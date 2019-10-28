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Газета
Сильный отклик на слабый спрос
Газета № 169 (3124) (2810) Финансы,
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Сильный отклик на слабый спрос
ЦБ снизил ставку и прогноз по годовой инфляции
ЦБ в первый раз за два года опустил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. — до 6,5% годовых. На такой шаг он пошел из-за низкой инфляции, впервые официально признав, что по итогам года она будет заметно ниже целевых 4%
Фото: Андрей Гордеев / ТАСС

Совет директоров ЦБ четвертый раз подряд с июня снизил ключевую ставку, причем сразу на 0,5 п.п., до 6,5% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Большинство экономистов накануне заседания считали, что банк не пойдет на такое резкое смягчение политики: 23 из 40 опрошенных Bloomberg аналитиков прогнозировали ставку на уровне 6,75%. 17 оставшихся ожидали снижения до 6,5%.

За неделю до заседания председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC заявила о готовности более решительно смягчать денежно-кредитную политику. Регулятор, по ее словам, получает все больше данных о влиянии на инфляцию не только временных факторов, но и спроса.

С июня ЦБ несколько заседаний подряд снижал ключевую ставку шагами по 0,25 п.п., в последний раз — в сентябре, до 7%. Смягчать денежно-кредитную политику его вынудило стремительное замедление инфляции: прогноз резкого разгона цен, которого ЦБ ждал в связи с повышением НДС, на 5–5,5% по итогам года, не сбылся. В сентябре годовая инфляция замедлилась до 4% с 4,3% в августе, а 21 октября ушла ниже целевого для ЦБ уровня (около 4% в годовом выражении и около 0,33% в месячном), снизившись до 3,8%, указывает регулятор. Все более заметно на темпах роста цен сказывается сдержанный спрос, связанный в том числе с отставанием финансирования национальных проектов правительства от изначального плана, следует из сообщения регулятора.

Как будет меняться инфляция

ЦБ в очередной раз и сразу резко снизил прогноз годовой инфляции с 4–4,5 до 3,2–3,7% по итогам 2019 года. Ожидания роста цен в следующем году также снижены: если ранее ЦБ прогнозировал годовую инфляцию в 2020 году около 4%, то сейчас — в диапазоне 3,5–4%, причем в первом квартале она уйдет ниже 3%. Лишь в последующие годы инфляция вернется к 4%, ожидает банк.

Слабый внутренний и внешний спрос продолжат сдерживать рост цен в краткосрочной перспективе, считает регулятор. В среднесрочной перспективе ускорить инфляцию могут повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания населения и решения властей инвестировать ликвидную часть Фонда национального благосостояния.

Масштаб пересмотра прогноза инфляции неожиданный, замечает главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. В дальнейшем, по его мнению, регулятор может вновь начать пересматривать прогноз на 2020 год вверх, и этот пересмотр будет сдерживать снижение ставки в ближайшие кварталы. В 2020 году инфляция, по мнению эксперта, будет ближе к верхней границе диапазона 3,5–4%, который прогнозирует ЦБ, и большую часть года темпы роста цен будут близки к 0,33% в месячном выражении, или к 4% в годовом. Годовая инфляция замедлится до 3,5% к концу 2019 года, а в 2020 году в среднем составит 3,6%, полагает экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

Минэкономразвития официально прогнозирует инфляцию в 2019 году на уровне 3,8%, но министр экономического развития Максим Орешкин 22 октября заявил, что она будет гораздо ниже этого прогноза (цитата по ТАСС).

Почему ЦБ спрогнозировал инфляцию ниже 4% только сейчас

В сентябре Банк России завершил пятилетний цикл снижения ключевой ставки, опустив ее верхнюю границу до нейтрального, с его точки зрения, диапазона 6–7%, то есть такого, где должен закончиться текущий цикл смягчения денежно-кредитной политики. Одновременно регулятор допустил, что оценка этого диапазона может измениться. 

