Минздрав заявил о снижении на 30% смертности россиян из-за алкоголя

С 2010 года смертность россиян от причин, связанных с алкоголем, снизилась на 30,1%. По результатам 2018 года этот показатель составил 33,2 случая на 100 тыс. населения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В 2010 году показатель смертности из-за употребления алкоголя составлял 47,5 случаев на 100 тыс населения. Четыре года спустя, он снизился на 13,5% (38,4 случаев на 100 тыс. населения).

Ведомство также отмечает, что за восемь лет на 35% сократилась смертность от внешних причин. В 2010 году речь шла о 151,7 случаев на 100 тыс. человек, тогда как в 2018 их было 98,5.

Минздрав считает, что за последние 10 лет наметилась «стойкая тенденция к снижению» показателя общей смертности, а также числа смертей, вызванных заболеваниями, от употребления алкоголя.