнов, подводя итоги своей работы во ФГУПе, сказал, что считает главным достижением своей команды, что за два года работы предприятие стало безубыточным и бездотационным.

Но уже в сентябре 2017 года возглавивший «Почту России» Николай Подгузов заявил, что компания все-таки нуждается в господдержке — как финансовой, так и регуляторной. «Мы на самом деле представляем государство там, где его никто не представляет. Поэтому в этом плане, я считаю, мы очень надежный партнер государства. Если нас в этом плане будут активнее поддерживать, это будет только на пользу нашим гражданам», — говорил он тогда. Но в ответ на это занимавший на тот момент должность вице-премьера Аркадий Дворкович объявил, что правительство не планирует оказывать «Почте России» финансовую помощь из федерального бюджета.

Пока из бюджета «Почта России» поддержки так и не получила. Но в августе 2019-го стало известно о разработанной компанией новой концепции на 2020–2027 годы по трансформации отделений в «Центры притяжения». Для реализации этого плана «Почта России» попросила из бюджета почти 85 млрд руб., из которых 66,4 млрд — на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд — на проведение капитального ремонта и 7,7 млрд руб. — для расширения площадей отделений.

При чем тут ВТБ

Почему под обращением за средствами ФНБ, кроме подписи главы «Почты России», стоит подпись главы ВТБ, собеседники РБК не уточняют. Банк и бывший ФГУП уже давно партнеры. Еще в 2016 году был создан Почта Банк. Изначально контроль над ним был у ВТБ, но с конца 2017-го группа и компания владеют по 50% минус одна акция банка, еще две акции принадлежат председателю правления Почта Банка Дмитрию Руденко. Согласно стратегии банка, с 2016 по 2018 год он должен открывать по 6 тыс. точек в отделениях «Почты России» ежегодно. За возможность использовать инфраструктуру почтовых отделений для оказания банковских услуг банк платит «Почте России» так называемый инфраструктурный платеж: в 2016 году он составил 750 млн руб., в 2017 году — 3 млрд руб., в 2018-м — 4,6 млрд, в 2019-м превысит 5 млрд. Суммарно объем этих платежей до конца 2023 года должен составить 54 млрд руб.

В октябре прошлого года ВТБ и «Почта России» также создали совместное предприятие — АО «Национальные логистические технологии», предусматривающее создание 38 логистических центров по всей стране общей площадью более 400 тыс. кв. м. Размер инвестиций каждой стороны — по 10,19 млрд руб. в течение трех лет.

«Средства ФНБ были размещены в ВТБ в 2014 году, но по решению Минфина так и не были направлены на финансирование проектов инфраструктурного развития, как предполагалось изначально», — сообщили РБК в ВТБ.

Там отметили, что правительство с прошлого года прорабатывает вопрос использования этих средств для финансирования разных проектов, однако финальных решений принято не было. «Развитие «Почты России» — один из таких проектов: предприятию предстоит реконструкция региональной сети, и, несмотря на то что «Почта» стала прибыльной, для такого масштабного проекта необходимо дополнительное финансирование», — указали в банке.

Кто еще претендует на эти деньги ФНБ

На тот же остаток в 39,8 млрд руб. претендует и первоначальный адресат этих средств — РЖД. Компания попросила правительство выделить в 2020 году эти деньги на закупку локомотивов в рамках ранее одобренного лимита, говорил на встрече с журналистами 30 октября гендиректор РЖД Олег Белозеров. Несколько лет назад 100 млрд руб. выделялись как раз на локомотивы, напомнил он. Но на тот момент часть суммы не была использована, так как средства смогли привлечь с рынка, а средства ФНБ решили оставить как резерв. «Эти деньги есть и сейчас. Поскольку такая возможность появляется, а на закупку локомотивов нам по-прежнему нужны деньги, мы точно так же готовы их заимствовать и просили правительство вернуться к этому вопросу и эти деньги нам дать», — заявлял Белозеров.

Представитель РЖД отказался комментировать, известно ли компании о том, что на те же средства претендует «Почта России».