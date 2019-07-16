Экономисты допустили пересмотр планов ЦБ по снижению ключевой ставки

ЦБ может опустить ключевую ставку заметно ниже планируемых 6–7%, считают аналитики «ВТБ Капитала». Период ее снижения затянется до 2021–2022 годов и будет сопровождаться падением годовой инфляции ниже 4%

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Возобновившееся в 2019 году снижение ключевой ставки ЦБ может затянуться до 2021–2022 годов и завершиться не на уровне около 6,5% годовых, как предполагается сейчас, а около 5,5%, говорится в аналитической записке «ВТБ Капитала» (есть у РБК). Если ЦБ удастся удержать годовую инфляцию около 4%, его оценка равновесной реальной ставки (ключевая ставка за вычетом инфляции) может снизиться с 2–3 до 1,5%, считают экономисты инвестбанка Александр Исаков и Родион Латыпов.

Сейчас ЦБ оценивает реальную равновесную ставку в 2–3% — это значит, что он перестанет снижать ключевую ставку, когда та достигнет 6–7% (6,5%, о которых говорится в обзоре, — средний уровень в этом диапазоне). Регулятор рассчитывает, что, когда годовая инфляция стабилизируется вблизи целевых 4%, ключевая ставка будет именно на этом уровне, говорил в ноябре 2018 года «Интерфаксу» директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин.

В июне совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,5% годовых, в том числе в связи с опережающим прогнозы замедлением годовой инфляции, и допустил еще два снижения до конца года. На ближайшем заседании в июле совет директоров рассмотрит возможность опустить ставку сразу на 0,5 п.п., заявляла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Перейти к нейтральной денежно-кредитной политике ЦБ планирует в 2020 году: именно тогда ключевая ставка должна достигнуть 6–7%, а реальная — 2–3% при годовой инфляции 4%.