Иностранцы снова в доле

В октябре иностранные инвесторы заметно увеличили вложения в российский госдолг: доля вложений нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) на счетах иностранных депозитариев в Национальном расчетном депозитарии за месяц выросла на 2,4 п.п. (или на 233 млрд руб.) — до 31,4%, сообщил ЦБ в «Обзоре рисков финансовых рынков». Это максимум с весны 2018 года: тогда на 1 апреля доля иностранцев составила 34,5%. После введения санкций в отношении UC Rusal (в апреле 2018 года) она стала сокращаться — до 23,6% на начало текущего года, а затем вновь перешла к росту.
Это оперативный показатель ЦБ, который не покрывает весь портфель ОФЗ на руках у нерезидентов: часть бумаг у иностранцев учитывается в других депозитариях или у других организаций, торгующих ОФЗ за счет клиента, пояснял ранее регулятор. Тем не менее его динамика воспроизводит динамику общего показателя доли ОФЗ.
Страх санкций отступил
Интерес иностранцев к аукционам ОФЗ после резкого сокращения месяцем ранее (до 19%) в октябре вновь вернулся к средним для 2019 года значениям, указывает ЦБ: их доля увеличилась до 37%. Больше всего зарубежных инвесторов интересуют «длинные» бумаги: средний срок государственных бондов до погашения на руках у иностранцев составил 7,55 года.
Кривая доходности ОФЗ в октябре 2019 года продолжила снижаться, пишет ЦБ: по самым ликвидным выпускам доходности опустились на 56 б.п. К концу месяца они ушли на 42 б.п. ниже уровней начала апреля 2018 года — момента до санкций. Сильнее всего снизились доходности по долгосрочным бумагам — со сроками погашения от пяти до 15 лет. За октябрь доходности в среднем по рынку снизились на 58 б.п., а по отдельным выпускам — на 62–64 б.п., оценивает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак. Это почти вдвое сильнее, чем предыдущие максимальные снижения — в январе и апреле текущего года (на 26-37 б.п.), добавляет он. В сентябре 2019 года доходности ОФЗ снизились на 12 б.п., в августе — на 18 б.п., писал ЦБ ранее.
Доходности ОФЗ опускаются вместе со смягчением денежно-кредитных условий, напоминает регулятор. Начиная с июня ЦБ четырежды снизил ключевую ставку: в июне, июле и сентябре — по 25 б.п., в октябре — сразу на 50 б.п. Он видит потенциал для дальнейшего снижения, сказала в четверг, 7 ноября, на заседании Госдумы председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Дорогие долги России
Стоимость российского госдолга в последние недели обновляла исторические максимумы. Индекс российских гособлигаций RGBI 7 ноября впервые закрылся на рекордной отметке 150,12 пункта. Индекс полной доходности российских гособлигаций, который учитывает выплаченные по бондам купоны, в четверг также закрылся на очередном максимуме в 557,6 пункта.
Ждать ли новых инвестиций в госдолг
- ОФЗ из-за слишком низкой доходности стали неинтересны, считает гендиректор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев: «Мы вынуждены держать какую-то часть ОФЗ в портфелях страховых компаний и НПФ из-за регуляторных требований». Мировая экономика замедляется, аналитики не раз предупреждали о новом глобальном кризисе, а треть российского госдолга находится у иностранцев, и они в случае роста рисков начнут его сбрасывать, отмечает Лосев. Кроме того, скоро начнется предвыборная кампания в США, и в любой момент можно ждать введения запрета на покупку российского госдолга, предупреждает он. В начале августа 2019 года США запретили американским финансовым компаниям приобретать российские евробонды при первичном размещении, но не распространили запрет на ОФЗ, поэтому иностранцы не стали массово выходить из бумаг.
- Российские ОФЗ уже выглядят весьма дорого, чтобы привлекать очень много новых инвесторов, но для начала выхода из бумаг нужен триггер, отмечает главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова. Судя по доходностям коротких выпусков, рынок ОФЗ видит возможность снижения ключевой ставки ЦБ ниже 6% на горизонте года. Слабый рост ВВП и инфляция ниже прогноза это оправдывают, однако ситуация на глобальных рынках может измениться, к инвесторам могут вернуться опасения замедления мировой экономики, рассуждает Евдокимова.
- Говорить о переоцененности гособлигаций вряд ли стоит, рассуждает Ермак: с начала года доходность ОФЗ в среднем снизилась на 1,4 п.п. (на 2–2,3 п.п. максимум), годовая инфляция с весеннего максимума — на 1,5 п.п., ключевая ставка — на 1,25 п.п., и все они могут еще больше снизиться как до конца текущего года, так и до конца следующего.
- Даже если ставка опустится до 5,5–6%, инвесторы в ОФЗ продолжат получать довольно высокую по нынешним глобальным меркам реальную доходность, считает главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой: «В обозримом будущем ставки в мире будут снижаться, бумаги многих стран торгуются с почти нулевой или отрицательной доходностью». Все зависит от мировых тенденций: если ФРС США продолжит снижать ставку, российские бонды продолжат дорожать, поскольку капиталы будут искать наиболее доходные активы, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Если ФРС остановится и даже будет намекать на вероятность повышения ставки, возможностей для роста не будет.
- Потенциал роста рынка ОФЗ ограничен, считает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин: номинальные и реальные доходности по бенчмаркам уже ниже аналогов (Мексика, Бразилия, Индонезия, ЮАР, Турция), внешнеполитические риски сохраняются, однако дисконт к ним по доходности оправдан сильными показателями макроэкономической стабильности России. Среди внутренних факторов, способных сдержать дальнейшее снижение доходности ОФЗ, — внушительная программа заимствований в следующие годы, уже заложенные в цену реалистичные ожидания снижения ставки ЦБ, возможная конкуренция со стороны корпоративного кредита в случае оживления инвестиционной активности, перечисляет эксперт.