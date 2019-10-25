Единороссов возвращают в партию

Дмитрий Медведев призвал кандидатов от ЕР не баллотироваться самовыдвиженцами

Лидер «Единой России» Дмитрий Медведев призвал прекратить практику, когда кандидаты от партии власти идут на выборы как самовыдвиженцы. По мнению экспертов, это признак того, что реформы партийной системы к 2021 году не будет

Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Шинов / фотохост-агентство ТАСС)

В четверг, 24 октября, лидер «Единой России» премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о необходимости прекратить практику самовыдвижения поддерживаемых партией кандидатов на губернаторских выборах. «Эту практику нужно прекратить», — сказал он на встрече с губернаторами, которые возглавят региональные отделения партии власти.

По мнению Медведева, если губернатора поддерживает «Единая Россия», «почему он прячется [за самовыдвижением]?». «Сторонники партии начинают сомневаться и могут не проголосовать вообще. А те, кто не собирался голосовать за «Единую Россию», все равно за него [самовыдвиженца] не проголосуют», — считает премьер. Лучшие результаты на последних губернаторских выборах были там, где главы регионов выдвигались от партии, добавил он.

В единый день голосования в сентябре 2019 года губернаторские выборы прошли в 16 регионах. В десяти из них губернаторы шли на выборы от «Единой России», в шести — в качестве самовыдвиженцев. При этом в нынешней кампании самовыдвиженцев было рекордное число. В выборах депутатов Мосгордумы все представители «Единой России» участвовали в качестве самовыдвиженцев.

Что означают слова лидера «Единой России»

Заявление Медведева — «фиксация политической позиции лидера партии», говорит собеседник РБК в «Единой России». На губернаторских выборах для людей не имеет значения партийный фактор, потому что глава региона все равно воспринимается как кандидат от власти, добавляет он.

Это важно прежде всего для самой партии, в которой после проведения пенсионной реформы «усилился кризис самовосприятия», говорит еще один собеседник в «Единой России». «Скорее всего практика самовыдвижения сохранится. Но каждый такой случай должен быть политически мотивирован и согласован с партийным руководством», — подчеркнул собеседник РБК.

Слова премьера нужно расценивать скорее как сигнал региональным элитам в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году и на фоне действительно имевшего место в этом году дистанцирования ряда кандидатов от «Единой России», сказал РБК политолог Александр Пожалов. Но партию не списывают со счетов, уверен он: «Наоборот — именно «Единая Россия» останется опорным проектом для федеральной власти на выборах в Госдуму».

Позиция лидера ЕР осложнит возможные попытки возвращения права самовыдвижения на губернаторских выборах 2020 года — соответствующие региональные законы принимаются заксобраниями, которые почти везде контролируются «Единой Россией», продолжает эксперт. Ни в одном из 16 регионов, где через год пройдут прямые выборы губернаторов, самовыдвижение пока не разрешено, напомнил Пожалов.

Для укрепления имиджевых позиций «Единой России» к выборам в Госдуму, по словам политолога, важно, чтобы в протестных регионах — таких как Архангельская или Иркутская области — победил не самовыдвиженец, а кандидат от партии власти. Однако окончательное решение о форме выдвижения принимается Кремлем, хотя и не без учета мнения партийной элиты, подчеркивает Пожалов.

Заявление Медведева — часть подготовки к выборам в Госдуму, уверен политолог Константин Калачев. Оно означает, что в будущем никакой серьезной перезагрузки партийной системы не ожидается. Выступив с призывом к участникам выборов, премьер-министр послал им «недвусмысленный сигнал», резюмирует эксперт.

Как «Единая Россия» укрепила позиции в регионах

После встречи с Медведевым участвовавшие в ней 13 губернаторов на заседании президиума генсовета «Единой России» были назначены исполняющими обязанности глав региональных отделений партии власти. Это Мурат Кумпилов (Адыгея), Радий Хабиров (Башкирия), Казбек Коков (Кабардино-Балкария), Айсен Николаев (Якутия), Олег Кожемяко (Приморский край), Владимир Владимиров (Ставропольский край), Александр Богомаз (Брянская область), Игорь Васильев (Кировская область), Андрей Чибис (Мурманская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Андрей Травников (Новосибирская область), Дмитрий Азаров (Самарская область), Михаил Развожаев (врио главы Севастополя).

О том, что эти губернаторы могут возглавить региональные отделения партии власти, накануне сообщали источники РБК. По словам собеседников, назначение губернаторов главами региональных отделений должно усилить их связку с «Единой Россией».

Затем региональные конференции должны будут избрать их «полноценными» руководителями отделений. Таким образом единороссы вернулись к практике назначения главами парторганизаций губернаторов, от которой отказались несколько лет назад. Когда губернатор находится во главе местного отделения, это усиливает его взаимодействие с «Единой Россией», ранее пояснял один из единороссов РБК.