Иноаккаунты пополнят ряды иноагентов

Члены Совета Федерации предложили ужесточить условия распространения информации в Сети

Сенаторы предложили распространить статус иноагента не только на СМИ, но и на распространяющих информацию физлиц, в первую очередь блогеров. В Кремле назвали опасения по поводу новых поправок в закон «эвентуальными ужастиками»

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Законопроект о введении штрафов за нарушения в деятельности СМИ, признанных иностранными агентами, ко второму чтению будет дополнен определением физических лиц, которые могут подпасть под него. Об этом рассказал журналистам глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении в январе 2018 года, находится в высокой степени готовности и может быть принят до конца года, отметил он.

«В законопроекте имеются в виду не только те лица, которые являются владельцами того или иного ресурса, но и те, кто распространяет информацию для неограниченного круга лиц, в том числе и в интернет-пространстве, в том числе и за рубежом», — заявил Климов.

По словам сенатора, в реестр Минюста в качестве иностранного агента могут попасть не только блогеры. «Это может быть хоть кто — любой человек, частный предприниматель, пенсионер, домохозяйка, — заявил Климов РБК. — Если физическое лицо распространяет информацию для неограниченного круга лиц, к примеру в своих соцсетях, то оно находится в зоне риска». «Но тут все зависит от содержания, оно должно быть противоправным», — уточнил сенатор. Чтобы попасть в реестр Минюста, человек должен получать финансирование, имущество или рекламу из-за рубежа. «Если эти факторы есть у конкретного физлица, у него есть шансы попасть в реестр», — заключил Климов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами отметил, что законопроект еще будет дорабатываться. По его словам, «в последнее время очень часто возникают опасения относительно правоприменения законов», которые в дальнейшем не находят подтверждения. «Давайте не будем делать какие-то эвентуальные ужастики и дождемся, когда будет завершена работа», — сказал он.

Чем грозит статус иноагента для физлица

По словам Климова, попавший под действие законопроекта человек будет обременен определенными требованиями, в том числе ему будет нужно:

зарегистрироваться в Минюсте;

маркировать распространяемую информацию;

заплатить штраф, если нарушит закон об иноагентах.

По словам собеседника РБК, близкого к временной комиссии Совфеда, законопроект «действительно позволит наказывать хоть за рекламу, хоть за пожертвования» из-за рубежа. Штрафы за административное правонарушение для физлиц не будут превышать нескольких десятков тысяч рублей, говорит он.

Если определения в поправках будут аналогичными тем, которые используются в законе об НКО-иноагентах, то иноагентом может быть признан каждый второй россиянин, считает член президентского Совета по правам человека Александр Верховский. «Практика применения закона такова, что не предполагает причинно-следственной связи между получением денег из-за границы и высказыванием, — отметил он. — Высказыванием может быть любая оценка деятельности органов госвласти, даже необязательно критическая, а деньги могут прийти не из Госдепа, а от тети из Минска, и это все равно иностранное финансирование».

До сих пор иностранное финансирование понималось буквально, отметил эксперт. «Это деньги, пришедшие непосредственно из иностранного источника получателю, — уточнил он. — Поэтому, например, если человек работает в русском офисе иностранной компании, его зарплату нельзя считать иностранным финансированием: это опосредованное получение из иностранного источника».

Как еще изменится законопроект Появится требование в отношении иностранных СМИ-иноагентов — их обяжут зарегистрировать российское юридическое лицо. «Также есть требование обязать иноагентов открывать в России юридические лица, и эти юрлица уже в полном объеме будут подпадать под действие законов», — сказал Климов.

Как в России появились СМИ-иноагенты

В конце 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о СМИ — иностранных агентах. Согласно документу, критерием для получения статуса иноагента является иностранное финансирование СМИ, в том числе со стороны госструктур других государств. Позднее Минюст опубликовал реестр средств массовой информации, выполняющих в России функции иностранных агентов. В список вошли «Голос Америки», Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), телеканал «Настоящее время», татаро-башкирская служба Радио Свобода (AzatliqRadiosi), сайты «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии». СМИ, признанные иноагентами, обязаны раз в полгода публиковать отчеты о своей деятельности в интернете или российских медиа.

В середине января прошлого года Госдума поддержала в первом чтении внесение в закон о СМИ-иноагентах поправки, позволяющие вносить в реестр блогеров, а также обязывающие пользователей соцсетей маркировать перепосты материалов СМИ-иноагентов. Тогда же Госдума приняла в первом чтении поправки в КоАП о введении штрафов до 5 млн руб. за нарушение закона о СМИ — иностранных агентах. За грубые нарушения предусмотрен штраф для физлиц — 150 тыс. руб. или арест до 15 суток, для должностных лиц — 200 тыс. руб. и для юридических лиц — 5 млн руб. За однократное нарушение предлагалось ввести штраф 10 тыс., 50 тыс. и 500 тыс. руб. соответственно.

В США аналогичный закон действует уже более 80 лет. Согласно пояснениям на сайте «Закон об иностранных агентах» Министерства юстиции США, иностранным агентом может быть признан любой «субъект» — и физическое лицо, и «партнерство, ассоциация, корпорация, организация или любая другая комбинация лиц». Главным критерием для причисления к иностранным агентам является деятельность в интересах «иностранного субъекта», которым может быть правительство другой страны или зарубежная политическая партия.