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Сенатор Николай Журавлев идет на повышение
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Газета
Сенатор Николай Журавлев идет на повышение
Газета № 175 (3130) (0611) Политика,
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Сенатор Николай Журавлев идет на повышение
Заместителем председателя Совета Федерации станет глава бюджетного комитета
Пятым заместителем председателя верхней палаты Федерального собрания станет глава комитета по бюджету Николай Журавлев, утверждают источники РБК. Он займет место умершего Евгения Бушмина и будет курировать вопросы экономики
Николай Журавлев (Фото: Илья Питалев / «РИА Новости»)

Компромиссный вариант

В ближайшее время заместителем председателя Совета Федерации станет сенатор от Костромской области Николай Журавлев, рассказали два источника РБК в аппарате верхней палаты. Сейчас он возглавляет сенатский комитет по бюджету и финансовым рынкам. Исполняющей обязанности главы комитета после этого будет замглавы комитета Елена Перминова.

Вопрос об избрании Журавлева на новую позицию может быть внесен в повестку завтрашнего пленарного заседания, говорят источники РБК.

Журавлев не ответил на звонки редакции, РБК направил официальный запрос в пресс-службу палаты.

Журавлев — компромиссный вариант, пояснил РБК один из собеседников. «Обсуждались кандидатуры и главы комитета по конституционному законодательству Андрея Клишаса, и главы экономического комитета Андрея Кутепова, — рассказал он. — Но остановились на Журавлеве, он не раздражает ни Кремль, ни руководство палаты».

В настоящее время у главы палаты Валентины Матвиенко один первый заместитель, Николай Федоров, и четыре заместителя: Ильяс Умаханов отвечает за международную политику, Юрий Воробьев — за оборону и безопасность, Галина Карелова — за социальную политику, Андрей Турчак — за конституционное законодательство. Журавлев, как и его предшественник Евгений Бушмин, будет отвечать за работу в сфере экономики и бюджетной политики.

Журавлев родился в Москве, ему 43 года. До того как прийти в политику, он работал в банковской сфере, возглавлял правление Совкомбанка. Затем был избран депутатом Костромской областной думы, был секретарем политсовета костромского отделения «Единой России». В Совфеде Журавлев работает с 2011 года. Главой комитета по бюджету и финансовым рынкам он стал совсем недавно — 23 сентября.

Сенатор участвовал в подготовке нескольких известных законопроектов, в том числе в работе над законопроектами о запрете микрозаймов под залог жилья, о работе предприятий в рамках противодействия распространению оружия массового уничтожения и об ужесточении контроля за деятельностью в России иностранных платежных систем (MoneyGram, Intel Express) и электронных платежных сервисов (AliPay, WeChat и других).

Предшественник Журавлева Евгений Бушмин родился в 1958 году в Нижегородской области. В 1990-х был депутатом Госдумы, замглавы Федеральной налоговой службы. С 1998-го по 2001 год занимал пост замминистра финансов, после представлял в Совете Федерации сначала Нижегородскую, а затем Ростовскую область. Вице-спикером верхней палаты стал в 2013 году. Награжден несколькими медалями и орденами, в том числе орденом Александра Невского. В начале октября скончался после продолжительной болезни, похоронен на Троекуровском кладбище. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание, говорили источники РБК.

Новые лица

После сентябрьских выборов в верхней палате сменилось несколько сенаторов. В частности, ее членами стали экс-председатель севастопольского заксобрания Екатерина Алтабаева (от Севастополя), руководитель аппарата палаты Сергей Мартынов (от Марий Эл), экс-замминистра иностранных дел Григорий Карасин (от Сахалинской области), бывший замначальника Управления президента по общественным проектам Константин Долгов (от Мурманской области) и ранее занимавший должность замглавы Росгвардии Сергей Меликов (от Ставрополья).

Приход в верхнюю палату новых сенаторов сопровождался перестановками в комитетах. Так, представитель Москвы Инна Святенко стала замглавы комитета по социальной политике. Лилия Гумерова возглавила комитет по науке вместо покинувшей Совфед Зинаиды Драгункиной.

Сенаторство Валентины Матвиенко было продлено на новый срок по решению нового губернатора Петербурга Александра Беглова. После этого она была единогласно переизбрана спикером палаты — уже в третий раз.

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: Совет Федерации , Евгений Бушмин
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