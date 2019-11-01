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Минздрав жалуется на переезды врачей
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Газета
Минздрав жалуется на переезды врачей
Газета № 173 (3128) (0111) Общество,
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Минздрав жалуется на переезды врачей
В 55 российских регионах зафиксирован отток медиков в прошлом году
В 55 регионах России число врачей сократилось в 2018 году. Минздрав объясняет это социальными и финансовыми причинами. На заседании Госсовета решено увеличить расходы на модернизацию первичного звена здравоохранения на ₽550 млрд
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Субъекты-антилидеры по оттоку врачей

В 2018 году в России выросло количество врачей — на 0,07% год к году, или на 404 специалиста, до 548 818. Но в 55 регионах их количество сократилось, следует из справки Минздрава о состоянии здравоохранения в регионах (документ есть у РБК, его подлинность подтвердили в пресс-службе министерства).

После выхода публикации Минздрав пересчитал данные из-за «технической ошибки» при составлении первоначального документа. Уменьшение числа врачей зафиксировано не в 54, а в 55 регионах, но общий объем сокращения оказался ниже ранее заявленного.

Наиболее негативную динамику количества врачей на конец 2018 года показал Чукотский автономный округ. Там число врачей сократилось на 5,3% — с 341 до 323. На втором месте Республика Алтай с падением показателя на 4,4% — из 858 врачей остались 820. Также в топ-5 регионов с максимальной отрицательной динамикой попали Псковская (сокращение на 4,2%) и Костромская (сокращение на 3,8%) области, а также Калмыкия (сокращение на 3,5%).

По данным Минздрава, в 30 регионах увеличилось число врачей. В Ненецком автономном округе произошел рост на 4,5% — с 177 до 185. Москва показала прирост 3,5% — с 52 598 до 54 420 врачей.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова связывает отток врачей в некоторых регионах с переездом специалистов в соседние области, где предлагают более высокую зарплату. «Нужно понимать, что в каждом субъекте своя специфика, и нужно анализировать каждый регион в отдельности, так как проблемы оттока врачей из субъектов, от которых сравнительно недалеко добираться до Москвы, будут иными, нежели в отдаленных территориях с низкой плотностью населения. На миграцию разных специалистов внутри страны влияют самые разные причины, в том числе и социальные», — заявила министр РБК.

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Негативная динамика по количеству врачей в 2018 году в первичном звене сравнима по цифрам с общей отрицательной динамикой. Минздрав зафиксировал отток докторов первичного звена в 45 регионах. В антилидерах Калмыкия с уменьшением числа врачей на 5,3% и Чукотка с 5,1%. Также в пятерку попали Еврейская автономная область (минус 5%), Алтай (минус 4,6%) и Костромская область (минус 4,5%).

Как сообщила Скворцова, в первичном звене здравоохранения в 2019 году заняты 305 тыс. врачей, среди них 74 тыс. работают участковыми врачами.

Региональная реформа поликлиник

В начале октября президент России Владимир Путин провел совещание по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения, где Скворцова представила предложения ведомства. До ноября регионы должны были провести ревизию технического состояния и износа больниц, кроме того, они до конца года должны провести анализ кадрового обеспечения первичного звена.

«Многие регионы следят за инфраструктурой медучреждений, но встречаются и такие здания, которые были построены более ста лет назад», — рассказала РБК Скворцова. По данным Минздрава, доля аварийных зданий за последние пять лет сократилась с 26 до 11%.

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Минздрав заявил о снижении на 30% смертности россиян из-за алкоголя

Разработка региональных программ модернизации должна быть предоставлена в Минздрав до начала января 2020 года, после их утверждения со второго полугодия должна начаться их реализация. Первые преобразования начнутся во второй половине 2020 года, на них потребуется 50 млрд руб.

Камнем преткновения Минздрав называет неподчинения региональных медицинских учреждений министерству — они находятся в ведении губернаторов.

Среди успехов программы модернизации первичной медико-санитарной помощи Минздрав отмечает снижение младенческой̆ смертности с планируемых 5,4 случая на 1 тыс. человек до 4,8 случая.

Зарплаты врачей

По данным Минздрава, в части зарплат медицинских работников есть дисбаланс. Согласно майскому указу президента, зарплата врача в регионе должна быть доведена до 200% от средней по региону, в ряде регионов это достигалось за счет стимулирующих выплат при сохранении низкого оклада. На октябрьском совещании Скворцова сообщала, что Минздрав совместно с Минтрудом готовит законопроект, который позволит вводить единые требования к отраслевой системе оплаты труда. По данным ведомства, по итогам первого полугодия 2019 года в некоторых регионах доля оклада в зарплате врача не доходит до 30% от зарплаты.

Госсовет выделил на здравоохранение еще 550 млрд руб.

В четверг, 30 ноября, Владимир Путин провел в Калининграде заседание президиума Госсовета, посвященное проблемам здравоохранения. Перед заседанием он ответил на вопросы врачей и представителей Общероссийского национального фронта (ОНФ). В частности, президент заявил, что наказывать медработников за недобросовестное исполнение обязанностей при назначении инвалидности вправе Росздравнадзор, при этом он добавил, что не будет возражать, «если нужно усилить наказание». По поводу ответственности врачей за работу с наркотическими препаратами Путин сказал, что избыточные требования ведут к негативным последствиям: «Напрягают медицинских работников, не дают им нормально работать».

На заседании президиума Госсовета президент выразил недоумение в связи с попытками экономии денег на зарплатах медицинского персонала. «Нужно, наконец, разобраться, насколько эффективна действующая система оплаты труда... Но некоторые вещи — слушайте, ну, просто вызывают удивление. Допустим, санитарок мы приравняли по темпам роста заработной платы к среднему персоналу — начали их переводить в уборщицы. Ну, зачем? И так у них не такая уж большая заработная плата. На чем экономим-то?» — сказал Путин.

На модернизацию первичного звена здравоохранения предусмотрено выделение 150 млрд руб. в течение трех лет начиная с 2020 года, сказал также президент. Он добавил, что объем ассигнований может быть скорректирован после проведения экспертизы региональных программ. После заседания президиума Госсовета первый вице-премьер Антон Силуанов заявил журналистам, что расходы на модернизацию первичного звена в рамках нацпроекта будут увеличены на 550 млрд руб. «Это дополнительно к тому, что есть, начиная со следующего года», — пояснил он.

Также по итогам заседания Путин дал поручение о принятии новых мер поддержки для дальневосточных медиков, сообщил в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения Олег Салагай. Вероника Скворцова предложила для решения кадровых проблем увеличить число целевых мест в медицинских вузах. Министр также потребовала прекратить имеющуюся в регионах практику по откреплению «целевиков» от программы. Минздрав также пересмотрел правила конкурсного поступления в ординатуру, дав «особые преимущества» при поступлении молодым специалистам с опытом работы в первичном звене.

Автор: Егор Губернаторов.
Теги: Минздрав , Вероника Скворцова , врачи , минимальная зарплата
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