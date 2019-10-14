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Минздрав заявил о снижении на 30% смертности россиян из-за алкоголя

С 2010 года смертность россиян от причин, связанных с алкоголем, снизилась на 30,1%. По результатам 2018 года этот показатель составил 33,2 случая на 100 тыс. населения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В 2010 году показатель смертности из-за употребления алкоголя составлял 47,5 случаев на 100 тыс населения. Четыре года спустя, он снизился на 13,5% (38,4 случаев на 100 тыс. населения).

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Ведомство также отмечает, что за восемь лет на 35% сократилась смертность от внешних причин. В 2010 году речь шла о 151,7 случаев на 100 тыс. человек, тогда как в 2018 их было 98,5.

Минздрав считает, что за последние 10 лет наметилась «стойкая тенденция к снижению» показателя общей смертности, а также числа смертей, вызванных заболеваниями, от употребления алкоголя.

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Согласно статистике Минздрава, в 2018 году почти 76 тыс. россиян впервые был поставлен диагноз «алкоголизм» или «алкогольный психоз». За медицинской помощью в связи со злоупотреблением алкоголя обратились более 2 млн человек по всей России.

Регионом-лидером по числу новых случаев алкоголизма в 2018 году стал Чукотский автономный округ — 29 случаев на 10 тыс. жителей старше 18 лет (расчеты РБК). На втором месте Якутия (23 случая на 10 тыс. взрослых), а на третьем Ненецкий автономный округ (один человек на каждые 500 жителей).

Теги: Минздрав России, алкоголизм, смертность
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