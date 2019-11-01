Минздрав жалуется на переезды врачей

В 55 российских регионах зафиксирован отток медиков в прошлом году

В 55 регионах России число врачей сократилось в 2018 году. Минздрав объясняет это социальными и финансовыми причинами. На заседании Госсовета решено увеличить расходы на модернизацию первичного звена здравоохранения на ₽550 млрд

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Субъекты-антилидеры по оттоку врачей

В 2018 году в России выросло количество врачей — на 0,07% год к году, или на 404 специалиста, до 548 818. Но в 55 регионах их количество сократилось, следует из справки Минздрава о состоянии здравоохранения в регионах (документ есть у РБК, его подлинность подтвердили в пресс-службе министерства).

После выхода публикации Минздрав пересчитал данные из-за «технической ошибки» при составлении первоначального документа. Уменьшение числа врачей зафиксировано не в 54, а в 55 регионах, но общий объем сокращения оказался ниже ранее заявленного.

Наиболее негативную динамику количества врачей на конец 2018 года показал Чукотский автономный округ. Там число врачей сократилось на 5,3% — с 341 до 323. На втором месте Республика Алтай с падением показателя на 4,4% — из 858 врачей остались 820. Также в топ-5 регионов с максимальной отрицательной динамикой попали Псковская (сокращение на 4,2%) и Костромская (сокращение на 3,8%) области, а также Калмыкия (сокращение на 3,5%).

По данным Минздрава, в 30 регионах увеличилось число врачей. В Ненецком автономном округе произошел рост на 4,5% — с 177 до 185. Москва показала прирост 3,5% — с 52 598 до 54 420 врачей.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова связывает отток врачей в некоторых регионах с переездом специалистов в соседние области, где предлагают более высокую зарплату. «Нужно понимать, что в каждом субъекте своя специфика, и нужно анализировать каждый регион в отдельности, так как проблемы оттока врачей из субъектов, от которых сравнительно недалеко добираться до Москвы, будут иными, нежели в отдаленных территориях с низкой плотностью населения. На миграцию разных специалистов внутри страны влияют самые разные причины, в том числе и социальные», — заявила министр РБК.

Негативная динамика по количеству врачей в 2018 году в первичном звене сравнима по цифрам с общей отрицательной динамикой. Минздрав зафиксировал отток докторов первичного звена в 45 регионах. В антилидерах Калмыкия с уменьшением числа врачей на 5,3% и Чукотка с 5,1%. Также в пятерку попали Еврейская автономная область (минус 5%), Алтай (минус 4,6%) и Костромская область (минус 4,5%).

Как сообщила Скворцова, в первичном звене здравоохранения в 2019 году заняты 305 тыс. врачей, среди них 74 тыс. работают участковыми врачами.

Региональная реформа поликлиник

В начале октября президент России Владимир Путин провел совещание по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения, где Скворцова представила предложения ведомства. До ноября регионы должны были провести ревизию технического состояния и износа больниц, кроме того, они до конца года должны провести анализ кадрового обеспечения первичного звена.

«Многие регионы следят за инфраструктурой медучреждений, но встречаются и такие здания, которые были построены более ста лет назад», — рассказала РБК Скворцова. По данным Минздрава, доля аварийных зданий за последние пять лет сократилась с 26 до 11%.

Разработка региональных программ модернизации должна быть предоставлена в Минздрав до начала января 2020 года, после их утверждения со второго полугодия должна начаться их реализация. Первые преобразования начнутся во второй половине 2020 года, на них потребуется 50 млрд руб.

Камнем преткновения Минздрав называет неподчинения региональных медицинских учреждений министерству — они находятся в ведении губернаторов.

Среди успехов программы модернизации первичной медико-санитарной помощи Минздрав отмечает снижение младенческой̆ смертности с планируемых 5,4 случая на 1 тыс. человек до 4,8 случая.

Зарплаты врачей

По данным Минздрава, в части зарплат медицинских работников есть дисбаланс. Согласно майскому указу президента, зарплата врача в регионе должна быть доведена до 200% от средней по региону, в ряде регионов это достигалось за счет стимулирующих выплат при сохранении низкого оклада. На октябрьском совещании Скворцова сообщала, что Минздрав совместно с Минтрудом готовит законопроект, который позволит вводить единые требования к отраслевой системе оплаты труда. По данным ведомства, по итогам первого полугодия 2019 года в некоторых регионах доля оклада в зарплате врача не доходит до 30% от зарплаты.

Госсовет выделил на здравоохранение еще 550 млрд руб.