Когда ЦБ уверен в своей оценке нейтральности ключевой ставки, он все отклонения инфляции (как вверх, так и вниз) склонен списывать на временные факторы, отмечает Исаков: временный шок цен на продукты, временный шок внешней инфляции и так далее. Но, как только он допускает, что нейтральная ставка на самом деле может быть ниже, оказывается, что его денежно-кредитная политика жестче, чем он думал, и частично является причиной низкой инфляции. Ранее экономисты «ВТБ Капитала» предположили, что ЦБ может опустить ключевую ставку заметно ниже 6–7% и продолжить снижать ее до 2021–2022 годов.

Понижение ставки выглядит подстройкой к низкой текущей инфляции, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Судя по всему, ЦБ ожидал роста бюджетных расходов, когда прогнозировал более высокий уровень инфляции, чем тот оказался фактически, предполагает она. Но почему регулятор не указал в релизе, что выстраивал свою стратегию исходя из мягкой бюджетной политики? А сейчас, когда стало понятно, что бюджету трудно тратить деньги, меняет ее, объяснить трудно.

Темпы роста цен в сентябре и октябре оказались полнейшим сюрпризом для ЦБ, считает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. ЦБ находится под давлением альтернативного прогноза по инфляции, который рассчитывается правительством (3,8% на 2019 год), считает Орлова.

Станет ли ЦБ снижать ставку и в декабре

Регулятор обещает рассмотреть целесообразность дальнейшего снижения ставки на одном из ближайших заседаний. Следующее состоится 13 декабря.

Решение снизить ставку в декабре, судя по релизу, ЦБ пока не принял и вполне может оставить ее на текущем уровне до конца года, рассуждает Исаков. Софья Донец также считает, что ЦБ не станет снижать ставку в декабре и по итогам года она составит 6,5%.

Ранее аналитики Сбербанка после заявления Набиуллиной о готовности действовать решительно спрогнозировали резкое снижение ставки не только в октябре, но и в декабре — оба раза по 0,5 п.п., до 6% к концу года. Они также допустили, что к концу следующего года она будет снижена до 5,5%, то есть до минимума, с которого начала свою историю в 2013 году. Аналогичный прогноз сделали аналитики Goldman Sachs. О том, что снижение до 6% — реалистичный прогноз, заявил и президент ВТБ Андрей Костин.

Тональность высказываний ЦБ говорит о паузе в декабре, считает главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова, но все будет зависеть от темпов роста цен в октябре и ноябре. В релизе ЦБ нет ни упоминания о нейтральном диапазоне по ставке, ни сигналов о будущей траектории, обращает внимание эксперт: судя по всему, регулятор хочет максимальной свободы действий и в дальнейшем будет принимать решения, исключительно основываясь на данных об экономическом росте, курсе рубля и бюджетных расходах.

С учетом резкого снижения инфляции в сентябре–октябре и снижения ставок глобальными ЦБ (от Федеральной резервной системы США в конце сентября до турецкого на впечатляющие 250 б.п. на этой неделе) снижение ставки российского ЦБ было ожидаемым, обсуждался только масштаб, рассказывает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Скупка ОФЗ в преддверии заседания, по его словам, только усилила ажиотаж. Снижение ставки в декабре возможно, но не гарантировано: оно будет зависеть от ситуации в мировой экономике и состояния финансовых рынков, а вот снижение ставок в начале 2020 года практически неизбежно.

После заседания ЦБ наблюдаются активные покупки ОФЗ, а ценовой индекс гособлигаций RGBI после вчерашней коррекции растет, значит, многие участники долгового рынка рассчитывали на меньшее снижение, замечает старший портфельный управляющий «УНИВЕР Сбережения» Дмитрий Ибрагимов. Банки успели заранее заложить ожидания смягчения монетарной политики в свои ставки по кредитам и вкладам, поэтому в краткосрочной перспективе стоимость кредитов и доходность вкладов существенно не снизятся, считает гендиректор Национального рейтингового агентства Алексей Богомолов.

Автор: Татьяна Ломская.
Теги: Ставка ЦБ , Инфляция
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