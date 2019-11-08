Иностранцы снова в доле

Спрос на ОФЗ преодолел провал после введения санкций против UC Rusal

Рынку госдолга потребовалось полтора года, чтобы отыграть падение, спровоцированное санкциями против UC Rusal. К ноябрю доходности ОФЗ вернулись на досанкционный уровень, а доля иностранцев в долге — к показателям весны 2018 года

Фото: Илья Наймушин / Reuters

В октябре иностранные инвесторы заметно увеличили вложения в российский госдолг: доля вложений нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) на счетах иностранных депозитариев в Национальном расчетном депозитарии за месяц выросла на 2,4 п.п. (или на 233 млрд руб.) — до 31,4%, сообщил ЦБ в «Обзоре рисков финансовых рынков». Это максимум с весны 2018 года: тогда на 1 апреля доля иностранцев составила 34,5%. После введения санкций в отношении UC Rusal (в апреле 2018 года) она стала сокращаться — до 23,6% на начало текущего года, а затем вновь перешла к росту.

Это оперативный показатель ЦБ, который не покрывает весь портфель ОФЗ на руках у нерезидентов: часть бумаг у иностранцев учитывается в других депозитариях или у других организаций, торгующих ОФЗ за счет клиента, пояснял ранее регулятор. Тем не менее его динамика воспроизводит динамику общего показателя доли ОФЗ.

Страх санкций отступил

Интерес иностранцев к аукционам ОФЗ после резкого сокращения месяцем ранее (до 19%) в октябре вновь вернулся к средним для 2019 года значениям, указывает ЦБ: их доля увеличилась до 37%. Больше всего зарубежных инвесторов интересуют «длинные» бумаги: средний срок государственных бондов до погашения на руках у иностранцев составил 7,55 года.

Кривая доходности ОФЗ в октябре 2019 года продолжила снижаться, пишет ЦБ: по самым ликвидным выпускам доходности опустились на 56 б.п. К концу месяца они ушли на 42 б.п. ниже уровней начала апреля 2018 года — момента до санкций. Сильнее всего снизились доходности по долгосрочным бумагам — со сроками погашения от пяти до 15 лет. За октябрь доходности в среднем по рынку снизились на 58 б.п., а по отдельным выпускам — на 62–64 б.п., оценивает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак. Это почти вдвое сильнее, чем предыдущие максимальные снижения — в январе и апреле текущего года (на 26-37 б.п.), добавляет он. В сентябре 2019 года доходности ОФЗ снизились на 12 б.п., в августе — на 18 б.п., писал ЦБ ранее.

Доходности ОФЗ опускаются вместе со смягчением денежно-кредитных условий, напоминает регулятор. Начиная с июня ЦБ четырежды снизил ключевую ставку: в июне, июле и сентябре — по 25 б.п., в октябре — сразу на 50 б.п. Он видит потенциал для дальнейшего снижения, сказала в четверг, 7 ноября, на заседании Госдумы председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Дорогие долги России Стоимость российского госдолга в последние недели обновляла исторические максимумы. Индекс российских гособлигаций RGBI 7 ноября впервые закрылся на рекордной отметке 150,12 пункта. Индекс полной доходности российских гособлигаций, который учитывает выплаченные по бондам купоны, в четверг также закрылся на очередном максимуме в 557,6 пункта.

Ждать ли новых инвестиций в госдолг